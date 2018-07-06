«Белая книга» Минобороны: Топ-5 успехов украинской армии





Руслан Рудомський / Depo.ua

Ежегодно Министерство обороны Украины готовит так называемую "Белую книгу" - детальный отчет о своей деятельности. "Белая книга" за 2017-й год увидела свет аж в июне текущего года, поэтому только сейчас представилась возможность ее проанализировать и обратить внимание на наиболее интересные моменты.

1. Численность армии.

Численность армии по сравнению с предыдущими годами не изменилась: 250 тыс. человек - 204 тыс. военнослужащих и 46 тыс. гражданских работников ВСУ.

Также зафиксировано, что в течение 2017-го года на контракт взяли 34,3 тыс. лиц рядового и сержантского состава, а также свыше 2,4 тыс. офицеров. Вследствие этого по состоянию на конец года численность рядового вместе с сержантско-старшинским составом насчитывала 120,5 тыс. (48.2% от общего количества) военнослужащих, что вдвое больше, чем в 2014-м году.

Кроме действующих военнослужащих украинская армия включает около 140 тыс. резервистов, из которых свыше 113 тыс. предназначены для оперативного резерва первой очереди боевых бригад и полков. То есть, в случае войны они первыми возвращаются в ряды подразделений - чаще всего в те, в которых служили ранее.

Кстати, в 2017-м году были призваны 19 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. - офицеры запаса.

2. Путь к НАТО.

Проанализировав соответствующие разделы "Белой книги" Минобороны, нельзя не заметить нетипичное для украинской армии предыдущих лет структурирование. В частности, в течение 2017-го года была создана учебная материально-техническая база двух новых и реконструирована 9 существующих учебных центров.

Также была внедрена система подготовки инструкторов в учебных центрах для обеспечения нужд сил обороны, которая соответствует стандартам НАТО. По этим стандартам были подготовлены 10 батальонов, 25 рот и более 1400 инструкторов.

Кроме этого, в прошлом году около 1000 военнослужащих Вооруженных сил Украины в составе 3-х национальных контингентов и национального персонала приняли участие в 9-ти международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил на территории 7 стран мира. Всего в этих операциях приняли участие 445 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Однако самое главное то, что за 2017-й год удалось реформировать Структуру Генерального штаба, приведя ее в соответствие с НАТОвской J-структурой (своеобразный уникальный конструктор, в котором каждый знает свои обязанности) с 6-ю пунктами вместо 9-ти.

Речь идет о реформировании Главного управления персонала (J1), Главного оперативного управления (J3), Главного управления оборонного и мобилизационного планирования (J5/8), Главного управления логистики (J4) и Главного управления подготовки (J7). Плюс все еще продолжается формирование Главного управления разведывательного обеспечения (J2).

Для этого было разработано 135 национальных и военных нормативно-правовых и нормативных актов на основе 167 стандартов и других учредительных документов НАТО (из них в 2017-м году было внедрено 24 нормативных документа НАТО).

3. Вооружение и военная техника (ВВТ).

На оснащение ВСУ новым модернизированным вооружением и военной техникой в 2017-м году ушло до 7 млрд грн, что составляет лишь 10% от потребности. Большую часть данных средств потратили на модернизацию, остальное - на науку и разработку новых образцов.

По результатам выполнения Государственной целевой оборонной программы, в 2017-м году принят на вооружение 21 образец ВВТ в общем количестве 2651 единиц - в том числе около 700 единиц основных образцов ВВТ, более 350 единиц средств разведки и наблюдения, около 650 единиц другой ВВТ. Также в прошлом году армией было получено 26 800 единиц боеприпасов различного назначения.

В соответствии с утвержденной сметой Министерства обороны Украины, в 2017-м году на восстановление ВВТ было выделено 4,015 млрд грн. За эти деньги удалось отремонтировать более 1150 единиц ВВТ на предприятиях ОПК Украины и свыше 11 800 единиц ВВТ силами ремонтных органов ВСУ.

Также стоит отметить, что в 2017-м году в военные части, которые выполняли задачи в районе проведения АТО, были переданы 100 новых санитарных автомобилей типа "А" повышенной проходимости, 8 МТЛБ-С, подвижной хирургический комплекс и передвижной рентгеновский кабинет на базе автомобиля КрАЗ, 40 медицинских автомобилей "Хаммер".

Вместе с тем, не обошлось без "измены". Из-за многочисленных технических и медицинских недостатков волонтеры и медики стали жаловаться на санитарные автомобили "Богдан", которые в 2017-м году начали поставлять в ВСУ.

4. Международное сотрудничество.

В 2014-2017 годах Украиной благотворительных пожертвований, гуманитарной и международной технической помощи от иностранных государств было получено 6 885,9 млн грн, в том числе: в 2014-м году - 426,2 млн грн, в 2015-м - 1 696,1 млн грн, в 2016-м - 2 083,8 млн грн , в 2017-м всего - 2 679,8 млн грн.

Министерство обороны Украины сотрудничало в прошлом году преимущественно с представителями таких стран, как Великобритания, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, США, Канада, Молдова, Турция и тому подобные.

Наибольший вклад в 2017-м году сделали, конечно же, США - 56,0 млн долл., плюс выделили 36 своих советников по разным функциональным направлениям.

В целом, в прошлом году при Минобороны и Генштабе работали 67 иностранных советников от 13 государств-членов НАТО, из них 6 стратегических советников высокого уровня.

5. Финансирование.

Самое интересное - напоследок. В "Белой книге" Минобороны отчитывается, что фактически в 2017-м году из государственного бюджета было получено 72 126,2 млн грн (2,53% ВВП). Плюс 2,7 млрд грн Украине накинули правительства других стран и международные организации в рамках благотворительной или иной помощи. Таким образом по сравнению с 2016-м годом финансирование ВСУ увеличилось на 14 100,6 млн грн (или на 24%).

Из этой суммы 72 126,2 млн грн были распределены на такие нужды, как содержание войска, его подготовка и развитие ВВТ.

В целом же в 2017-м году общие расходы на денежное обеспечение военнослужащих составили 30.3 млрд грн. Из них:

- содержание Вооруженных сил - 52 249,2 млн грн (72,4% от общей суммы);

- подготовка Вооруженных сил - 2 734,8 млн грн (3,8% от общей суммы);

- развитие вооружения и военной техники - 17 142,2 млн грн (23,8% от общей суммы).

При этом практика стран-членов Альянса показывает, что на содержание армии необходимо тратить 50% от общего бюджета (это денежное обеспечение, различные выплаты, материальная и продовольственная составляющие), на подготовку - 20% и на развитие вооружения и военной техники - 30%.

Кроме этого, за прошлый год семьи 467 погибших военнослужащих получили 328,6 млн грн помощи, плюс 1 176,7 млн грн выплатили 5786 раненым военнослужащим и лицам с инвалидностью.

В 2017-м году из фондов Министерства обороны Украины обеспечены жильем 494 участника АТО, в том числе 15 военнослужащих, которые получили ранения. Из разных источников были обеспечены жильем три семьи погибших военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в АТО.

А вообще, невооруженным глазом видно, что в 2017-м году украинская армия наконец начала развиваться целенаправленно и структурно, чего раньше за ней не наблюдалось. О периоде до 2014-го года вообще говорить не хочется, а в 2014-2016-х годах Вооруженные силы Украины не столько развивались, сколько на ходу преобразовывались под новые реалии.

Проще говоря, если сравнить украинскую армию с кораблем, то до 2014-го года в нем сверлили дырки в днище, в 2014-2016-х годах - черпали воду, которая начала через эти дыры заполнять трюм, параллельно пытаясь эти дыры закрыть, а в 2017-м наконец-то приступили к капитальному ремонту корабля.

Конечно, основная работа еще впереди и Вооруженные силы Украины ожидает еще много изменений - как структурных, так кадровых и технических. Однако, при наличии должного финансирования это будут приятные хлопоты.