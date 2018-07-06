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Мощный взлет и раскачка валютного рынка 5 июля завершилась откатом курса доллара на межбанке
23:38 05.07.2018 |
Со вчерашнего дня курс доллара просел на 8,5 копеек, и остановился в конце дня в рамках 26,35-26,37 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А если учесть, что утром безналичные котировки достигали вообще 26,55 грн./$, то раскачка валютной качели выглядит еще существеннее.
Взлеты и падения доллара эти два дня выглядели как то, что банкиры привыкли называть «загоном оленей». На вялом рынке 4 июля на межбанк запустили оголтелых иностранцев, которым нужно было скупаться под репатриацию дивидендов, и они резко сорвали вверх валютные цены, поскольку закупались на вялых (из-за американского выходного - Дня независимости в США) торгах. А после того, как межбанк вышел на 26,55 грн./$, там появился сначала Нацбанк, чтобы расшевелить рынок, а затем и крупные экспортеры. Вышли потому цена понравилась - чтобы заработать.
«НБУ интервенций не проводил, но продавал валюту в анонимном режиме через систему Matching», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Говорят, что под этим соусом сбрасывалось все. Банки отдавали валюту из своих запасов, а финансовые директора крупного бизнеса даже брали валютные кредиты (чтобы откупиться через несколько дней на курсовом откате, и заработать). На этой волне снова появился НБУ, и уже откупал проданное ранее.
«Сегодня торги стартовали в широком диапазоне - 26,45-26,55 грн/$. После этого цена ушла в область 26,51-26,54 грн/$, где был поставлен локальный верх. Далее котировки устремились вниз, достигнув уровней 26,33/26,35 грн/$, где появился регулятор и выкупил доллары в области 26,37 грн/$ через Matching. Торговая сессия завершилась в районе 26,34-26,37 грн/$» - уточнил ход событий начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
В ходе этой гонки объем долларовых торгов на межбанке вырос со вчерашних $290,84 млн. до $442,36 млн. Из числа наиболее активных валютных продавцов (кроме Нацбанка) выделяли УкрСиббанк, ПУМБ, Ситибанк, Креди Агриколь Банк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, ProCredit Bank и OTP Bank.
«Высокая активность рынка и курсовые тренды объясняются отложенным со вчера спросом в связи с работой рынка на условиях tom и продолжающимся календарным периодом вывода дивидендов нерезидентами. Своевременная реакция Нацбанка и его участие в торгах купировало ожидания дальнейшего роста курса доллара, развернуло тренд и мотивировало экспортеров активнее продавать валюту, а не придерживать ее», - описал валютный день Куринной.
На этом фоне средняя стоимость доллара на наличном рынке поднялась на 5 копеек: банкиры отдавали его людям в рамках 26,40-26,50 грн./$. Здесь работало большинство структур: Приватбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Альфа-Банк, OTP Bank, Райффайзен Банк Аваль и др. При это максимальная стоимость «американца» на продаже достигала 26,85 грн./$, а минимальная находилась на 26,24 грн./$. А выкупали валюту у людей в рамках 25,35-26,30 грн./$.
После такой раскачки финансисты делают разные прогнозы на конец недели.
«Скорее всего, межбанковская торговля в пятницу начнется в широком диапазоне - в рамках 26,30-26,40 грн./$. Слишком раскачался рынок за последние дни. После чего должно произойти сужение котировок возле отметки 26,35 грн./$. В глубокий провал доллара пока не очень верится», - отметил Юрий Гриненко.
Аналогичного мнения придерживает и Олег Ропяк, но сразу ждет разворота.
«Завтра и в понедельник возможна консолидация или торговля с понижением, а со вторника, возможно, развернемся выше», - сказал.
И пока только Олег Куринной верит в резкое движение межбанка вниз - к 26,20-26,30 грн./$.
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