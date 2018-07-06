Почему Народный фронт собрал антипрезидентскую коалицию

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Отношения между БПП и НФ давно уже не очень дружественные, но никогда еще они не были столь явно враждебными. Вопрос о ЦИК стал только поводом для публичной ссоры.

Вопрос об обновлении Центральной избирательной комиссии стоит перед нынешней Верховной Радой едва ли не с первых дней ее работы. В последние месяцы были основания надеяться, что этот вопрос наконец благополучно разрешится. Но вместо этого он стал поводом для самого крупного за три с половиной года парламентского кризиса.

Для сторонних наблюдателей события развивались совершенно неожиданно. На утреннем заседании 5 июля дошла очередь до вопроса об обновлении ЦИК. Ожидалось, что парламент уволит 13 членов ЦИК (всего в этом органе 15 членов), срок полномочий которых истек, и после этого изберет вместо них новых членов, чьи кандидатуры уже давно внесены президентом с учетом предложений депутатских фракций и групп. Однако спикер Андрей Парубий сообщил, что накануне к нему обратились ряд глав фракций, заявившие, что их фракции не будут принимать участия в голосовании.

Парубий подчеркнул, что если сейчас будут уволены старые члены ЦИК, но не назначены новые, то это введет украинское государство "в юридический коллапс", поскольку ЦИК вообще не сможет функционировать. После этого спикер поставил вопрос об обновлении ЦИК на рейтинговое голосование. "За" проголосовали только 189 депутатов (в основном - представители БПП, "Самопомочі", Радикальной партии Олега Ляшко, а также части внефракционных и группы "Воля народу"). НФ дал только 10 голосов, таким образом фактически солидаризовавшись с "Оппоблоком", "Батьківщиною" и "Відродженням".

БПП отреагировал на такую "измену" НФ очень резко. Глава фракции БПП Артур Герасимов и представитель президента в парламенте Ирина Луценко объявили, что фракция не будет голосовать ни по одному вопросу, пока парламент не вернется к рассмотрению вопроса об обновлении ЦИК. Исключение, по их словам, может быть сделано для голосования за закон о создании Антикоррупционного суда. Позже представители БПП добавили, что исключение может быть сделано также для голосования за закон о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Закрыв утреннее заседание, Парубий собрал лидеров фракций на совещание, но оно не дало результатов. На вечернем заседании фракция БПП по-прежнему отказывалась голосовать. Тогда Парубий, как бы желая доказать, что парламент и без БПП работоспособен, вынес на обсуждение довольно второстепенный вопрос - законопроект (в первом чтении) "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет обеспечения официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов". Этот проект отвечает интересам всего парламента, поэтому неудивительно, что он набрал 240 голосов "за" даже в отсутствие фракции БПП. После этого Парубий закрыл заседание - а Украина осталась с парламентским кризисом.

Отношения между двумя основами правящей коалиции - фракциями партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" - давно уже не очень дружественные, но никогда еще они не были столь явно враждебными. Вопрос о ЦИК стал только поводом для публичной ссоры. Причины, конечно, глубже. В преддверии двух избирательных кампаний - президентской и парламентской - НФ добивается от Банковой отношения к себе как к равноправному партнеру, чтобы все решения принимались совместно. Де-факто это требование права вето на любые решения, которые не устраивают НФ.

Одним из принципиальных вопросов, по которым НФ и Банковая не смогли прийти к согласию, как раз и оказался вопрос о ЦИК. Петр Порошенко решил продавить через парламент свой вариант обновления Центризбиркома, в ответ НФ собрал вокруг себя оппозицию в составе "Оппоблока", "Батьківщини" и "Відродження". И обе стороны стали демонстрировать готовность "стоять до конца".

Эта ситуация вообще-то проигрышна для Порошенко. У него было и время, и много возможностей выработать совместно с НФ компромиссный вариант обновления ЦИК, который гарантированно прошел бы через парламент. Вместо этого получился раскол парламента. Следствием может быть срыв принятия ряда неотложных законопроектов, в т.ч. и внесенных самим президентом.

Сейчас, чтобы возобновить нормальную работу коалиции и парламента, Банковой, возможно, придется пойти на более серьезные уступки НФ, чем те, которых он добивался изначально. Хотя, конечно, у Порошенко есть и другой вариант - официальный развал коалиции и досрочные парламентские выборы. Примечательно, что вечером 5 июля на сайте БПП появилось заявление замглавы фракции БПП Алексея Гончаренко о том, что "такой парламент недееспособен и не нужен".