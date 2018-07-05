Трамп против всех: когда торговый конфликт становится торговой войной?

После того, как президент США ввел санкции на европейские сталь и алюминий, а также ряд товаров из Китая, а ЕС и КНР заявили о принятии ответных мер, СМИ не устают сообщать о надвигающейся торговой войне. А когда Дональд Трамп пригрозил обложить дополнительными выплатами и европейские автомобили, в первую очередь производимые в Германии, некоторые журналисты написали, что торговую войну между ЕС и США можно считать свершившимся фактом. Насколько это соответствует действительности, и что понимают под торговыми войнами эксперты?

"Торговая война" по словарю и в понимании экономистов

Понятие "торговая война" словарь определяет, как ситуацию, в которой страны пытаются нанести ущерб торговле друг друга, например, путем введения пошлин, специальных тарифов, квот или прямых запретов на импорт из другой страны.

Если следовать этому определению, то введение США с 1 июня 2018 года пошлин на изделия из стали и алюминия для производителей из Европы и последовавшие за этим ответные пошлины Евросоюза на американские товары на общую сумму в 2,8 млрд евро, являются очевидным показателем начала торговой войны. Равно как и американские 25-процентные пошлины на продукцию из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов, и введенные Китаем в ответ на это 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США общей стоимостью 43 млрд евро.

Впрочем, экономисты считают, что о торговой войне говорить пока рано. Они склоняются к использованияю понятия "торговый спор/конфликт", который может проходить в несколько этапов. И лишь после многоразовой эскалации этого конфликта, которая выражается во введении все новых - и еще более жестких - пошлин и новых контрсанкций, можно, по их мнению, говорить о наступлении торговой войны.

Торговая война и политика

"Когда после беспрерывной череды вводимых пошлин отношения между странами ухудшаются настолько, что они вообще отказываются от какой либо формы сотрудничества друг с другом, это и есть торговая война", - считает экономист Хайнер Флассбек (Heiner Flassbeck), в прошлом ведущий эксперт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - структуры при Генассамблее ООН, ответственой за ускорение торгового и экономического развития.

Некоторые экономисты вообще стараются избегать формулировки "торговая война". "На мой взгляд, важнее понимать, продолжает ли система торговли работать по общепризнанным правилам, или же торговля и инвестиции меняются под влиянием политики силы", - считает Стивен Вулкок, глава отдела международной торговой политики в Лондонской школе экономики.

По его мнению, Трамп готов использовать влияние США для того, чтобы изменить условия существующих соглашений или вовсе отказаться от них. "Когда кто-то использует свою власть, чтобы изменить баланс торговых отношений, это ставит под угрозу всю систему, базирующуюся на определенных правилах", - подчеркивает Вулкок.

Роль ВТО в предотвращении торговых войн

Правила международной торговли устанавливает Всемирная торговая организация (ВТО). На основании Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГААТ), заключенного вскоре после окончания Второй мировой войны, и с помощью единых для всех правил ВТО пытается предотвратить ситуации, когда торговый спор превращается в протекционизм или перерастает в вооруженный конфликт, чему уже были примеры в истории.

В ответ на запрос DW в ВТО сообщили, что у организации нет отдельного определения понятию "торговая война". Тем не менее, говоря о продолжающихся торговых конфликтах между США и ЕС и США и Китаем, глава ВТО Роберто Азеведо предупреждает об угрозе для мирового экономическогот роста. "Если бы пошлины вдруг снова поднялись до того уровня, который существовал до создания глобальной системы торговли, это привело бы к уменьшению всемирного объема торговли на 60 процентов и снижению мирового ВВП на 2,4 процента", - сказал Азеведо.

По мнению главы ВТО, последствия такой ситуации были бы намного более серьезными, чем после кризиса 2007-2008 годов, и существенно понизили бы уровень жизни людей во всем мире.

Американская история и санкции

Чтобы понять, что от введения пошлин на зарубежные товары США пострадают не мельше других, Дональду Трампу достаточно было бы обратиться к новейшей истории страны. После краха на американской фондовой бирже в 1930 году Конгресс принял так называемый закон Смута - Хоули. Согласно ему, поднимались ставки пошлин на более чем 20 тысяч импортируемых товаров. Это привело к тому, что пошлины на ввозимые в США товары достигли рекордного уровня. Европейцы вынуждены были ввести ответные меры, что негативно сказалось на всемирной торговле и привело к мировому экономическому кризису.

Однако Трамп оказался глух к призывам американских экономистов не повторять ошибок прошлого. Более того, со временем его угрозы стали звучать все громче. Теперь он грозит запретить китайским инвесторам приобретать американские технологические компании, а европейским и немецким производителям пообещал ввести 20-процентные ввозные пошлины на автомобили из ЕС. Пекин, Берлин и Брюссель намерены защищать свои интересы, а потому дальнейшая эскалация торгового конфликта не исключена.

Критики Трампа говорят, что он игнорирует правила международной системы торговли, разработанные ВТО и единые для всех. А вот эксперт по праву из Университета Мюнстера Ханс-Михаэль Вольфганг (Hans-Michael Wolffgang) считает, что Вашингтон не нарушает правила ВТО. "21-я статья Генерального соглашения по торговле и тарифам позволяет вводить пошлины на ввоз из соображений национальной безопасности. И это тот самый аргумент, который используют США", - говорит Вольфганг.

Вопрос только в том, действительно ли Трамп пытается защитить важные с точки зрения национальной безопасности ключевые отрасли американской промышленности? Многие наблюдатели полагают, что введение пошлин президент США рассматривает как средство давления на важных торговых партнеров Америки с целью вынудить их пойти на уступки.

Цель Трампа - ослабление ВТО

Кроме того, эксперты предполагают что своими действиями Трамп целенаправленно подрывает авторитет Всемирной торговой организации. Администрация Трампа уже заблокировала назначение судей в Апелляционный суд ВТО. Из-за этих действий Белого дома судебные разбирательства затягиваются, и страдает имидж ВТО как независимого арбитра в международных торговых спорах. "Я могу только надеяться, что США вовремя осознают, что выбрали неверный курс и своевременно его изменят", - подчеркивает немецкий экономист Хайнер Флассбек.

По его словам, "никто точно не знает, какие последствия будет иметь введение американских пошлин, в том числе и для США". "Сегодня торговые потоки переплетены друг с другом гораздо сильнее, чем в 30-е годы прошлого века, - говорит он. - Ни Вашингтону, ни Пекину, ни Брюсселю не нужна торговая война, однако все они находятся на пути к ней".