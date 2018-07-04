Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»

Кабинет Министров расширил полномочия полиции своим постановлением в виде эксперимента. Теперь полицейские получили возможность отслеживать сроки пребывания в Украине авто на еврономерах и применять санкции к нарушителям, сообщает AUTO-Consulting.

Теперь полиция имеет доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, пересекающие границу. Там же видно в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если же авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке.

Как правило, «евробляхеры» этого не делали, поскольку полиция не имела информации находится этот автомобиль в Украине первый день или уже год. Более того, даже задавать такие вопросы полицейским было не положено. Но все изменилось, с появлением нового постановления Кабмина.

Теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания авто в Украине, но и вправе выписать штраф в 255 грн при обнаружении факта нарушения. А повторное такое нарушение может потянуть на лишение права управления на срок 3-6 месяцев и даже на конфискацию авто.