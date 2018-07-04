Финансовые новости
- |
- 04.07.18
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
17:32 04.07.2018 |
Кабинет Министров расширил полномочия полиции своим постановлением в виде эксперимента. Теперь полицейские получили возможность отслеживать сроки пребывания в Украине авто на еврономерах и применять санкции к нарушителям, сообщает AUTO-Consulting.
Теперь полиция имеет доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, пересекающие границу. Там же видно в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если же авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке.
Как правило, «евробляхеры» этого не делали, поскольку полиция не имела информации находится этот автомобиль в Украине первый день или уже год. Более того, даже задавать такие вопросы полицейским было не положено. Но все изменилось, с появлением нового постановления Кабмина.
Теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания авто в Украине, но и вправе выписать штраф в 255 грн при обнаружении факта нарушения. А повторное такое нарушение может потянуть на лишение права управления на срок 3-6 месяцев и даже на конфискацию авто.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Зачем Путин мобилизует ватные резервы в ЛДНР
|Битва политтехнологов. Сам себе режиссер Гриценко
|Визит к другу Путина: зачем Петр Порошенко посетил Сербию
|Юрий Витренко: Облгазы не хотят быть участниками сложной политической истории, когда им придется отрезать тепловые компании от трубы
|Битва политтехнологов. Двигатели нового курса Тимошенко
|Рост валютных продаж 3 июля не вылился в заметное удешевление доллара на межбанке
Это интересно
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
|Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО
|Как смартфон влияет на глаза?
|Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор