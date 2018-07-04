Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат

В Украине в январе-мае 2018 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 1 трлн 015 млрд грн, что на 18,1% больше, чем в январе-мае 2017 года, в т.ч. за пределы страны - на 284,354 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, в мае-2018 по сравнению с маем-2017 года индекс оборота реализованной промпродукции возрос на 20,8%, к апрелю-2018 - на 6,1%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в мае-2018 по сравнению с маем-2017 выросла на 18,2% (к апрелю-2018 – на 0,2%), в перерабатывающей промышленности – на 21,4% (7,3%).

В общем объеме реализации промышленной продукции за пять месяцев текущего года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (63,4%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (21,3%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,9%), производство чугуна, стали и ферросплавов (14,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,3%).

Как сообщалось, в 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-май 2018г.

январь-май 2018г., млн грн ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины¹ 1015124.9 100.0 284353.7 28.0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 789318.7 77.7 283132.3 35.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 145016.8 14.3 33564.3 23.1 добыча каменного и бурого угля 27309.7 2.7 …2 …2 добыча сырой нефти и природного газа 48987.9 4.8 - - добыча металлических руд 58539.4 5.8 30726.1 52.5 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 7526.0 0.7 2752.1 36.6 Перерабатывающая промышленность 644301.9 63.4 249568.0 38.7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 199440.6 19.7 59085.9 29.6 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 3275.4 0.3 1142.5 34.9 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 33604.8 3.3 12786.6 38.1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 40793.4 4.0 2377.2 5.8 Производство химических веществ и химической продукции 29056.9 2.9 9515.7 32.7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 12468.0 1.2 1443.1 11.6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 44964.2 4.4 7477.4 16.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 191911.2 18.9 114955.3 59.9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 67320.6 6.6 32045.0 47.6 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 4903.9 0.5 1300.6 26.5 Производство электрического оборудования 12907.8 1.2 5187.3 40.2 Производство машин и оборудования 22219.9 2.2 10194.5 45.9 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др. 27289.0 2.7 15362.6 56.3 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 27289.0 2.7 15362.6 56.3 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 215793.8 21.3 …2 …2 Водоснабжения;канализация, отходы 10012.4 1.0 …2 …2

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в мае 2018г, %

май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к маю 2017 из него внутреннего оборота, май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к маю 2017 из него внешнего оборота, май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к маю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 106.1 120.8 109.4 126.8 100.3 110.9 Товары промежуточного потребления 106.3 126.4 112.8 136.1 99.1 115.9 Инвестиционные товары 106.8 141.6 108.7 150.4 103.7 129.4 Потребительские товары краткосрочного использования 108.4 110.2 111.5 117.4 102.5 97.6 Потребительские товары долгосрочного использования 107.3 121.5 108.2 124.6 106.4 118.8 Энергия 99.7 115.5 100.5 116.8 60.1 61.0

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в мае 2018г. по основным видам деятельности, %

май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к маю 2017 из него внутреннего оборота, май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к маю 2017 из него внешнего оборота, май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к маю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность 106.1 120.8 109.4 126.8 100.3 110.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 100.2 118.2 103.5 121.5 89.5 107.1 добыча каменного и бурого угля 97.2 115.6 97.2 119.2 - - добыча сырой нефти и природного газа 103.6 115.4 103.6 115.3 - - добыча металлических руд 91.2 116.5 102.2 126.0 83.1 109.0 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 137.1 125.0 122.2 131.8 168.4 115.9 Перерабатывающая промышленность 107.3 121.4 111.0 128.2 101.7 111.4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 107.8 109.8 110.9 117.4 101.7 96.4 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 103.0 116.9 104.2 120.7 101.4 112.4 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 108.0 126.0 109.9 124.9 105.0 127.8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 96.1 115.7 98.5 117.4 60.1 86.0 Производство химических веществ и химической продукции 105.4 144.7 99.2 126.9 120.6 201.8 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 119.2 111.1 120.8 109.2 109.3 126.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 128.1 126.9 131.3 125.7 111.2 135.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 103.4 127.7 110.4 159.1 98.6 111.2 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 106.2 138.7 107.2 153.6 105.0 123.7 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 119.7 150.4 124.8 215.3 104.9 73.8 производство электрического оборудования 112.7 124.5 110.1 141.8 117.0 104.9 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 105.7 162.5 105.5 189.4 105.9 143.0 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 106.1 121.0 108.9 125.9 103.6 116.7

Данные: Госстат Украины

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации.