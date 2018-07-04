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Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
Президент Украины Петр Порошенко подписал и намерен в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.
"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в среду в Киеве.
П.Порошенко также сообщил, что докладчиком законопроекта в Верховной Раде будет его представитель в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").
Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета, заверил президент.
"Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", - сказал Петр Порошенко.
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