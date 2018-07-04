Порошенко подписал закон о валюте

Президент Украины Петр Порошенко в среду днем подписал закон "О валюте и валютных операциях".

"Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры, и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале", - сказал П.Порошенко, подписав закон о валюте в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Президент отметил, что принятие данного закона - это "совместная согласованная работа, как бы кто не противодействовал в Верховной Раде и за ее пределами, как бы кто не пытался шантажировать, не пытался продавить, чтобы мешало эффективному функционированию закона о валюте и валютных операциях. Мы с вами это сделали".

Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях".

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора - "разрешено все, что прямо не запрещено". Он призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

В ходе обсуждения законопроекта в парламенте глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что НБУ будет постепенно снимать валютные ограничения.

"Валютные ограничения будут постепенно отменены. В конце концов, бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции. Это не произойдет за один день. Мы будем убирать ограничения постепенно и осторожно, чтобы не пошатнуть финансовую стабильность. Принятие закона "О валюте" дает зеленый свет отменить наиболее болезненные ограничения сразу после его вступления в силу - например, относительно инвестирования за границу и внешнеэкономических операций", - сказал он.

Принятие закона о валюте приветствовали в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). По словам экспертов ассоциации, указанный закон отменяет устаревшие регулирования, санкции за нарушения валютного законодательства, валютный контроль по операциям до 150 тыс. грн, предельные сроки расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности в 180 дней. В то же время внедряется полноценная валютная либерализация и обеспечение свободного движения капитала в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

П.Порошенко 3 июля на украино-сербском бизнес-форуме в Белграде заявил, что подпишет закон о валюте 4 июля.

Ранее в среду, 4 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О валюте и валютных операциях" и передал документ на подпись президенту. "Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон на подпись президенту Украины", - написал А.Парубий в микроблоге в Твиттере.



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