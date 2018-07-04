Визит к другу Путина: зачем Петр Порошенко посетил Сербию

Юрий Панченко / Европейская правда

Президент Украины впервые поехал в страну, которая голосовала (да еще и неоднократно!) против резолюции ООН по Крыму.

Уже один этот факт показывает, насколько необычным стал официальный визит Петра Порошенко в Сербию. Но это не единственная "странность" этой поездки.

Президент Порошенко и его сербский коллега Александар Вучич до сих пор вообще почти не общались - известно лишь об их телефонном разговоре еще в 2015 году, когда Вучич возглавлял сербское правительство. Первые "живые" переговоры президентов состоялись в Турции три недели назад, во время торжественного открытия Трансанатолийского газопровода.

Конечно же, сенсационных решений визит не принес.

Ключевое достижение - расширение безвизового режима. Если до сих пор украинские граждане могли безвизово въезжать в Сербию на 30 дней, то теперь - на 90 дней за полгода. Впрочем, говорить о существенном влиянии этого решения не приходится - немногие украинцы планировали такое длительное пребывание в Сербии.

А еще президенты объявили, что договорились о запуске прямого авиарейса между странами. Договоренность выглядит довольно странной, учитывая, что такой рейс уже открывала Air Serbia два года назад, однако вскоре его отменили.

Но настоящей сенсацией стали не подписанные документы, а слова Петра Порошенко.

Выйдя к прессе вместе с Вучичем, он заявил, что у Украины и Сербии "нет никаких проблем в двусторонних отношениях".

"Украина и Сербия на самом деле очень близки. Наши языки очень близки. Мне не нужен перевод, когда господин Вучич говорит по-сербски. Это еще одно подтверждение, насколько близки наши народы", - отметил украинский президент.

Что характерно, формат президентского брифинга не предусматривал возможностей для журналистов задать вопрос.

Это избавило от необходимости комментировать такие "мелкие" проблемы в отношениях, как, например, участие сербских боевиков на стороне ОРДЛО, нежелание официального Белграда наказывать их за это, регулярные визиты сербских политиков в аннексированный Крым и на контролируемый боевиками Донбасс, категорический отказ Сербии от присоединения к санкциям, введенным из-за российской агрессии, а также ее постоянные голосования против резолюции ООН по Крыму.

А если к этому добавить прошлогодний дипломатический скандал между странами, то фраза об отсутствии проблем действительно выглядит сенсацией.

Но что заставило Порошенко "забыть" обо всех проблемах?

Угроза признания Белградом Крыма частью РФ? Действительно, сербская оппозиция анонсировала соответствующее голосование осенью. Впрочем, реалии сербской политики заключаются в том, что принятие любого важного решения невозможно без согласия Вучича. А сам Вучич неоднократно заявлял о невозможности такого признания.

Поэтому вполне логично, что по результатам переговоров президенты заверили друг друга в поддержке территориальной целостности, а Порошенко в дополнение заявил, что решение проблемы Косова возможно лишь "компромиссным путем с учетом интересов Сербии".

Исключительно экономические мотивы? Действительно, несмотря на плохие политические отношения, торговые отношения между Украиной и Сербией развиваются достаточно успешно. Так, по результатам 2017 года отечественный экспорт в балканскую страну вырос на 9,4%, до $170,6 млн, а за первые четыре месяца нынешнего года - более чем в полтора раза (на 57,5%), до $9,38 млн.

Двузначными темпами растет и сербский импорт в Украину, однако - и это важно - сальдо внешней торговли остается положительным для Украины.

Такая ситуация делает целесообразным создание зоны свободной торговли - о такой возможности заявил и сербский президент.

Впрочем, до сих пор создание ЗСТ с Сербией не было среди приоритетов украинского правительства. Впрочем, возможно, это изменится. Вучич заявил о надежде на поддержку Украины во вступлении Сербии в ВТО, а впоследствии Петр Порошенко на встрече с сербским премьером Аной Брнабич "подтвердил готовность к завершению переговоров по заключению двустороннего протокола о вступлении Сербии в ВТО".

У Украины уже был опыт, когда переговоры об условиях вступления страны-кандидата в ВТО завершились заключением с ней соглашения о свободной торговле (так произошло с Черногорией).

Но все же экономика вряд ли была ключевой целью визита Порошенко. В конце концов, в таком случае ехать в Белград следовало бы не ему, а профильным чиновникам.

Не стоит искать интригу и во встрече президента с сербским патриархом Иринеем. Последний уже выступил с резким заявлением против украинской автокефалии и вряд ли изменит свою позицию.

Еще одно возможное объяснение визита Порошенко в Белград - возможность привлечения Сербии к миротворческой миссии на Донбассе.

Но пока это звучит только в виде слухов, официальных заявлений по этому поводу не было, и на брифинге в Белграде Порошенко об этом не упомянул, только попросив Сербию о поддержке самой идеи развертывания миссии. "Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросах введения миротворческой миссии с мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - заявил он.

Поэтому остается вопрос: зачем нужно было организовывать визит в Белград?

В чем причина такого активного диалога Порошенко с явно недружественным к нам государством?

Ведь "достижения" этого визита крайне сомнительны. А цитату об отсутствии проблем в отношениях с Сербией еще долго будут вспоминать. И не только в Белграде.

После таких заявлений будет сложнее критиковать Сербию за нехватку желания привлекать к уголовной ответственности сербских боевиков, воевавших на Донбассе. И даже требуя от других государств мира сохранять единство в вопросе санкций против РФ, украинские дипломаты могут однажды услышать в ответ ссылку на слова Порошенко об "отсутствии проблем" со страной, которая таких санкций не ввела.

Так перевешивают ли лишние 60 дней сербского безвиза такие риски?