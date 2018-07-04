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Рост валютных продаж 3 июля не вылился в заметное удешевление доллара на межбанке
23:56 03.07.2018 |
Курс доллара на межбанке потерял лишь полкопейки, и закрепился в рамках 26,3150-26,3350 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Утром котировки просаживались к 26,265-26,285 грн./$, но совсем ненадолго, и очень быстро отошли к исходным позициям.
Как говорится - нашла коса на камень. С одной стороны, выросли объемы валютных продаж - со вчерашних $348,92 млн. до $392,40 млн.: экспортеры продавали выручку не только за вчера, но и за праздничные дни (28-29 июня). А с другой - традиционно вырос спрос на валюту из-за закупок иностранцев, которые в начале каждого месяца приобретают СКВ под репатриацию дивидендов. Все это накладывается на насыщенный гривной рынок. Ведь перед самым Днем Конституции Госказначейство выплеснуло на счета бизнес больше 5 млрд. грн. возмещений по НДС.
«Уровень гривневой активности продолжает оставаться высоким, что подпитывает спекулятивную составляющую рынка», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Самыми активными валютными продавцами сегодня назвали ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и Приватбанк. А из покупателей выделили Ситибанк, ProCredit Bank и УкрСиббанк. Национального банка в функционале Matching сегодня не видели.
Завтра валютная торговля может быть менее активной из-за выходного дня в США. Американцы будут отмечать День независимости, и их банки, осуществляющие для украинского бизнеса долларовые проводки, не будут работать. Так что у наших импортеров будет меньше резонов для валютных закупок на межбанке.
«Некоторые компании и банки вообще не работают на безналичном рынке в такие дни. Хотя есть и те, кто совершает сделки н условиях tom или через евро. Валютные продажи должны быть - думаю, сегодня на рынке оказалось еще не все предпраздничное валютное предложение. Что-то будет продаваться завтра», - заметил Юрий Гриненко.
Он спрогнозировал на 4 июля открытие валютного межбанка в рамках 26,30-26,35 грн./$, с возможным расширением рабочего коридора до 26,25-26,35 грн./$. А Олег Куринной ждет безналичную торговлю в рамках 26,20-26,30 грн./$.
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