Избирательный невроз: Зачем украинцев подсаживают на изменения в Конституции

Юрій Васильченко / Depo.ua

Более четверти украинцев (28%) еще не определились, за кого будут голосовать на президентских выборах, около 10% не хотят участвовать в голосовании, а более 8% вычеркнули бы всех кандидатов. Таковы свежие результаты социологического опроса КМИС. Они свидетельствуют о нескольких моментах.

Во-первых, избиратели разочарованы и во власти, и в оппозиции. Не видят разницы между ними. Во-вторых, политики - и системные и внесистемные - пока не смогли продуцировать идею, которая могла бы заинтересовать избирателя. В-третьих, политика за последние годы утратила конкретность, из потока пиара избирателю сложно выловить какое-то рациональное зерно. Информационное пространство переполнено негативными смыслами о том, что сейчас плохо, а будет еще хуже. Эти практически 50 процентов - те, кого такими смыслами убедили. Политические игроки должны понять, что своим негативизмом они рубят сук, на котором сами же сидят.

Леонида Кравчука в 1991 году выбрали 19,6 млн украинцев, Леонида Кучму в 1994 году 14 млн., его же в 1999 году уже 15,9 млн. избирателей, Виктора Ющенко в третьем туре выборов 2004 года при чрезвычайной политизации избирательного процесса - 15,1 млн., Виктора Януковича в 2010-м - 12,5 млн., Петра Порошенко в 2014-м - 9,7 млн. В 2019-м мы можем получить президента, которого поддержит миллионов шесть. И не по причинам, связанным с аннексией Крыма и началом боевых действий на Донбассе, как случилось во время выборов 2014-го, а потому, что может быть крайне низкая явка по всей территории государства. Избранный в таких условиях президент рискует быть обвиненным в не полноценной легитимности.

Очевидно, угрозу низкой явки понимают и потенциальные кандидаты в президенты, поэтому предлагают обществу технологии, цель которых - заинтересовать как можно более широкий круг избирателей. И ключевыми здесь, похоже, становятся изменения Конституции.

Сразу сделаем экскурс в недалекую историю. В январе 2016 года упоминавшийся КМИС обнародовал данные своего опроса, согласно которому половина граждан Украины не читали Конституцию, однако 67% убеждены, что ее необходимо менять. 28% считают это актуальным вопросом, 39% - что такие изменения нужны, но только после стабилизации ситуации в стране, и лишь каждый десятый опрошенный не видит необходимости в изменении Конституции. Очевидно, данный опрос взяли на карандаш технологи отдельных кандидатов в президенты. Заинтересовать 67% избирателей политической реформой означает для них оседлать очень выгодную тему.

Проще говоря, разговоры о новом Основном законе, независимо от того, от кого они исходят, это политическая технология. Она может наполняться различными смыслами - коренным переписыванием Конституции, как у Юлии Тимошенко, лидер "Батькивщины" раньше всех "выстрелила" со своими идеями, косметических правок - однако суть в том, что общество пытаются убедить: все наши беды из-за несовершенного Основного закона. Уберем пост президента, усилим полномочия премьера, или же наоборот, увеличим функционал президента, примем изменения в парламенте или на референдуме, и будет нам счастье.

Но фокус в том, что желание значительного количества граждан изменить Конституцию содержит несколько другие основания. В уже упомянутом опросе КМИС есть другие цифры: 88% опрошенных убеждены, что высшие органы государственной власти и должностные лица постоянно или время от времени, нарушают Конституцию, а еще около половины (52%) считают, что эти нарушения являются систематическими. Проще говоря, изменить Конституцию в понимании граждан означает не убрать должность президента или уменьшить количество депутатов (хотя этот тезис поддерживают), а заставить тех, кто при власти, не нарушать закон, не воровать и так далее.

Таким образом, украинцы хотят справедливости. Вопрос, у кого больше полномочий, далеко не главный для рядового гражданина. А потенциальные кандидаты в гаранты, поверив в цифру 67%, выходят к избирателям с предложениями, которые для них не означают, что завтра придет справедливость. В этом ключевая проблема технологии изменений к Конституции.

Поэтому, возвращаясь к угрозам для новоизбранного президента по причине возможной низкой явки на выборах, можно акцентировать внимание на трех вещах. Первая - технология переписывания Основного закона интересная, но очень ресурсоемкая. Чтобы поддерживать ее в тонусе в пользу себе, должны быть новые ходы и варианты, необходимы серьезные спикеры и их соответствующий финансовый интерес. Стоит упомянуть конституционный референдум времен Кучмы, на раскрутку которого работала вся медиа-машина, о политреформе 2004-го года, под которую задействовали все, что говорит, и все, что показывает.

Второе - очевидно, тех, кто не определился, и тех, кто хотят кардинальных изменений, стоит заинтересовать менее глобальными вещами, например, законами на злобу дня или же собственным видением реформ образования, медицины, социальной сферы.

Третье, главное, когда обещаешь кардинальные преобразования, должен помнить, что с тебя спросят. Поэтому те, кто предлагает перекроить Конституцию, закладывают под свое политическое будущее мину замедленного действия, которая обязательно рванет.