Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Уже много месяцев длится конфликт в треугольнике НАБУ - САП - ГПУ. Но, вопреки некоторым прогнозам, он не перерос в "войну всех против всех". Наоборот, можно ожидать, что вскоре градус напряженности понизится, а отношения между тремя органами станут более нормальными или по крайней мере рабочими. Об этом свидетельствует заключение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Напомним вкратце суть дела. В марте стало известно, что в кабинете Холодницкого найдено оборудование для прослушивания. Вскоре генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что прослушивание Холодницкого было санкционировано судом, и уточнил, что следственные действия в отношении руководителя САП проводят совместно ГПУ и НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил, что НАБУ сотрудничает с ГПУ по этому делу.

30 марта выяснилось, что прослушка была небесполезной: Луценко сообщил, что он и Сытник обратились в КДКП с дисциплинарной жалобой о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. По словам генпрокурора, жалоба основывается на фактах, добытых в ходе следствия в рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ. Луценко подчеркнул, что в жалобе содержится просьба рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

Автоматизированная система распределения дисциплинарных жалоб распределила эту жалобу члену КДКП Александру Ковальчуку. Стоит отметить, что он был избран на эту должность съездом представителей юридических вузов и научных учреждений в ноябре 2014 г., до того работал заместителем декана юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Поэтому его можно считать равноудаленным от НАБУ, САП и ГПУ.

Три месяца Ковальчук дотошно исследовал это дело. Написанное им заключение представляет собой 53 страницы текста мелким шрифтом. В документе отмечается, что Холодницким "не обеспечено соблюдение требований к профессиональной этике и поведению прокурора, а потому в его действиях имеется состав дисциплинарного проступка". Ковальчук пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 5, 6, 8 части 1 статьи 43 закона "О прокуратуре", для привлечения прокурора Холодницкого к дисциплинарной ответственности. В заключении члена КДКП говорится, что допущенный Холодницким проступок "наносит ущерб авторитету органов прокуратуры и уменьшает доверие граждан к ведомству, пренебрегает общечеловеческими нравственными ценностями, мешает формированию принципиальной морально-правовой позиции во взаимоотношениях с гражданами". Тем не менее, Ковальчук рекомендует не увольнять Холодницкого, а только наложить на него выговор.

Заседание КДКП по этому вопросу ожидается 24 июля. До того судьба Холодницкого будет оставаться подвешенной. Возможны три варианта развития событий. В принципе не исключено, что Холодницкий сам подаст в отставку (например, если это ему вдруг рекомендуют западные кураторы украинских антикоррупционных органов). Самый вероятный вариант - КДКП согласится с заключением Ковальчука и последует его рекомендации, то есть наложит на Холодницкого выговор. А самый жесткий вариант - увольнение.

Правда, если КДКП решит, что Холодницкий заслуживает увольнения, то мнения КДКП для этого будет недостаточно. Согласно статье 41 закона "О прокуратуре", генпрокурор может уволить своего зама - руководителя САП только по рекомендации Совета прокуроров Украины и исключительно на основаниях, предусмотренных частью 1 статьи 51 этого закона. В числе этих оснований - вступление в законную силу судебного решения о привлечении прокурора к административной ответственности за коррупционное правонарушение, а также вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении прокурора. Таким образом, для увольнения Холодницкого необходимо доказать его вину через суд.

Именно поэтому наиболее вероятно, что Холодницкий отделается выговором. Даже если так, то наибольший выигрыш от такого исхода дела получит генпрокурор. Ведь именно от него зависит дальнейшая судьба Холодницкого. И если Луценко решит не обострять конфликт, то руководитель САП должен будет адекватно на это отреагировать. Наименее удовлетворен подобным исходом дела будет, по-видимому, директор НАБУ. Ему придется смириться с тем, что во главе САП - органа, осуществляющего надзор за соблюдением НАБУ законов при проведении оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования, - остался Холодницкий.

В любом случае ситуация неопределенности, сложившаяся вокруг руководителя САП, мешает нормальной работе антикоррупционных органов. А это не может не сказываться на отношениях Украины с западными партнерами. Поэтому необходимо, чтобы в этой истории тем или иным способом, но наконец была перевернута страница, испещренная взаимными обвинениями, и начата новая. Есть шанс, что на ней меньше места займут конфликты и больше останется для конкретных результатов в борьбе с коррупцией.