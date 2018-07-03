Рада приняла закон для возобновления кредитования

Верховная Рада приняла закон, которым ликвидируются законодательные пробелы, используемые заемщиками банков для уклонения от исполнения обязанностей.

За принятие во втором чтении законопроекта №6027-д проголосовали 239 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

По данным Национального банка, законопроект №6027-д позволит уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций.

В свою очередь это облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами: права кредитора-ипотекодержателя будут гарантированы и защищены; институт поручительства будет юридически защищенным; банки смогут получать информацию о заемщике, важную для кредитных отношений; отчуждения предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным; уменьшится возможность уклоняться от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика; усовершенствованные инструменты внесудебного урегулирования.

В ходе выступления в парламенте в средине мая глава НБУ Яков Смолий сообщил, что неэффективное законодательство позволяет недобросовестным заемщикам использовать его для уклонения от исполнения своих обязательств.

"В том числе неэффективный институт поручительства, широкое применение схемы уклонения от выполнения своих обязательств по договору поручительства путем ликвидации ответственного лица", - сказал он.

Также этот документ позволяет упразднить необъективное определение стоимости ипотеки и возможность отчуждать имущество без согласия залогодержателя.

Принятие документа, по словам Смолия, обеспечит решение вопросов, необходимых для возобновления кредитования, а также усилит защиту кредиторов.