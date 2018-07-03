В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен

В 1-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 23,6% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года до 657,928 млрд гривен, расходы - составили 679,908 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 27,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 22,7%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 17,1%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году доходы населения увеличились на 24,4% по сравнению с 2016 годом до 2 475,826 млрд гривен, расходы - составили 2 544,806 млрд гривен.

Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2018 года, данные Государственной службы статистики: