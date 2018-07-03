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В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
11:32 03.07.2018 |
В 1-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 23,6% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года до 657,928 млрд гривен, расходы - составили 679,908 млрд гривен.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 27,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 22,7%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 17,1%.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году доходы населения увеличились на 24,4% по сравнению с 2016 годом до 2 475,826 млрд гривен, расходы - составили 2 544,806 млрд гривен.
Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2018 года, данные Государственной службы статистики:
|млн гривен
|в % к 1 кварталу 2017
|Доходы, всего:
|657928
|123,6
|1. Оплата труда
|327214
|127,6
|2. Прибыль и смешанный доход
|82338
|117,1
|3. Доходы от имущества, полученные
|12108
|93,9
|4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них:
|236268
|122,7
|- социальная помощь
|107192
|135,0
|- другие текущие трансферты
|22431
|115,1
|- социальные трансферты в натуре
|106645
|113,7
|Расходы и сбережения, всего:
|657928
|123,6
|1. Покупка товаров и оплата услуг
|610202
|119,4
|2. Доходы от имущества, оплаченные
|5401
|127,1
|3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе:
|64305
|129,8
|- текущие налоги на прибыль, имущество и др.
|52539
|127,3
|- взносы на социальное страхование
|591
|123,9
|- другие текущие трансферты
|11175
|143,4
|4. Накопление нефинансовых активов
|-9167
|х
|5. Прирост финансовых активов, из них:
|-12813
|х
|- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах
|-579
|х
|- сбережения в иностранной валюте
|4296
|57,3
|- займы, полученные за исключением погашенных
|15486
|х
|Имеющийся доход
|481577
|125,2
|Сбережения (прирост)
|-21980
|х
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