В Киеве стало больше незаконных новостроек

В Киеве выросло количество незаконных строек. В январе 2018 года в столице было зафиксировано 67 незаконных жилых новостроек. За шесть месяцев их количество возросло, и по состоянию на 2 июля 2018 года их было уже 71.

Об этом сообщает портал Domik.ua, который проанализировал электронный градостроительный кадастр Киевской городской государственной администрации.

В Департаменте градостроения и архитектуры Киева стройкам присваивают статус незаконных, если строительная документация проектов не отвечает требованиям действующего украинского законодательства, но застройщики ведут строительные работы вопреки этому.

Список незаконных строек в Киеве на начало 2 полугодия 2018 года:

№ Расположение (район Киева) Адрес Название ЖК Застройщик Левобережные районы Киева 1 Деснянский район ул. Н. Закревского, 42-А ЖК «Жемчужина Троещины» ООО «Континентбуд» 2 Деснянский район ул. Н. Лаврухина, 8 ЖК «Троещинские Липки» ЧП «Галичинабуд» 3 Деснянский район ул. Лисковская, 33/51 жилой дом неизвестно 4 Деснянский район ул. Милославская, 31-В клубный дом «Милославский» ООО «Парк-Сервис-7» 5 Деснянский район ул Драйзера, 40 ЖК «Перспектива» ООО «Глобал Строй 3» и ООО «Київмонтажбуд» 6 Днепровский район Харьковское шоссе, 15-А ЖК «Новая волна» ООО «УК Сити Групп» 7 Днепровский район Харьковское шоссе, 17-а ЖК «Стародарницкий» Неизвестно 8 Днепровский район Харьковское шоссе, 19 многофункциональный комплекс «Мега сити» ООО «Укоинвест Строй» 9 Днепровский район ул. Фанерная, 5-А жилой дом «Домино» Неизвестно 10 Днепровский район ул. Сосницкая, 49, 51, 53 жилой дом Неизвестно 11 Днепровский район пер. Лобачевского, 7-7А ЖК «Флагман» Неизвестно 12 Днепровский район улица Н. Попудренко, 16-А жилой дом ООО «Экобуд» 13 Днепровский район бульвав Ярослава Гашека, 20, 22, 24 ЖК «Родинний затишок» Неизвестно 14 Днепровский район ул. Сивашская, 12/2 ЖК «Лего Хаус» Неизвестно 15 Днепровский район Броварской проспект, ПКиО «Гидропарк» стройка коттеджей Неизвестно 16 Днепровский район Парковая аллея, 2 стройка коттеджей Неизвестно 17 Днепровский район Проспект Генерала Ватутина, 2-Т Жилой комплекс Неизвестно 18 Дарницкий район ул. Славгородская, 25 ЖК «Славгородский» Неизвестно 19 Дарницкий район ул. Завальная, 10-Г ЖК «Status Grad» ООО «Строительно-инвестиционная компания «Березняки- житлобуд» 20 Дарницкий район ул. Левадная, 56 клубный дом «На Левадной» Неизвестно 21 Дарницкий район ул. Светлая, 3-Д ЖК «Схiдна Брама» Неизвестно 22 Дарницкий район ул. Промышленная, 10. жилой дом Неизвестно 23 Дарницкий район ул. Здолбуновская, 13 ЖК «Приозерный» Неизвестно 24 Дарницкий район ул. Здолбуновской, 11-а, 11-в напротив дома №4 на ул. Бойко строительная площадка Неизвестно Правобережные районы Киева 25 Соломенский район ул. Кировоградская, 70 ЖК «Совские пруды» ООО «Сити-Девелопмент» 26 Соломенский район ул. Кадетский Гай, 4 ЖК «Меридиан» Неизвестно 27 Соломенский район ул. Андрея Головко, 4 двухэтажная пристройка к жилому дому Неизвестно 28 Соломенский район ул. Раздельная, 1-А, напротив ул. Кудряшова, 73 объект неизвестного назначения в границах малоэтажной застройки Неизвестно 29 Святошинский район ул. Святошинская, 1 жилой комплекс ЗАО «МЖК «Академгородок» 30 Святошинский район ул. Олевская 5, 9, 11, 15 ЖК «Сосновый бор» ООО «Укоинвест Строй» 31 Святошинский район ул. В. Покотило, 6 жилой комплекс Неизвестно 32 Святошинский район ул. М. Булгакова, 12 ЖК «Маргарита» Неизвестно 33 Святошинский район бул. Академика Вернадского, 1/22 частный дом Неизвестно 34 Шевченковский район ул. Лукьяновская, 14-А клубный дом «InCo home на Подоле» Неизвестно 35 Шевченковский район ул. Рижская, 19-А ЖК «Прибалтийский» Неизвестно 36 Шевченковский район пер. Десятинный, 3-5 административно-жилой комплекс Украинская православная церковь Киевского патриархата 37 Шевченковский район ул. Сечевых Стрельцов, 59 ЖК «Покрова» Неизвестно 38 Шевченковский район ул. Жамбила Жабаева, 22 ЖК «Кузьминский» ООО «Социальная молодежная инициатива» 39 Шевченковский район ул. Магистральная, 33 ЖК «Кузьминский-2» ООО «Капитель-Буд» 40 Шевченковский район ул. Е. Телиги, 25 ЖК «Grand Park» ООО «Алимпекс-Мартингер» 41 Шевченковский район ул. И. Франко, 4 жилой комплекс Неизвестно 42 Шевченковский район ул. Лукьяновская, 15 жилой комплекс Неизвестно 43 Шевченковский район ул. Ясногорская,16-А ЖК «Ясногорский» обслуживающий кооператив «Ясногорский К» 44 Шевченковский район ул. Жилянская, 118 Жилой дом «Элегант» ЗАО «Концерн Эссе» 45 Шевченковский район ул. Жилянская, 120-Б стройка дома ОСМД «Лыбидь-33» 46 Шевченковский район ул. Жамбила Жабаева, 7-Д ЖК «Посольский» ООО «Компания «Будинвест капитал» 47 Шевченковский район ул. С. Руданского, 9-А ЖК «Молодежная инициатива» ООО «Социальная молодежная инициатива» 48 Шевченковский район ул. С. Руданского, 3-А ЖК «Затишний» Неизвестно 49 Шевченковский район ул. Тропинина, 3-5 ЖК «Тропинина» ООО «Мегаполисстрой» 50 Шевченковский район ул.Толбухина, 43-А, 43-Б Жилой дом с подземным паркингом ООО «Миральянс». 51 Подольский район ул. Электриков, 26\10, 28\14, 28\15 строительство здания Неизвестно 52 Подольский район просп. Правды, 102 ЖК «Синеозерный» ООО «Строительная Компания «Кроун» 53 Подольский район ул. Замковецкая, 5 ЖК «Замковецкий» ООО «Замок Билд» 54 Подольский район ул. Белицкая, 108-А жилой дом Неизвестно 55 Подольский район просп. Правды, 80-82 жилой комплекс ООО «Алекс Буд» 56 Подольский район ул. Сошенко, 33 ЖК «Белла Виста» Национальный союз художников Украины 57 Подольский район Нижний Вал, 13 строительство объекта Неизвестно 58 Подольский район ул. Петропавловская, 38 строительство объекта Неизвестно 59 Подольский район ул. Петропавловская, 40 реконструкция жилого здания ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энерго- сбережении» 60 Печерский район



ул. Менделеева, 18-20 ЖК «Миа Вилла» Неизвестно 61 Печерский район ул. Ольшанская, 2-6 ЖК «Печерский бастион» ООО «Инновационная строительная компания» 62 Печерский район ул. Добровольческих батальонов, 8 строительство жилого дома Неизвестно 63 Голосеевский район пер. Моторный, 9-9А жилой комплекс Неизвестно 64 Голосеевский район ул. Тихорецкая, 30/7 ЖК «Тихорецкий» ООО «Сити Групп» 65 Голосеевский район ул. Гвардейская, 74 ЖК «G-House» «Инвестиционно-строительная компания «ABC Build» 66 Голосеевский район Стратегическое шоссе, 53 ЖК «Мозаика» ООО «Инвестиционно-строительная компания «Днипробуд» 67 Голосеевский район просп. Науки, 66-70 ЖК «Симфония» Неизвестно 68 Голосеевский район просп. Науки, 42-А ЖК «Мрія» Неизвестно 69 Голосеевский район ул. Ракетная, 24 ЖК «Панорамне містечко» ООО «Техэнерго» 70 Голосеевский район ул. А. Вильямса, 2-Д ЖК «Теремок» Неизвестно 71 Оболонский район (поселок Пуща-Водица) ул. Федора Максименко, 24-А ЖК «Курортный» ООО «Будкапитал- 2014»

Журналисты подчеркивают, что карта мониторинга новостроек Киева отражает не все строительные объекты. Это происходит в случаях, если застройщик сооружает объект на участке, который пребывает в частной собственности физического лица. Электронная карта системы мониторинга отражает только стройки, которые находятся на земельных участках государственной или коммунальной собственности, застройщики используют их на основе договоров аренды.

Также в списке может отсутствовать объект, который начали сооружать совсем недавно. Специалисты столичного Департамента градостроения и архитектуры еще не внесли данные о стройке в реестр кадастра Киева.

Не отраженная в мониторинге кадастра стройка может фактически быть как законной, так и незаконной.