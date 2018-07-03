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Утренняя кампания по удешевлению доллара на межбанке провалилась
23:29 02.07.2018 |
За 14-копеечным провалом валютного курса последовал откат, и торги на межбанке 2 июля завершилась снижением «американца» лишь на 2 копейки - до 26,30-26,34 грн./$ (в 11 часов он был на 26,20-26,22 грн./$), сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На открытии торгов на валюту претендовали немногие: часть бизнеса 27 июня не резервировала гривну под будущие покупки - чтобы не терять заработки по депозитам. Но ближе к обеду подтянулись скупщики СКВ.
«На рынок повлиял выход нескольких крупных покупателей, он стал катализатором разворота тренда. Также сказались предстоящие перекосы валютного спроса и предложения в связи с сегодняшним выходным днем в Беларуси и предстоящим Днем независимости США», - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Главными покупателями доллара сегодня назвали Альфа-Банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. И, конечно, Нацбанк, который в Matching собирал валюту до курсового отката - по 26,22 грн./$. По разным оценкам приобрел около $10 млн. Из валютных продавцов казначеи выделяли Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, ING Bank и ПУМБ (хотя банкиры отмечали, что он выбрасывал на торги меньше обычного).
Объем торгов сократился с допраздничных $512,22 млн. до $348,92 млн.
При этом средний ценовой диапазон при продаже банками наличного доллара людям не изменился, и по-прежнему держался в рамках 26,25-26,40 грн./$. В нем работало большинство финансовых структур: ПУМБ, ОТП Банк, Приватбанк, Альфа-Банк, Правэкс-банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, Ощадбанк, УкрСиббанк.
Завтрашний день будет напоминать борьбу по принципу кто/кого. Точно произойдет увеличение валютных продаж. Ведь экспортеры будут конвертировать валютную выручку не только за 2 июня, но и еще и за два праздничных дня (28 и 29 июня). Доллара должно быть много, хотя насколько именно - никто не знает, кроме Нацбанка.
«Но одновременно должен подрастать спрос на валюту. Ведь иностранцы будут покупать доллар под репатриацию дивидендов», - заметил Юрий Гриненко.
Тем не менее финансисты надеются, что валютной продажи в итоге окажется больше. И большинство говорит об укреплении гривны.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,20 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной. Хотя есть и иная точка зрения, его коллега, начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк, настроен менее оптимистично. «На днях ждем продолжения движения наверх», - сказал он.
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