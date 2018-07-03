«Нож в спину» от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и ЕС





СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО / ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

"Когда есть компромисс - это означает, что обе стороны сделали шаги (навстречу)". Этими словами министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на благодарность журналистов ЕвроПравды за уступки в "образовательных переговорах" с Украиной.

Мы общались на Закарпатье 22 июня, во второй половине дня. Перед тем Сийярто дал ЕП интервью, в котором сообщил, что Венгрия сняла вето с участия Украины в саммите НАТО. А еще - впервые публично отказался от категорического требования отменить статью 7 закона "Об образовании". И в дополнение даже не исключил, что Будапешт поддержит признание нового статуса Украины на саммите Альянса. Но так продолжалось недолго.

Три дня спустя из венгерского МИД генсеку НАТО поступило странное письмо.

В нем Сийярто как будто забыл все сказанное на Закарпатье - и о диалоге, и о "компромиссе".

Вместо этого венгерский МИД официально сообщил Альянсу: встреча под Ужгородом не принесла успеха, никакой договоренности с Украиной не достигнуто. А раз так, то премьер Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной.

Причина таких резких маневров неизвестна, ведь оснований для изменения позиции не было. Можно разве что предположить, что это - новая попытка "пошантажировать" Вашингтон. Так или иначе, нет сомнений, что в итоге Орбан способен ветировать решения НАТО, в очередной раз продемонстрировав и Украине, и всему миру, что договоренности с Венгрией порой бывают слишком непрочными, чтобы воспринимать Будапешт как серьезного партнера.

"Вам все показалось"

22 июня неподалеку от Ужгорода состоялась первая "большая встреча", посвященная решению образовательного конфликта между Украиной и Венгрией. Руководители МИД и Минобразования, их венгерские коллеги и представители венгерской общины говорили долго, около двух часов. А потом еще было неформальное общение во время обеда.

Эта встреча сама по себе стала достижением, ведь Будапешт долгое время блокировал переговоры, выдвигая наперед нереалистичное условие - отмена "языковой статьи" закона "Об образовании" для венгерского меньшинства.

Итоги переговоров также казались важными. Подробнее об этом рассказал министр Сийярто.

Во-первых, Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.

Во-вторых (и это гораздо важнее!), в Будапеште отказались от ультимативного требования о возвращении к старой языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами "Венецианки": статью 7 закона "Об образовании" можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам - конечно же, проведя консультации с представителями этих меньшинств.

Кстати, следующий раунд этих консультаций должен состояться уже в следующую среду, 11 июля, то есть именно в тот день, когда в Брюсселе начнется саммит НАТО.

В-третьих, Сийярто публично предположил, что до завершения саммита (то есть после следующих консультаций) прогресс будет еще более выразительным и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса о статусе Украины. Повторим - министр заявил об этом лично. Более того - и венгерские СМИ, и даже сайт правительства Венгрии в пятницу 22 июня написали об успешных переговорах.

Но уже в понедельник позиция изменилась на противоположную. Ее Будапешт изложил в официальном письме на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Встреча с Украиной не принесла успеха, письменно пояснили в МИД Венгрии.

Это письмо не просто противоречило тому, что звучало от венгров до сих пор.

Оно также содержало предупреждение: премьер Виктор Орбан, который приедет в Брюссель на саммит НАТО, намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

А значит, не стоит даже пытаться "освятить" украинскую часть саммита формальным решением.

Венгерские традиции

В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции. Запрос "Европейской правды" в МИД и в посольство Венгрии в Украине, оставленный в четверг, остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там не стали.

Между тем информация о венгерском письме очень быстро перестала быть тайной. Сообщение о новой позицию Венгрии получили также послы стран-членов Альянса - ведь именно государства-союзники ответственны за решения, которые будут приняты по итогам саммита НАТО, и они передали эти данные в столицы.

На прошлой неделе информацию из этого письма ЕП подтвердили несколько дипломатов.

При этом не в пользу венгров сыграло то, что в столицах получили одновременно два противоположных сигнала. Ведь ход встречи на Закарпатье видели не только представители Украины и Венгрии: наблюдателем на переговорах был также Евросоюз. И его представители не сомневались, что переговоры 22 июня прошли очень успешно.

А поскольку письмо о "пустых" переговорах противоречило и данным ЕС, и сообщениям СМИ, а также отдельным заявлениям самого Сийярто - к новой позиции Будапешта все отнеслись скептически.

В конце концов, Венгрия не впервые оказывается в ситуации, когда ей мало кто верит.

А в конфликте правительства Орбана с Украиной это скорее правило, чем исключение.

Напомним, ни одна европейская страна не поддержала Венгрию, когда та решила оказывать давление на Украину, блокируя сближения Киева с ЕС и НАТО. Наглядная иллюстрация этого произошла на прошлой неделе в Брюсселе.

Во вторник 26 июня Совет ЕС голосовал по вопросу выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи в обмен на реформы. Для ЕС это решение не несло дополнительных рисков, ведь речь идет не о грантах, а о кредите (по очень выгодным, как для Украины, процентам). Это решение долгое время обсуждалось в институтах ЕС, его считали "гарантированно принятым". Но нашлась одна страна, которая проголосовала против - это Венгрия.

К счастью, в ЕС (в отличие от НАТО) не всегда действует принцип консенсуса, поэтому венгры не смогли заблокировать помощь Украине. Но ситуация - показательна.

Как стало известно ЕП, Венгрия требовала определить "сохранение прав меньшинств" одним из условий выделения средств ЕС и доказывала всем, что Киев, мол, системно нарушает права венгроязычных. Но ни одного сторонника такого шантажа Будапешт не нашел. Даже Румыния, которая тоже не в восторге от языковой нормы закона "Об образовании", не согласилась его поддержать.

Трамп прежде всего

Зачем это Венгрии?

Возможный ответ на этот вопрос "Европейская правда" уже публиковала: конфликт с Украиной стал для Венгрии инструментом в решении другой проблемы - в борьбе за внимание Дональда Трампа.

Это может показаться странным в привычной для нас системе координат - но не в системе Виктора Орбана, который привык действовать именно таким образом: через создание конфликта, пусть даже воображаемого.

Венгерское вето на сотрудничество с Украиной в НАТО уже помогло Орбану достичь своей цели.

Вашингтон прервал негласный "запрет" на прямое общение с одиозным руководителем Венгрии: Дональд Трамп провел телефонный разговор с Виктором Орбаном. Но целью Орбана была личная встреча с Трампом; Белый дом до сих пор ее не подтвердил.

На этом фоне неудивительно, что Венгрия снова решила разыграть украинскую карту, шантажируя и Киев, и, косвенно, также Вашингтон.

А то, что ее игра очевидна для всех вокруг - вопрос второстепенный.

Что делать с законом об образовании?

Главный вывод нового витка конфликта - вполне очевиден.

В Будапеште любят повторять фразу про "нож в спину" от Украины, но история доказывает, что этот термин скорее можно применить к действиям Орбана в отношении Украины. Венгерское руководство стремительно теряет доверие в глазах как Киева, так и других государств-союзников. И даже достигнутые договоренности или обещания Будапешта все чаще воспринимаются скептически.

А в Украине, где политики слишком часто слышали ложь от Петера Сийярто, проблема доверия к венграм - еще глубже.

Но остается вопрос: как нам действовать дальше в диалоге с НАТО в этих условиях? Что делать с законом об образовании? Стоит ли его менять, как было условлено, несмотря на утрату доверия к другой стороне договоренностей?

Ответ однозначен: изменения нужны.

Но не те, к которым стремятся Орбан или Сийярто, а те, что идут на пользу Украине и ее гражданам.

В том числе - украинцам венгерского происхождения.

Есть основания утверждать: нам стоит принять обе поправки, согласованные на встрече под Ужгородом. Не ради Венгрии, а ради себя. Напомним их: период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" должен быть продлен до 2023 года, а частные школы с обучением на языках ЕС должны быть выведены из-под действия языковой нормы.

Оба изменения взяты не "с потолка" - это рекомендации Венецианской комиссии, и это само по себе является достаточной причиной. Украина - не Венгрия. В условиях российской агрессии нам не с руки ссориться со всем миром. А мир ждет от нас выполнения требований "Венецианки".

Есть и вторая причина. В Министерстве образования и науки (МОН) настаивают, что даже без венгерских требований переходный период должен быть продлен. Сейчас закон говорит, что школы меньшинств должны перейти на украинский или смешанную систему обучения до 2020 года. Уложиться в этот срок невозможно, уверяют в МОН.

"Чтобы провести качественный, а не декларативный переход, нужно больше двух лет. Министерство подготовило операционный план на пять лет... чтобы эти изменения были качественными и необратимыми."

Министерство образования и науки, в комментарии ЕП

"Это - вопрос печати учебников, переобучения учителей, подготовки новых программ. "Мы не можем допустить, чтобы из-за спешки остались дети, которые будут оканчивать школу, не владея украинским языком", - говорится в пояснениях министерства.

Законопроект о таком продлении уже внесен в повестку дня парламента.

А вот с нормой о частных школах все гораздо сложнее - ее в этом проекте нет. В МОН предлагают утвердить ее впоследствии, когда будет приниматься большой закон "О среднем образовании". В Раду его планируют подать осенью, поэтому никто не дает гарантии, что ВР успеет его принять до начала президентских и парламентских выборов.

Это, в свою очередь, означает, что Венгрия, имея такое желание, еще долго сможет шантажировать Украину языковым вопросом. А желания этого венграм, к сожалению, не занимать.