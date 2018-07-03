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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто тормозит цифру. Почему «1+1» и «Интер» довольны заблокированным Нацсоветом

14:00 02.07.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Торжеству цифры мешает, помимо прочих причин, еще и арифметика: на заседания Нацсовета собираются только пять членов, а для кворума необходимо шесть.

Переход украинского телевидения с аналогового вещания на цифровое опять откладывается. У этой отсрочки есть и объективные причины (типа неполной готовности инфраструктуры и телезрителей к такому переходу), и субъективные (типа сопротивления некоторых телеканалов), но границу между ними провести весьма сложно.

Полностью заменить аналоговое телевещание на цифровое Украина должна была еще более трех лет назад, точнее, до 17 июня 2015 г. Такое обязательство установлено международным меморандумом "Женева-2006", который Украина вместе с другими странами подписала в декабре 2006 г. Однако Нацсовет по телевидению и радиовещанию и с его подачи правительство несколько раз сдвигали этот срок: на 30 июня 2017 г., затем на 30 марта 2018 г., затем на 30 июня 2018 г. Но и этого оказалось недостаточно. 13 июня Кабмин принял постановление, согласно которому в Плане использования радиочастотного ресурса Украины указан новый срок прекращения использования технологии аналогового телевизионного вещания: "31 августа 2018 г.; для г. Киева и Кировоградской области 31 июля 2018 г.". На сайте правительства отмечается, что "выполнение этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и свободный доступ граждан к информации".

Наиболее заинтересованы в срыве перехода на цифру нынешние телелидеры - каналы "Интер" и "1+1". Еще в январе 2017 г. они обратились к Кабмину с просьбой отложить отключение аналогового вещания до 2019 г. А вскоре в новостных программах "1+1" началась кампания против перехода на цифру: ведущие пугали телезрителей, что те останутся "без любимых телеканалов". "В настоящий момент "Интер" и "1+1" имеют наибольшее покрытие в аналоговом телевещании, потому что они занимают сети УТ-1, УТ-2, УТ-3. А если перейдут на цифру, то будут уже все равны - и "Украина", и ICTV, и "Интер", они все будут иметь одинаковое покрытие", - пояснил причины такого сопротивления глава Нацсовета Юрий Артеменко в мае 2017 г.

В мае 2018 г. канал "1+1" решил возобновить кампанию против перехода на цифру. Телезрители вновь услышали апокалиптические прогнозы: "Цифровые эксперименты могут превратить ваши телевизоры в лишние аксессуары. Они просто погаснут навсегда". Комментируя эти страшилки, сайт detector.media отметил, что это слишком драматическое обобщение, особенно если учесть, что отключение аналогового вещания касается только трети украинских зрителей. Остальные пользуются спутниковым или кабельным телевидением. Да и не все владельцы аналога останутся без ТВ, ведь, например, в той же Кировоградской области цифровое покрытие составляет уже 60% (год назад было 40%).

По идее сейчас "1+1" и "Интер", желая не потерять своих зрителей, должны бы давать им пошаговые инструкции, как перейти на цифру и какие выгоды это принесет в плане качества изображения и звука. Но поскольку названные каналы этого не делают, можно предположить, что они рассчитывают любыми способами добиться сохранения аналогового вещания.

Такой же вывод можно сделать и из событий, происходящих сейчас в Нацсовете. 18 августа истекает срок действия лицензий на цифровое вещание в общенациональной телесети. Рассмотреть вопрос о продлении лицензий должен Нацсовет, однако он с конца мая не может собрать кворум. Чаще всего отсутствовали два члена, в прошлом работавшие на "1+1": Ольга Герасимюк и Олег Черныш. Также Нацсовет должен рассмотреть результаты внеплановых проверок "1+1" и "Интера" (за показы советских фильмов с актерами из черного списка Минкульта каналы могут получить санкции). Герасимюк и Черныш настаивали на том, чтобы сначала был рассмотрен вопрос о продлении лицензий и лишь затем - все остальные вопросы, в том числе результаты проверок.

Пять других членов Нацсовета согласились изменить повестку дня заседания 27 июня в соответствии с этими требованиями. Однако Герасимюк и Черныш решили не идти на заседание, а Герасимюк даже написала заявление об отставке. Вместо заседания пришлось проводить брифинг. "Наши попытки сделать, чтобы кворум состоялся, не имели положительного результата. Два члена Нацсовета сообщили, что не будут на заседании, но при этом не предоставили официальных заявлений, которые были бы основанием для отмены заседания", - сообщил Артеменко.

Член Нацсовета Валентин Коваль высказал мнение, что работа регуляторного органа блокируется двумя членами Нацсовета ради того, чтобы не дать отключить аналоговое телевидение. "Из-за того, что мы не собираемся и не принимаем решения, мы не подтверждаем планы по отключению аналогового ТВ - в этом и заключается суть блокировки деятельности Нацсовета. Мы имеем протокол совещания у Владимира Гройсмана и письмо от него к Юрию Артеменко с просьбой как можно скорее продлить цифровые лицензии, иначе Кабмин считает, что процедуру отключения аналогового ТВ начинать невозможно. Эти два письма от Гройсмана открывают реальную цель блокировки Нацсовета - чем дольше мы не будем собираться и не будем согласовывать план отключения аналогового ТВ, тем дольше аналог будет существовать и тем дольше государство не сможет перейти на цифру", - сказал Коваль.

Следующие заседания Нацсовет назначил на 3 и 5 июля. На первом из них запланировано рассмотреть заявление Герасимюк об отставке, а на втором - те вопросы, которые были включены в повестку дня несостоявшегося заседания 27 июня. Впрочем, июльские заседания тоже могут быть сорваны. По закону заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее шести членов Нацсовета, решение считается принятым, если за него проголосовали не менее пяти членов. В Нацсовете должно быть восемь членов - по четыре от президента и парламента. В парламентской квоте остается одна вакансия, а после отставки Герасимюк добавляется еще одна. Верховная Рада могла бы разблокировать работу Нацсовета, заполнив эти вакансии, однако вряд ли она успеет это сделать до 13 июля, когда депутаты разъедутся на каникулы.
 

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