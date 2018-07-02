Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Сил для масштабного наступления у противника на данный момент нет.

На фоне очень серьезного обострения на фронте объявление очередного (наверное, 20-го по счету) "хлебного" перемирия на Донбассе выглядит как издевательство над здравым смыслом. Начиная с среды по всему фронту начались активные боевые действия - причем, что характерно, в наступление пошли российско-оккупационные войска.

Сначала 27 июня противник активизировался в районе Богдановки - Петровское Старобешевского района. После обеда произошла трагедия - пуском ракеты противотанкового комплекса противником был поражен блиндаж одного из наблюдательных пунктов 93-й мехбригады. В результате трое бойцов погибли на месте. Было ли развитие ситуации и пошел ли противник в наступление на этом участке после уничтожения наблюдательного пункта решительно непонятно из-за отсутствия деталей. Есть только обрывки информации. По одним данным блиндаж был поражен снарядом 122-мм самоходной артиллерийской установки, по другим - боевики использовали новейший российский противотанковый комплекс "Корнет" с термобарической боевой частью, чем и объясняется столь большая эффективность обстрела.

Последний вариант вполне может иметь место - в последние несколько недель россияне стали активно использовать новейшие средства поражения, до этого не замеченные на Донбассе. Чего стоят, например, остатки 152-мм корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь", найденные не так давно в районе с. Водяное под Мариуполем. Снаряд стоит довольно больших денег (примерно $70 тысяч), плюс огромных размеров. Так что вполне могут подтвердиться слухи, которые "гуляют" по фронту: в период обострений для поддержки местных боевиков российская армия перебрасывает дивизион самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Именно такие чисто российские артустановки фиксировали фото и видеосъемка в августе 2014-го в Новоазовске, феврале 2015-го под Дебальцево и в 2016-м в Горловке.

28-го числа обострение началось в районе н.п. Южное (более известное по местному названию Чигари) под Горловкой. Освобожденный не так давно хутор из десятка дворов сразу же стал объектов непрерывных обстрелов противника из всех видов оружия - по некоторым данным, даже из РСЗО "Град". И вот утром в четверг под прикрытием очередного такого обстрела штурмовая группа противника попыталась атаковать сам населенный пункт.

В результате командир 24-й мехбригады Олег Лотоцкий для удержания позиций был вынужден выдвинуть резервную группу усиления. В результате боя, который длился с 08:30 до 14:40, двое бойцов (в том числе один офицер, ветеран еще афганской войны) погибли. О количестве раненных официальной информации нет. Между тем, согласно, данным пресс-службы бригады, в бою было уничтожено 5 боевиков и еще 8 ранено. Откуда такая точность - на данный момент неясно.

Вечером 28 июня произошло обострение еще как минимум на трех участках линии соприкосновения - в районе Авдеевской промки, Новотошковское и на Светлодарской дуге. К сожалению, и тут не обошлось без потерь с нашей стороны. Под Авдеевкой погиб младший сержант из 92-й мехбригады, а на Светлодарке - старший сержант из 72-й бригады. Таким образом, печальный счет только одного дня войны составил четыре погибших героя. А если взять два дня, то 7 человек - это очень серьезная цифра, особенно на фоне последних месяцев, поскольку за весь май потери группировки на Донбассе составили 17 человек.

К сожалению, стоит отметить, что общая ситуация на фронте имеет четкие тенденции к осложнению. И для этого есть целый ряд причин. Во-первых, по ротации с фронта ушли части Десантно-штурмовых войск, которые находились здесь 7-8 месяцев, на их место пришли мотопехотные и механизированные бригады военного формирования (с номерами 5х). А такие периоды всегда отличаются серьезным обострением - противник, что называется, "пробует на зуб" новоприбывших, стараясь нанести максимальные потери в живой силе и технике, пока новое подразделение не освоится на местности.

Во-вторых, внутренняя социально-экономическая и политическая ситуация в самопровозглашенной "ДНР" требует обострения. Будущие "выборы", нехватка личного состава в частях российско-оккупационных войск, отсутствие работы - все это давит на марионеток в Донецке. Поэтому, кстати, началась массовая приписная кампания всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые остались на оккупированной территории. Всех вызывают в военкомат, где под расписку выдают некую бумагу, в которой под страхом уголовного преследования (читай - подвала) предписывается по первому звонку в течение трех (!) часов явиться на сборный пункт для прохождения 10-ти дневных военных сборов.

Учитывая все это, вполне можно ожидать серьезных провокаций. И "первые ласточки" уже пошли. Так, вечером 27 июня на въезде в неподконтрольный Иловайск произошел подрыв "памятника" "За оборону Донбасса". В результате конструкция была полностью разрушена. Оккупационные власти поспешили обвинить в этом "украинскую ДРГ" и заявили, что целью подрыва был российский гуманитарный конвой.

По версии российских марионеток, неуловимые "украинские ДРГ" также причастны к взрыву на газораспределительной станции вечером 1 июля в Новоазовском районе. Факельное возгорание было затушено к 5 утра 2 июля. В итоге без газа остались г. Новоазовск, а также прилегающие села (а том числе, и единственный курорт "ДНР" - поселок Седово). Вполне естественно, что пророссийские пропагандистские СМИ поспешили обвинить в происшедшем "украинских диверсантов".

Есть большая доля вероятности, что в ближайшие пару - тройку дней такие "диверсии" пройдут по всей оккупированной территории и станут поводом для одностороннего выхода из режима перемирия, который, впрочем, никогда и не выполнялся оккупационными властями. Ведь в случае реального окончания активных боевых действий "властям" придется отвечать на множество социальных вопросов, которые сейчас благополучно списываются "на войну".

В целом можно сказать, что на этой неделе нас вероятно ждет еще несколько всплесков боевой активности на линии соприкосновения на Донбассе. Однако все они будут иметь локальный характер - сил для масштабного наступления у противника на данный момент нет.