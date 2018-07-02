Голова «министра» в подарок. Почему Захарченко потерял страх

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Арест очередного "министра ДНР"

Еще совсем недавно под главарем российской оккупационной администрации в ОРДО Захарченко шаталось кресло с такой интенсивностью, что он старался нигде не отсвечивать и даже перестал нести всяческий бред, приказав воздержаться с этим и своим прихлебателям. Но как только главный его куратор Сурков сохранил свои позиции в Кремле, страх Захарченко относительно собственного будущего сразу же улетучился. И кульминацией этому стало 26 июня, когда "глава ДНР" принимал поздравления по случаю своего дня рождения.

Конечно, наиболее эпатажно выглядели здравицы молодежной ячейки захарченковского "Оплота Донбасса" с участием живого коня, где юные фанаты своего кумира пообещали вместе с Захарченко "дойти до самого ада", что выглядело вполне логично - другой альтернативы у них попросту нет. Ну а самым большим подарком все же стала голова "министра транспорта ДНР" Андриенко, которую буквально на праздничный стол своему шефу принесли бравые его опричники. Андриенко арестовали публично в самом центре Донецка, при этом в здании "министерства" произошли масштабные обыски. Отправленному "на подвал" вменяют, как и положено, коррупцию, за что можно в ОРДО брать буквально любого чинушу даже мелкого пошиба.

Примечательно, что Андриенко, как и арестованного не так давно Бадусева из "Республиканской топливной компании", а также задержанного еще зимой "министра угля и энергетики ДНР" Голенко относят к орбите неофициальной парочки агентов влияния Ахметова в оккупированном Донецке - "вице-премьера ДНР" Трапезникова и "и. о. министра промышленности и торговли ДНР" Грановского. То есть, если Захарченко и его ближайшего подельника, главного "минсдоха" Тимофеева по кличке "Ташкент" никто в ближайшее время не остановит, то следующими придут уже за "ахметовцами" Трапезниковым и Грановским.

Свежие объекты ФСБ-репрессий

Параллельно с возобновлением с новой силой донецкой битвы "пауков в банке" на всей оккупированной Россией территории Донбасса активизировали свою деятельность местные отделения ФСБ. Так, по данным Главного управления разведки украинского Минобороны, заезжие российские чекисты сейчас заняты составлением специальных планов населенных пунктов. На них обозначаются места проживания граждан, недовольных действиями оккупационной власти, а также тех, кто использует в общении украинский язык или родился в других регионах Украины.

Иными словами, речь идет о переходе на новый уровень тотального контроля над всем и вся в оккупации - с попавшими в такие ФСБ-списки проводятся "профилактические беседы", которые обычно сопровождаются избиениями и унижениями без какого-либо даже выдуманного для этого повода. Массовость фактов такого откровенного запугивания, видимо, позволяет рапортовать перед Лубянкой о пресловутом "держании руки на пульсе" и "работе по борьбе с украинскими шпионами и диверсантами", которые даже после такой "профилактики" все никак в ОРДЛО не заканчиваются.

Еще одним объектом для свежей лавины ФСБ-репрессий стали донецкие мусульмане. Как сообщил 27 июня бывший узник террористов, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский, представители "МГБ ДНР" провели обыск в самой большой донецкой мечети Аль-Амаль, расположенной в Калининском районе города, изъяв любые молитвенники и другую религиозную литературу. После чего помещение мечети было опечатано, а ее имама и многих прихожан чекисты увезли с собой на допрос. В тот же день на пропагандистских ресурсах "ДНР" появилась информация, что именно в Калининском районе Донецка якобы "пресечена деятельность ячейки украинских экстремистских организаций "Альраид" и "Умма", созданных в Украине на средства террористической организации "Братья мусульмане". Но имама пока все же отпустили под подписку о невыезде.

Новые правила митингов от Пасечника

Тем временем ставленник Лубянки, главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечник решил ввести своим "указом" от 27 июня новые правила для проведения местных митингов, которые теперь возможны исключительно при непосредственном участии местных топ-коллаборантов. Более того, на территории оккупированной Луганщины ограничены любые массовые мероприятия, которые не получили добро от "администрации главы ЛНР" и "МГБ ЛНР", даже если в них участвует сам Пасечник, его "премьер" Козлов или полностью подконтрольный "спикер парламента" Мирошниченко.

Правда, отдельным пунктом "указа" предусмотрены также митинги по согласованию с "администрацией" Пасечника "на основании заключения МВД ЛНР". Похоже, такой отдельной привилегии зачем-то добился для себя любимого "главмент" Корнет, сыгравший главную роль в "массовых мероприятиях" прошлой осенью, когда был свергнут с "луганского трона" Плотницкий. В остальных случаях даже откровенные фейковые "общественно-политические организации и движения" полностью загнаны в чекистское стойло, дабы не существовало даже любого намека на какую бы то ни было импровизацию.

Теперь все в оккупированном Луганске действительно жестко регламентировано с присущей ФСБ щепетильностью. Официальные организаторы всяческих пропаганда-шоу должны подавать заявки на свои митинги в "органы" за 10 дней, указывая свои ФИО, контакты, место, время и цель проведения мероприятия, а также предполагаемое количество участников. Заключения от "МГБ ЛНР" и "МВД ЛНР" будут приходить за пять дней, а об окончательном согласовании митингов "администрацией" Пасечника или об их запрете будет сообщено организаторам за три дня. То есть количества бумаги для такого обеспечения работы бюрократической машины ОРЛО явно потребуется очень и очень много.