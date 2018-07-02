«Нафтогаз» отрицает отказ суда в Швеции отменить приостановку исполнения решения по контракту с «Газпромом»

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что заявление компании "Газпром" (Россия) о том, что в четверг Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе приказ от 13 июня о приостановке исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 февраля 2018 года по спору с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в части контракта на транзит газа, не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передают передают Українськi Новини.

"Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтегазом" и "Газпромом". Сегодняшнее заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности. Сегодняшнее решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем", - написал он.

По словам Витренко, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтегаза" по другим причинам.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения. Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях", - отметил он.

Ранее "Газпром" заявил, что в четверг Апелляционный суд округа Свеа принял решение оставить в силе приказ от 13 июня о приостановке исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 февраля 2018 года по спору с НАК "Нафтогаз Украины" в части контракта на транзит газа.

13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа, при этом «Нафтогаз» обжаловал данный приказ.

18 июня "Нафтогаз" направил "Газпрому" решение об аресте его активов в Англии и Уэльсе.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.