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ЕСПЧ объединил иски Украины против России относительно Донбасса и Крыма
23:38 27.06.2018 |
Европейский суд по правам человека объединил иски Украины против России относительно Донбасса и аннексированного РФ Крыма.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашими ходатайствами и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу", - написал он.
По словам Лищины, в результате вместо пяти дел Украины против РФ осталось три.
Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена подать в ЕСПЧ иск против России о нарушении прав украинских политзаключенных.
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