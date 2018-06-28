ЕСПЧ объединил иски Украины против России относительно Донбасса и Крыма

Европейский суд по правам человека объединил иски Украины против России относительно Донбасса и аннексированного РФ Крыма.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашими ходатайствами и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу", - написал он.

По словам Лищины, в результате вместо пяти дел Украины против РФ осталось три.

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена подать в ЕСПЧ иск против России о нарушении прав украинских политзаключенных.