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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Следили за голландцами. Чем опасен шпионский скандал в деле МН17

22:42 27.06.2018 |

Политика

 Владислав ГИРМАН /Деловая столица

Программа новостей RTL Nieuws (Нидерланды), ссылаясь на свои "хорошо осведомленные источники", сообщила о масштабной слежке за сотрудниками миссии по расследованию катастрофы "Боинга" малайзийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе.

Как утверждают голландские журналисты, масштабная слежка велась со стороны как украинских, так и российских спецслужб. Попробуем разобраться, насколько эта информация негативна для Украины в целом и сотрудничества с Амстердамом в частности; и так ли уже все плохо и пора ли кричать "зрада!".

Голландцы сообщают, что номера гостиницы, где был снят целый этаж для следователей, военных и дипломатов миссии, прослушивались, а в электронные приборы также "подсадили" вредоносное ПО, в результате чего часть устройств перепрошились, некоторые были зачищены, причем гаджеты постоянно включались сами и норовили подключиться к Wi-Fi.

RTL Niews отмечает, что слежка со стороны Украины - вопрос очень чувствительный, поскольку страны сообща занимаются расследованием и пребывают как бы в статусе союзников. Но при этом собеседники подчеркнули, что наблюдение со стороны российских спецслужб было в разы более структурированным и масштабным.

В любом случае у нидерландских политиков уже возникли вопросы к Киеву. СМИ приводит комментарий представителя оппозиции - депутата от "Зеленых левых" Врата ван Ойка. Он, в частности, заявил: "Важно, что это всплыло на поверхность. Нидерланды должны заявить Украине: такого не должно быть. Мы на одной стороне и нам не следует работать с секретной повесткой дня".

Разделяют его недовольство и во входящей в большинство партии "Демократы 66", главным оппонентом которой является "друг" Кремля Герт Вилдерс и его Партия свободы. По словам Сьорда Сьордзмы, "это не нормально, но, к сожалению, это происходит. Мы должны сделать вывод, что шпионаж присутствует всегда и везде, но это не очень приятно".

И голландский законодатель прав. Было бы даже странно, если украинские спецслужбы не попытали бы счастья, учитывая резонанс трагедии и сопровождающие расследование информационные интервенции со стороны России.

Шпионские скандалы неоднократно возникали между союзными государствами. Вспомним недавно вновь вспыхнувший германо-австрийский скандал из-за шпионажа за международными структурами, имеющими штаб-квартиры в Вене. Или историю о том, как американские спецслужбы прослушивали Ангелу Меркель и т. д.

В отличие от того же ван Ойка, эксперта по работе спецслужб, борьбе с терроризмом и технологиям, у которого журналисты взяли комментарий, у доцента Лейденского университета Йелле ван Бюрена факт слежки не вызвал удивления. "В мире разведки у вас нет друзей среди преимущественно временных союзников. Интересы иногда совпадают, иногда нет, а иногда находятся в "серой зоне", - сказал он, отметив, что это стандартная практика, когда стороны хотят обладать всей информацией, особенно если речь идет о такой "политически чувствительной проблеме", как теракт против воздушного судна.

Но, естественно, СМИ обратилось за комментариями к голландским правоохранителям и дипломатам. И они ответили. К тому же еще и все разом в одном заявлении - прокуратура, полиция, минюст, МВД, МИД, минобороны. В ответе говорится, что, "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные", поскольку самолет разбился "в зоне конфликта, где играют роль серьезные геополитические интересы".

Исходя из ответа, можно сделать вывод, что правительство королевства если и не было в курсе ведущейся слежки, то как минимум допускало ее наличие. Мало того, нидерландских сотрудников "постоянно предупреждали о возможности прослушивания". И, как сообщает все та же RTL Nieuws, всех участников миссии проинструктировали по защите себя и своей электроники. Плюс, им рекомендовали не пользоваться общественным Wi-Fi. То есть, по большому счету, речь идет о стандартном наборе мер информационной безопасности. Тем более что все конфиденциальные беседы проводились в специально оборудованных комнатах посольства Нидерландов.

В общем, в королевстве были готовы. И это наталкивает на мысль, точнее предположение, что в данном случае также могло иметь место сотрудничество обеих стран с целью подловить россиян на горячем. Учитывая, что оба государства имеют немалый опыт в таком формате "общения". Нидерланды уже ощутили ранее на себе последствия повышенного интереса со стороны Кремля в ходе подготовки и проведения консультативного референдума касательно Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, после которого выборы было решено проводить по старинке - с использованием бумажных бюллетеней. А 29 января этого года стало известно об атаке российских хакеров на три крупнейших банка страны.

При этом Нидерланды могут похвастать серьезными достижениями. Буквально за четыре дня до обнародования данных о нападении программа новостей Nieuwsuur и газета deVolkskrant опубликовали обширный материал о роли королевских спецслужб в борьбе с российской хакерской группой Cozy Bear.

Как писала "ДС", объединенная кибергруппа, созданная Генеральной службой разведки и безопасности (AIVD) и Службой военной разведки и безопасности(MIVD), в 2014 г. проникла в штаб-квартиру хакеров в Москве, ведя наблюдение посредством web-камер и отслеживая все действия киберзлоумышленников. Полученной информацией голландцы делились и с США, а те в благодарность - инновациями, технологиями и разведданными. К тому же тогда СМИ допускали, что американцы могли предоставить и некие интересные данные о катастрофе MH17.

В общем, опыт, навыки, технологический базис у Нидерландов есть. Так почему бы не предположить скоординированность действий двух стран и в этой ситуации? Тогда возникает вопрос, почему, собственно, появилась эта публикация? Или источники были не в полной мере информированы, или, наоборот, информированы, но поведали СМИ лишь часть правды.

Как бы то ни было, обнародованная телешоу информация - прямая дорожка к международному политическому скандалу. Промедление Киева - МИД и СБУ - с реакцией на материал только усугубляет ситуацию.

Во-первых, потому что представители нидерландских оппозиции и правящих партий продолжат задавать вопросы, а информационное пространство королевства - наполняться негативным для Украины контентом.

Во-вторых, что еще хуже, кремлевские СМИ и говорящие головы максимально "размоют" информацию о слежке со стороны российских спецслужб либо вовсе проигнорируют, при этом определенно примутся тыкать пальцем в Украину с лейтмотивом: а мы говорили, что это все украинцы, они следили за вами, а параллельно убеждали мир, что авиалайнер сбили ракетой из российского "Бука".

Нельзя не заметить, что эта негативная информационная волна поднимается на фоне проведения в Гааге Специальной сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. Естественно, в повестке дня инциденты и в Солсбери, и в сирийский Думе. И на этой конференции также присутствует и украинская делегация, один из представителей которой, замминистра иностранных дел Василий Боднар, напомнил о "беспрецедентном грубом поведении российского режима в Сирии, Великобритании, Грузии, Украине". "Нужно раз и навсегда остановить агрессивные попытки доминировать в мире и заставить РФ соблюдать цивилизованные нормы", - говорил он, критикуя СБ ООН за несостоятельность адекватно реагировать на применение россиянами химоружия, и т. п. Этот вопрос по-прежнему является болезненным для Кремля, и сообщения о слежке за нидерландцами в Украине, безусловно, ему только на руку.

Конечно, голландцы не изменят мнение и не обвинят в крушении "Боинга" Украину, но тезис о её частичной ответственности за инцидент может получить поддержку, а правительству, в случае чего, придется "прогнуться" под весом общественного недовольства, как это было в случае со злополучным референдумом.

Здесь стоит вспомнить о письме министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока депутатам нижней палаты парламента, в котором он писал, что "в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности". Ключевая фраза "в настоящее время нет" может быть прочитана как "пока нет". И это "пока" может в случае чего трансформироваться в "уже есть". Посему для начала нужна официальная реакция со стороны внешнеполитического ведомства Украины. А по-хорошему - еще большая мобилизация в публичной медийной сфере с проработкой детального плана по антикризисному пиару.
 

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