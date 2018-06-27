Профицит сводного платежного баланса в мае составил $266 млн

Профицит сводного платежного баланса в мае, по предварительным данным Национального банка, составил 266 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українськi Новини.

В мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долларов.

В то же время из-за выплат в пользу МВФ международные резервы на начало июня сократились на 1,6% до 18,2 млрд долларов, что покрывает 3,2 месяца будущего импорта.

В мае сальдо текущего счета платежного баланса, как и в прошлом году, было близким к нулю по сравнению с профицитом в апреле (0,2 млрд долларов) из-за расширения дефицита торговли товарами.

В январе-мае дефицит текущего счета платежного баланса расширился до 415 млн долларов (с 308 млн долларов за аналогичный период прошлого года).

Объемы экспорта товаров в мае составили 3,6 млрд долларов, что на 13,2% больше, чем в прошлом году.

Регулятор отмечает, что благоприятная внешняя ценовая конъюнктура поддерживала рост экспорта, однако темпы роста снизились из-за исчерпания переходящих запасов зерновых и масличных культур.

В результате объемы экспорта продовольственных товаров в мае уменьшились на 3,3% в годовом измерении.

В то же время сохранение благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и увеличение производства отдельной химической продукции обеспечило высокие темпы роста экспорта продукции металлургии (30,2% в годовом измерении) и химической промышленности (49,2%).

В целом за пять месяцев 2018 года экспорт товаров вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,8 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в мае составили 4,6 млрд долларов, по сравнению с маем прошлого года импорт увеличился на 15,5% вследствие высоких цен на энергоносители и устойчивого роста внутреннего спроса.

Кроме того, из-за роста мировых цен на нефть стоимостные объемы импорта нефтепродуктов увеличились на 42,3% в годовом измерении, природного газа - на 8,4% г/г, а высокий внутренний спрос обусловил рост импорта продукции машиностроения на 17,8% г/г.

Всего за январь-май импорт товаров вырос на 14,3% год к году и составил 21,1 млрд долларов.

Чистый приток капитала по финансовому счету в мае составил 307 млн ​​долларов (в мае прошлого года - 339 млн долларов) и был обеспечен частным сектором (как банками, так и реальным сектором).

В то же время на фоне осуществления государством платежей по погашению гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов и погашений по займам чистый отток по операциям государственного сектора составил 113 млн долларов.

Поступления прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущих месяцев (150 млн долларов), однако более половины от их общего объема было направлено к банковскому сектору в результате операций по переоформлению долга в уставный капитал.

За январь-май 2018 года чистые поступления прямых иностранных инвестиций составили 719 млн долларов.

Всего за январь-май 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 701 млн долларов.