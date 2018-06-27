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Украинским банкам запретили пересчитывать кредиты по новому валютному курсу
Украинским банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом даже, если они потеряли деньги. Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда по делу №750/8676/15-ц, в котором финучреждение пыталось получить с заемщика выплату курсовой разницы по ранее предоставленному валютному кредиту. Интересная, и поучительная для многих банков оказалась история.
Заем изначально был валютным - человек получил от кредитора чуть больше $58 тыс., и не смог их выплатить. Дальше все как всегда: возник долг, и банк отправился за ним в суд, но почему-то потребовал в исковом заявлении выплату не в долларах, а в гривне - оценил задолженность в нацвалюте. Была осень 2014 года и финучреждение вышло на 523,1 тыс. грн, заложив курс почти в 9 грн./$. И выиграло дело. Но проблемы начались потом: когда банкиры не смогли оперативно взыскать задолженность с заемщика. Исполнительная служба медлила, однако банк решил отыграться не на ней, а на должнике: уже в марте 2015 г. он подал в суд иск с увеличенной суммой ущерба - на 481,3 тыс. грн., то есть общим объемом 1 млн. грн. На этот раз был заложен курс 17,2 грн./$.
«К сожалению, это привычная история для исполнения судебных решений в Украине - их можно дожидаться месяцами и даже годами. Но человеку это сыграло на руку - сумма его долга начала обесцениваться. И именно на это упирал банк, когда в новом иске пересчитал сумму задолженности по повышенному курсу, ссылаясь на затягивание взыскания. Однако Верховный суд сразу же отмел его доводы, причем с совершенно приемлемой и понятной логикой - как только банк в первом иске пересчитал валютный кредит в гривну, он перевел отношения с клиентом в гривневую плоскость. И больше не имеет право ничего пересчитывать по курсу. Как этот банк, так и все остальные, применяющие подобные приемы», - объяснил ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Все, что кредитор может требовать в подобной ситуации - это начисления 3% плюс индекс инфляции за время, что истекло.
Вообще же попытаться пересчитать валютный долг задним числом - привычная история для многих украинских банков в 2014-2015 годы. Но чаще всего иски в подобных ситуациях подавали заемщики, которые пытались оспорить действия кредитора.
«Банк действительно допустил ошибку - нельзя было изначально требовать возмещения в гривне. Но теперь пойти на попятную не получится. Верховный суд не прощает таких ошибок», - отметил управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.
Правда, сразу заметил, что новых судебных споров по пересчету валютных кредитов в гривну за последние годы было совсем немного. Большинство автокредитов в долларах и евро уже выплатили - ведь в разгар кризиса физлицам в нашей стране было запрещено оформлять новые валютные кредиты, и люди только выплачивают старые. Продолжают платить кредиторам в СКВ преимущественно ипотеку, которая выдавались на 20-30 лет.
«Те, кто сразу начал испытывать финансовые трудности давно подписали с банками программы по реструктуризации и перевели займы в гривну - можно сказать, что им повезло, поскольку сбросили с себя это «курсовое ярмо». Но только тем, кто обрел почву под ногами и больше не оступался: тогда действительно можно было добиться от банка и конвертации кредита и даже списаний по 50%. Людям же, у которых ухудшалась финансовая ситуация и кто снова нарушал условия реструктуризаций - не посчастливилось. Они платили огромные неустойки. В итоге получали условия даже хуже, чем до всех поблажек. Банки очень сильно наказывали и продолжают наказывать тех, кто нарушают условия реструктуризаций», - резюмировал Можаев.
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