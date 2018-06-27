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«Груша» для антикоррупционеров: Зачем Булатова отправили в Госрезерв
09:51 27.06.2018 |
Назначение Булатова заместителем главы Госрезерва в очередной раз продемонстрировало наличие короткой скамейки запасных у нынешней власти.
После длительного отсутствия во властных структурах, бывший министр спорта Дмитрий Булатов оказался в одном из самых закрытых органов власти - Государственном агентстве резерва Украины. Об этом назначении стало известно еще в середине мая, после того, как о победе Булатова в конкурсе на занятие вакантной должности заместителя главы Госрезерва сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы. Впрочем, окончательное решение приняли только вчера. Должность экс-министр получил с испытательным сроком на три месяца.
Такая предосторожность может быть связана с неоднозначной репутацией Булатова. С одной стороны, он был одним из наиболее известных активистов Евромайдана. Его похищение и пытки в январе 2014 года, а позже - счастливое освобождение - стало одним из главных событий времен Революции. Впрочем, дальнейшая его работа на посту министра молодежи и спорта вызвала неоднозначные оценки.
С фамилией Булатова связано несколько скандалов с коррупционным душком. В частности, речь идет о покупке министром в 2014 году квартиры в центре Киева на улице Жилянской. Бывший чиновник назвал данную информацию политическим заказом. Но на этом скандалы не завершились: активисты "Автомайдана" обвинили министра в краже 800 тыс. грн, которые собирались на нужды Революции и якобы поступали на карточный счет Булатова. Однако он заявил, что собранные средства злоумышленники якобы украли во время похищения. Однако самой неприятной стала история с его лечением после похищения: оказалось, что Булатов на самом деле не ездил поправлять здоровье в Германию, как об этом писали СМИ, а находился на курорте в Доминиканской Республике. Данный факт он, кстати, признал...
Побыв министром чуть более чем полгода, Булатов ушел в армию, служил в зоне АТО, где получил ранение. Но несмотря на этот факт в его биографии реноме активиста и борца за справедливость было потеряно. Удастся ли бывшему министру его восстановить на новой должности, зависит не только от него, но и от оппонентов и врагов, которых он успел нажить немало.
Стоит также заметить, что появление Булатова в Госрезерве в очередной раз демонстрирует проблему нынешней власти - чрезвычайно короткую кадровую скамейку. Едва стих резонанс из-за назначения одиозного генерала Петра Литвина чрезвычайным и полномочным послом в Армении, как появилось новое основание для критики. А Госрезерв, где до сих пор все было тихо, рискует оказаться под пристальным вниманием антикоррупционеров. И не потому, чтобы разоблачить там какие-то сделки, а по причине удобной фигуры для битья.
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