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Выплаты Госказначейства по НДС раскачивали межбанк 26 июня
23:34 26.06.2018 |
Курс доллара рос на 5 копеек, но чуть откатлся к вечеру: после коррекций в итоге безналичные котировки подросли лишь на 2 копейки, и остановились в рамках 26,17-26,20 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Рынок открылся на уровне 26,15-26,18 грн./$, утром наблюдался незначительный рост курса, до 26,21-26,23 грн./$ на пике. А ближе к обеду рост прекратился и к закрытию сессии межбанк вышел на 26,17-26,20 грн./$», - отметил он.
Котировки шли ровно за выплатами Госказначейства: пока НДС-гривна и субвенции регионам не поступали на счета бизнеса, тот продавал свободную часть валютной выручки и доллар оставался недорогим, но как только выплата приходила - продажи экспортеров сокращались и котировки разворачивались в обратную сторону.
«Отсюда и курсовое движение на межбанке на протяжении одних торгов», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Дополнительный ажиотаж добавлял предпраздничный период: до конца июня по сути остался один день - завтрашний, 28-29 июня в Украине будут отмечать День Конституции, и банки не будут работать. Предприятиям нужно позакрывать месячные платежи партнерам и заплатить зарплаты персоналу.
«Курсовыми трендами сегодняшнего дня были: высокая активность участников рынка в преддверии длительных выходных, внешнеэкономические экспортные и импортные контракты, бюджетные расчеты и трансферты, валютные позиции банков. Также, период выплат НДС и растущая гривневая ликвидность способствуют росту волатильности котировок», - обобщил ключевые моменты Олег Куринной.
Все это отразилось в итоговом отчете: объем долларовых торгов подрос со вчерашних $354,14 млн. до $431,26 млн. Из рядов валютных продавцов выделяли ПУМБ и УкрСиббанк. Приватбанк, говорят, тоже продавал, но в достаточно скромных объемах. А главными покупателями дня назвали Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.
Стабильности межбанку добавляла ровная ситуация в кассах, где курсовые движения были совсем небольшими.
«Утренний уровень котировок на наличном оптовом рынке доллар/гривна поднялся с 26,10-26,14 грн./$ до 26,11-26,14 грн./$», - уточнил Куринной.
Минимальная цена доллара в рознице на продаже людям составляла 26,12 грн./$, ее ставили в небольших структурах (Банк Львов). А максимальная - 26,55 грн./$, с ней работал одесский Мисто Банк. Средняя стоимость находилась в рамках 26,20-26,30 грн./$, в них помещались ценники большинства крупных структур: Приватбанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрэксимбанк. Выкуп валюты у людей происходил в диапазоне 25,85-26,12 грн./$.
Конечно же дальнейшее движение наличных курсов будет зависеть от ситуации на межбанке. Многие считают, что Госказначейство выплатит крупные суммы по НДС после закрытия торгов на межбанке, и что они, соответственно, не надавят на курс.
«Завтра существенных изменений быть не должно», - например, заверил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк. И с ним согласился Олег Куринной, который рассчитывает 27 июня на безналичную торговлю в рамках 26,15-26,20 грн./$. Хотя банкиры не забывают и о рисках.
«Скорее всего, старт межбанковских торгов произойдет в рамках 26,17-26,23 грн./$. А дальше все будет зависеть от выплат Госказначейства: если крупные суммы будут поступать до обеда, то экспортеры могут сокращать продажи свободной части выручки и поднимать валютные котировки, а, если платежи придутся на вечер - мы вряд ли увидим значительную курсовую раскачку», - резюмировал Юрий Гриненко.
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