"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО на брифинге во вторник.
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Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
17:44 26.06.2018 |
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины совместно с Кабинетом министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов
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