Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд

Совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение EUR1 млрд кредитов при выполнении Киевом ряда условий, говорится в его сообщении в twitter. Против такого решения проголосовала только Венгрия.

"Сегодняшнее решение - это признание нашего прогресса на пути реформ и подтверждение единства и солидарности с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам", – написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, приветствовав это решение Совета ЕС.

Целью выделения кредитных средств является покрытие финансового разрыва и поддержка экономической стабилизации и программы проведения структурных реформ.

Как сообщалось, условия предоставления макрофинпомощи будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.

Предварительные условия были сформулированы Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией в совместном заявлении: запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний, создание хорошо функционирующего специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, в меморандуме будут заложены условия по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Предпосылкой для предоставления макрофинансовой помощи также является уважение Украиной эффективных демократических механизмов, в том числе, многопартийной парламентской системы.

Согласно обнародованным материалам, макрофинансовая помощь выделяется на срок до 15 лет. Она будет поделена на два транша, размеры которых будут установлены дополнительно. Программа будет действовать 2,5 года с момента вступления в силу меморандума о взаимопонимании с Украиной.

Базово предполагается, что средства макрофинансовой помощи будут выделены Нацбанку, однако возможна ситуация, когда конечным их бенефициарным получателем станет Минфин.

Первая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины на EUR610 млн была одобрена весной 2014 года и выделена Киеву тремя траншами с мая 2014 года по апрель 2015 года.

ЕС в 2014 году одобрил для Украины также вторую подобную программу на EUR1 млрд, в рамках которой было выделено два равных транша по EUR500 млн – 17 июня и 3 декабря.

Третью такую программу на EUR1,8 млрд Евросоюз одобрил 15 апреля. Она предусматривала выделение трех траншей по EUR600 млн, однако третий транш был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий.

Необходимость в четвертой программе возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности страны во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 гг.