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Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Сенцова
07:57 26.06.2018 |
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.
Об этом пишет "Голос Америки".
Как руководитель Совета Европы, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.
"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.
В четверг, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы состоятся срочные дебаты по удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных, по итогам которых состоится голосование за резолюцию.
Находясь в Москве 20 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сделал заявление о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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