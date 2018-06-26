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На курсовые тренды 25 июня повлияла высокая активность участников рынка
23:56 25.06.2018 |
Курс доллара продолжают плавно спускать вниз: по итогам межбанковских торгов 25 июня он просел на 4 копейки и остановился в рамках 26,16-26,18 грн./$, сообщил иректор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Мог потерять и больше, на одну копейку произошла коррекция под вечер.
«Стартовал безналичный рынок на уровне пятничного закрытия, но уже к 10:10 котировки снизились до 26,15-26,18 грн./$. Небольшая коррекция произошла к 11 часам, после выхода большего числа банков - к 26,16-26,18 грн./$. После чего мы увидели разностороннее движение: сначала до обеда к 26,17-26,20 грн./$, а после него откат к 26,16-26,17 грн./$ - после увеличения валютного предложения», - описал день директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Около послеобеденной отметки скупался Нацбанк: банкиры рассказывают, что тот заключал сделки на уровне 26,1775 грн./$, но приобрел немного - точно меньше $10 млн.
Финансисты отмечают умеренный валютный спрос при большой активности торгов. На фоне небольших выплат Госказначейства по НДС - порядка 1 млрд. грн., при общей ожидаемой сумме на уровне 7-8 млрд. грн.
«На курсовые тренды сегодняшнего дня повлияла высокая активность участников рынка - как продавцов валюты, так и ее покупателей - стремящихся сегодня-завтра закрыть финансовые расчеты по месяцу, кварталу и полугодию: внешнеэкономические экспортные и импортные контракты, бюджетные расчеты и трансферты, валютные позиции банков. Период выплат НДС и растущая гривневая ликвидность и способствуют росту волатильности котировок», - прокомментировал настрой рынка Олег Куринной.
Но предвкушая крупные выплаты по НДС, банкиры все же говорят о подорожании валюты.
«Скорее всего, межбанк будет завтра стартовать широко - в рамках 26,17-26,25 грн./$. И рынок будет тяготеть ближе к 26,25 грн./$. Думаю, валютное предложение может сокращаться: ведь сегодня продавали выручку не только за пятницу, а сразу за 22-23 июня. При этом по мере увеличения выплат по НДС, должен подрастать спрос на доллар», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Ожидаем формирования локального дна и последующего разворота курса вверх», - согласился с коллегой, начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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