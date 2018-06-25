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Общий госдолг в мае сократился на 1% до $76,3 млрд
10:40 25.06.2018 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае сократился на 1%, или на 0,79 млрд долларов, до 76,26 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 993,02 млрд гривен, или 76,26 млрд долларов, против 2 020,98 млрд гривен, или 77,05 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 730,69 млрд гривен (66,22 млрд долларов) против 1 748,74 млрд гривен (66,67 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,6 млрд долларов до 37,63 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 6,1 млрд гривен до 747,30 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 28,59 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 31 мая составил 262,32 млрд гривен, или 10,04 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
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