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Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
09:46 25.06.2018 |
Совет Европы уже осудил очередной антиромский инцидент в Украине. Полиция расследует события во Львове по статье "умышленное убийство". Но прекратятся ли теперь ромские погромы?
О политических мотивах молодчиков-погромщиков в полиции пока не говорят. Однако то, что произошло во Львове, где пролилась первая кровь во время нападения на ромов, должно заставить правоохранительные структуры принять меры для прекращения насилия. И уже не по факту события, а превентивно. Иначе Украину ожидают серьезные споры не только с правозащитными организациями, но и европейскими политическими структурами.
Итак, кратко напомним, что именно произошло. В ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова неизвестные в масках напали на временный ромский лагерь в лесном массиве. Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, в результате атаки один человек погиб, четверо получили травмы. В том числе 10-летний мальчик. Как уточнили в полиции, нападавших было около десяти. Их задержали по горячим следам. Нападавшими оказались местные жители 2000-2002 годов рождения. Задержан и 20-летний организатор нападения. Подозреваемым грозит серьезный тюремный срок.
В соцсетях сообщают о причастности к нападению группировки "Трезвая и злая молодежь". Под ее прицелом - не только ромы, но и наркозависимые и другие категории населения, к которым значительная часть нашего общества относится с презрением.
Вокруг этого нерядового события уже разгораются страсти. Часть фейсбук-аудитории считает: если государство не может дать совета, включается суд Линча. Сторонники жестких методов напоминают, что ромы нарушают общественный порядок и права других людей, сооружая свои лагеря в парковых зонах и лесах, засоряют территорию, нападают на граждан.
А вот публичной реакции украинских политиков первого эшелона и представителей власти (кроме Нацполиции) по состоянию на конец воскресенья еще не было. Оперативно отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она направила обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой дать правовую оценку действиям радикалов и принять меры реагирования. Денисова увидела в этом событии "явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства".
Отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый (его комментарий появился в "Фейсбуке" около 12 дня). Со ссылкой на информацию полиции он рассказал, что "погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства", "маму порезали за то, что пробовала защитить 10-летнего ребенка", и призвал "оставаться людьми", констатировав: "История показывает, что расстояние от цивилизованного человеческого существа до бездушной бестии невелико".
Можно прогнозировать, что в этом же русле будут и другие заявления политиков. Однако лишь заявлениями имидж страны не и улучшишь. Так, Совет Европы осудил нападение на ромский лагерь и требует быстрого и прозрачного расследования. Которое, и это очень важно, должно вывести на лиц, стоящих за радикальными группами молодежи и их финансирующих. Напомним, еще 19 сентября 2017 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) Совета Европы в своем отчете констатировала: именно ромы чаще всего становятся мишенью расовой дискриминации в Украине. К слову, до сих пор нет бюджета и частично не имплементирована стратегия защиты и интеграции этой этнической группы до 2020 года, принятая в 2013 году. А в украинском судопроизводстве крайне редко выносят приговоры по статьям о преступлениях на почве расовой ненависти, констатировали эксперты СЕ.
С тех пор ситуация лишь усугубилась. Нападения членов радикальных молодежных организаций на ромов в этом году стали тенденцией. Первый звонок прозвенел 21 апреля, когда в Киеве на Лысой горе члены "С14" разогнали ромский табор. Радикалы объяснили свои действия необходимостью гарантировать безопасность местных жителей. На видео, которое появилось в СМИ, видно, как ромы с детьми убегают от парней в масках и без них. Те швыряют камнями и брызгают газом из баллончиков. Слышно, как ромы зовут правоохранителей на помощь. После появления этого видео в публичном пространстве полиция открыла уголовные производства по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство".
Несмотря на то, что это нападение осудили Украинский Хельсинский союз по правам человека и правозащитная организация Amnesty International, сигнал тревоги тогда услышан не был. Поэтому в дальнейшем ситуация быстро приобрела черты системности. Уже через несколько недель, 9 мая, в поселке Рудно возле Львова горело место стихийного поселения ромов. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".
22 мая в поселке Большая Березовица вблизи Тернополя неизвестные напали на лагерь ромов, который находился там около двух лет. Полиция изъяла с места происшествия гильзы от травматического оружия. Рассматривают несколько версий. В частности, конфликт между местным населением и ромами: накануне от тернополян были жалобы на поведение таборитов.
7 июня члены "Национальных дружин" разгромили ромский лагерь в Голосеевском парке столицы. Нападение они транслировали в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке". Можно спрогнозировать, что резонанс вокруг убийства рома во Львове наконец заставит украинскую власть не только уделять больше внимания действиям радикально настроенной молодежи, но и начать решать насущные проблемы ромов. Еще лет пять назад те все же больше держались насиженных мест, а отсутствие работы и возможности легального заработка толкают их к кочевой жизни.
Возможно, полезным здесь станет опыт ряда европейских стран, которые менее или более успешно пытаются интегрировать ромов в свои общества, - Румынии, Венгрии, Словакии, Франции. Следует признать, что толерантность к представителям этого меньшинства по всей Европе является невысокой. Но с лидерами ромов, по крайней мере, разговаривают, изучают внутренние проблемы этого народа, совместно ищут пути их решения. В Украине, по разным оценкам, - от 260 до 400 тысяч ромов. Это достаточно заметная цифра.
Там, где властные структуры предпочитают не вмешиваться в разборки аборигенов с этим нацменьшинством, возникают целые политические движения, которые не только собирают в кулак желающих громить ромов, а и становятся идеологической опорой Москвы. Так, венгерская партия "Йоббик" раскрутилась не только на национализме и имперской ностальгии, но и на антиромских погромах. Части венгров это нравилось, что и привело "Йоббик" в парламент. Официальный Будапешт также получал от евроструктур сигналы глубокого беспокойства из-за всплеска насилия против ромов. Однако разница между Венгрией и Украиной в том, что Венгрия давно в ЕС, а мы туда только стучимся. И каждый случай межнациональных конфликтов делает европолитиков более равнодушными к этому стуку.
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