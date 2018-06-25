Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Сумасшедшее признание.

На прошлой неделе многие российские СМИ раструбили сенсационное известие - "ДНР" получило международное признание. И в подтверждение чему специально приводилась скан-копия соответственного "документа", завизированного мокрой подписью и даже печатью из сургуча, ну и, конечно, литературный перевод его содержания на русский язык.

"Мы, народ суверенного государства Шетланд, поздравляем вас в связи с вашей смелой позицией. Мы признаем вас суверенным государством и признаем ваше право на самоопределение по международному закону... С правдой на нашей стороне мы протягиваем вам нашу руку, чтобы вместе идти вперед в новую эру мира и процветания. Да здравствует Донецкая народная республика!", - объявил своим декретом сам "первый министр" Стюарт Хилл.

Правда, удивленные такими географическими новостями знатоки тут же выяснили, что никакого "суверенного государства Шетланд" в природе нет. Оно существует лишь в фантазиях одного единственного жителя острова Форевик - вышеупомянутого Хилла, который еще в 2008 г. заявил об отделении от Великобритании купленного им на Шетландских островах маленького участка суши площадью всего один гектар.

После тогдашнего "провозглашения независимости" никто больше не захотел стать жителем "новой страны", хотя Хилл утверждал, что продал "паспорта" то ли за 60 фунтов стерлингов, то ли за 20 фунтов в год двум сотням людей по всему миру. Так что, видимо, островной сумасшедший, время от времени попадающий в местную шетландскую хронику своими экстравагантными выходками, решил попросту напомнить о себе в припадке своего одиночества. Ну а для российских пропагандистов действия данного фрика, что называется, "легли в тему".

Игры с "трибуналом"

Впрочем, плодить пропагандистские фейки всегда готовы сами российские оккупационные администрации и в ОРДО, и в ОРЛО, в чем даже устраивают между собой своеобразные соревнования. И самым свежим примером тому стало пропаганда-шоу под названием "Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины", который 22 июня "приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества" практически все руководство страны.

В принципе, весь идиотизм данного действа общепонятен для любого психически здорового человека, но главным представляется не только это. А все дело в том, что в данных играх с "трибуналом" главарь "ЛНР" Пасечник опять лихо обскакал своего "коллегу из ДНР" Захарченко, тем самым показав кремлевским кураторам свой чекистский класс.

Ведь "трибунальные заседания" изначально проводились исключительно в оккупированном Донецке, что все последние три месяца было своеобразной захарченковской фишкой. А вот "окончательный приговор" был оглашен в оккупированном Луганске прямо на центральной Театральной площади, куда Пасечник согнал несколько тысяч подневольных местных жителей. Таким образом, для всех донбасских коллаборантов стало очевидно, что большее доверие в плане финального выполнения своего задания Москва оказывает как раз ставленнику ФСБ, а не креатуре Суркова - Захарченко сделали обычным подмастерьем, а все лавры "мастера" достались Пасечнику.

Жизнь как в террариуме

Тем временем повседневная жизнь в оккупации давно стала выживанием людей среди различных гадов и змей, причем как в переносном, так и буквальном смысле. Только на протяжении минувшей недели было несколько житейских новостей из ОРДЛО, соревнующихся между собой по своей мрачности. Например, "МВД ДНР" отрапортовало, что всего лишь на протяжении одного уикенда было задержано около полтысячи жителей "республики", просто находящихся на улице уже после начала комендантского часа. Сколько из них мирно вернулись домой, полицаи, само собой, сообщить не удосужились, хотя это чревато не только угрозой здоровью, но и жизни.

Так, на днях в бетонном колодце заброшенной котельной в Свердловске (после деоккупации Должанский) был найден труп 16-летнего подростка, который до этого был официально объявлен в розыск, с отверстием от пули в голове. А лишь за один день в сводках "МВД ЛНР" прошло еще два похожих случая - в селе Красном Краснодонского (после деоккупации Сорокинского) района обнаружен местный житель, застреленный в голову, и уже ближе к Донцу подобран труп грибника с минно-взрывными травмами. На этом фоне массовые отравления среди жителей оккупированного Донбасса грибами, в том числе, и с летальными исходами, выглядят вообще прозаично и обыденно.

Что же касается пребывания в террариуме в буквально смысле слова, то здесь речь идет о небывалом доселе появлении гадюк прямо на улицах населенных пунктов как в ОРЛО, так и в ОРДО. Даже в Донецке жители нескольких городских районов целыми улицами пишут коллективные жалобы "властям" о наличии у них в дворах большого количества ядовитых змей, опасных для людей. Реакции на это от оккупационной администрации нет никакой, кроме раздачи банальных советов "быть внимательными и бдительными".

