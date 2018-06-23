Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным

Ни у кого из потенциальных кандидатов в президенты нет готового рецепта прекращения войны на Донбассе. Потому их позиции будут зависеть от колебаний общественного мнения.

Очень многие обратили внимание на то, что в своем выступлении на недавнем форуме Юлия Тимошенко не конкретизировала, как собирается останавливать конфликт на Донбассе и возвращать Крым. Во время видеоконференции в Facebook она уточнила: "Нужно проводить не фейковый, не тот, который затянул войну практически на 4 года, а настоящий переговорный процесс на базе Будапештского меморандума, на уровне лидеров наций". И тут же переключилась на более выгодную тему восстановления Донбасса после прекращения войны. "Все, кто давал Украине гарантии неприкосновенности наших границ в Будапештском меморандуме, должны вместе с нами поднять демократический мир, чтобы создать фонды возрождения и развития оккупированных территорий", - сказала она. Вот только гарантами в Будапеште выступили США, Великобритания и Россия. И по логике Тимошенко, Москву тоже надо подключить к восстановлению Донбасса.

Однако вернемся к вариантам достижения мира на Донбассе. Их, собственно, три. Первый - при помощи миротворцев под эгидой ООН шаг за шагом возвращать наш суверенитет над оккупированными землями. Но на сегодняшний день размещение миротворцев в выгодном для нас ключе - на всей территории, подконтрольной российским боевикам - выглядит нереализуемым. А вариант "голубых касок" исключительно на линии разграничения Украину не устраивает, поскольку это замораживание конфликта, а не его решение. Второй вариант - деоккупация силой. На том стоят правые популисты. Такой сценарий приведет к огромным жертвам при прямом столкновении с российскими войсками, и оценивать его реалистичность смысла нет. Третий вариант - переговоры президентов Украины и России без западных посредников.

Этот сценарий уже озвучивался разными спикерами, от Виктора Медведчука и Юрия Бойко до первого президента Леонида Кравчука. Который, напомним, был гостем форума Тимошенко. Сетевые острословы тут же поспешили отметить, что Леонид Макарович сказал то, что пока остерегается говорить сама Юлия Владимировна. Многие считают третий вариант капитуляцией, а его приверженцев - "агентами Кремля" или латентными путиноманами. Однако проблема в том, что вариант с миротворцами Россия блокирует, а других реализуемых рецептов нет. Также вполне возможна эскалация Москвой военных действий в помощь "кандидатам-миротворцам", чтобы актуализировать тему о перспективности переговоров по Донбассу с новым президентом (не с Порошенко).

Но даже без этого сегодня заметен процесс формирования в общественном сознании предпосылок для поддержки идеи прямых переговоров. Во-первых, власть обвиняют в нежелании прекращать войну из-за бизнес-интересов. Во-вторых, граждан убеждают в якобы возможности все решить в рамках Будапештского меморандума (что является сказкой для несведущих). В-третьих, снова активно заговорили об "усталости Запада" от Украины, что иллюстрируется согласием ряда стран Европы построить "Северный поток - 2" и критикой, звучащей в адрес украинской власти из-за медлительности в борьбе с коррупцией.

Стоит ожидать, что подобные тезисы устами политиков, экспертов, блогеров будут тиражировать и впредь. Следующий шаг - несколько соцопросов, которые покажут высокую поддержку населением идеи прекращения войны любой ценой. В чем интерес к этой технологии Тимошенко? Сегодня ей невыгодно говорить, что "ради мира" она пойдет на переговоры даже с подлецом Путиным. Но все может измениться через полгода., если массированная обработка общественного мнения даст свой результат.

Тимошенко, как опытный политик, понимает: те, кто поддерживают нынешний курс в отношении оккупированных территорий, и те, кто за силовой вариант, за нее все равно голосовать не будут. Зато вполне можно склонить на свою сторону значительную часть избирателей, уставших от войны, но не желающих реставрации "регионалов".