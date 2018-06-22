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Курс доллара на межбанке 22 июня откатили и ждут новых вливаний гривны
21:26 22.06.2018 |
22 июня на межбанке продолжился курсовой откат: доллар подешевел на 6 копеек, и остановился на 26,20-26,22 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Валюту продавали достаточно активно под уплату налогов, покупателей было немного - иностранцы взяли паузу, и пока не скупают доллар. Потому котировки скатывались целый день.
«К 10:10 они снизились до 26,22-26,27 грн./$, а с выходом на торги большего числа банков сузились к 26,22-26,25 грн./$. В этом диапазоне торговля шла до обеда. Лишь во второй половине дня котировки вышли на 26,20-26,23 грн./$, и немного скорректировались к вечеру», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Национальный банк на торги не выходил и доллар не скупал. Валютные излишки себе на позицию сегодня выкупали банки.
«Укрепление гривны обусловлено значительным валютным предложением для закрытия бюджетных платежей на фоне умеренного спроса на падающем для доллара тренде», - отметил Олег Куринной.
Объем валютных торгов сократился с рекордных вчера $518,10 млн. до $363,32 млн.
Вчерашнее принятие закона о валюте не сказалось на работе межбанка. Документ, конечно же обсуждали, однако подчеркивали, что он будет внедряться подзаконными актами на протяжении 7 месяцев, потому сразу не изменит правила валютной торговли в стране.
«Рынок хорошо воспринял новый закон, считается, что он упростит многие зарегулированные процедуры и положительно скажется на работе. И, конечно же, на обслуживании клиентов. В том числе и нормы о безналичном валютном валютообмене для физлиц после реализации банками соответствующей услуги, которая позволит расширить возможности клиентов и вывести из тени часть экономики (хотя все понимают, что спрос на наличный валютообмен останется)», - заметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Выплат в рамках возмещений НДС Госказначейство сегодня не проводило, потому повышенного спрос на валюту не наблюдалось. Все это может возникнуть с понедельника, когда выплаты могут пойти - из-за короткой предпраздничной недели до конца июня останется только три дня.
«В понедельник межбанк, скорее всего, будет стартовать в рамках 26,20-26,25 грн./$, после чего все будут смотреть на выплаты по НДС. Если они будут крупными и неравномерными, котировки могут подрастать до 26,30 грн./$», - допустил Гриненко.
«Похоже рынок приближается к локальному дну. Ждем формирования уровня от которого возобновятся покупки», - дополнил коллегу начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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