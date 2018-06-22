Поправка преткновения. Почему Антикоррупционный суд невозможно запустить без скандала

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Высший антикоррупционный суд (ВАКС), о который было сломано не одно политическое копье, уже стал обретать юридическую плоть.

Верховная Рада приняла технический, но необходимый закон "О создании Высшего антикоррупционного суда". Кроме того, парламент одобрил внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей", которые разъяснят порядок отбора и назначения судей ВАКС в соответствии с принятым ранее законом об нем. Без этих "технических" документов нельзя было ни запустить ВАКС, ни начать процедуру отбора судей.

Но украинские антикоррупционеры не были бы самими собой, если бы не нашли #зраду даже в таком приснопамятном событии, как создание Антикоррупционного суда. Речь, разумеется, идет о "поправке про апелляцию". Еще до того, как закон о ВАКС вступил в силу, вначале глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, а за ним и другие, раскрутили скандал, обвинив власть в шулерстве и покрывании коррупционеров.

Дело в том, что апелляции на громкие антикоррупционные дела, которые попали и попадут в суды общей юрисдикции еще до начала полноценной работы ВАКС, будут рассматриваться там же, что антикоррупционеры расценили, как "амнистию для высокопоставленных коррупционеров". Дескать, суды по умолчанию продажны, а потому результат этих апелляций заранее предрешен.

Разумеется, скандал дошел и до заинтересованных лиц за нашими западными границами, где получил неоднозначную оценку. В Венецианской комиссии пожали плечами, дескать, они и не требовали нормы об апелляции, которую хотят антикоррупционеры, чему очень обрадовались в парламентском комитете правовой политики и правосудия (именно на этот комитет и обрушились в первую очередь обвинения в шулерстве). В тоже время в МВФ к антикоррупционерам традиционно прислушались и устами директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард вежливо, но настойчиво попросили украинскую власть внести в закон соответствующую правку.

"Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял дополнительный президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции, как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении", - заявила Лагард.

Учитывая, что именно МВФ - главный двигатель проекта "Антикоррупционный суд в Украине", похоже, народным депутатам все-таки придется учесть и это пожелание госпожи Лагард, или искать какие-то очередные хитрые ходы, чтобы избежать нежелательной поправки.

Однако во всей этой истории важно понимать другое. Не случись скандала с апелляционной поправкой, придумали бы какой-нибудь другой, ведь на теме Антикоррупционного суда сконцентрированы политические интересы слишком многих игроков. И дело даже не в апелляции или "амнистии" для Мартыненко, Насирова, Розенблата и других, попавших под "антикоррупционную раздачу". Большинство этих дел независимо от того, по каким судебным инстанциям будут проходит, имеют крайне слабые судебные перспективы. Просто для украинских антикоррупционеров политически целесообразно доказать, в том числе и своим западным партнерам, тотальную коррумпированность высшего политического эшелона страны и убедить в их откровенном нежелании с этой коррупцией бороться.

С другой стороны, большая часть украинских парламентариев, исходя из украинской политической традиции превалирования показухи над сутью, всерьез боится, что антикоррупционные органы создаются не столько для борьбы с коррупцией как таковой, сколько в качестве репрессивного органа для показательной казни либо случайных жертв, либо политически неблагонадежных. И ВАКС станет вершиной этой репрессивной системы. А потому придумать и реализовать хоть какой-то предохранитель в его системе - это вопрос выживания. И норма об апелляции - один из таких маленьких предохранителей, хотя бы для кого-то. Но он не единственный: в закон включили также норму о том, что дело НАБУ можно будет передать на рассмотрение другого суда, но только по решению трех судей Апелляционной палаты ВАКС. Это тоже, пусть и слабенькая, но технология избежать попадания в руки будущих судей-антикоррупционеров.

Таким образом процесс создания ВАКС просто обречен на то, чтобы сопровождаться скандалами, и их будет еще много. Ведь создание суда - дело достаточно долгое, профессиональные антикоррупционеры смогут еще не единожды обвинить власть в манипуляциях и в затягивании создания суда, ведь Высшая квалификационная комиссия судей имеет право как угодно долго тянуть с объявлением конкурса на должности судей ВАКС, и в попытке подсунуть в суд "ручного судью", да и со скандальной поправкой вопрос еще далек от разрешения.

В этом контексте примечателен и другой юридический аспект. Если апелляционная поправка все же пройдет через парламент и апелляции по всем делам НАБУ, в том числе и тем, которые сейчас находятся в судах общей юрисдикции, будут направляться строго в Апелляционную палату ВАКС, то фигуранты этих дел могут зависнуть между двумя стульями. Предположим, суд общей инстанции выносит вердикт по делу условного насирова, приговаривая того к лишению свободы. Адвокаты условного насирова подают апелляцию, которую может рассматривать только ВАКС, но последний все еще в стадии создания или формально создан, а достаточное количество судей в Апелляционную палату еще не отобрано. Условному осужденному придется ждать своего права на апелляцию, сидя в СИЗО? И не расценит ли Европейский суд по правам человека подобную практику как нарушение права на апелляцию и честный суд?

Как видим, вопросов вокруг ВАКС уже много, и по мере его создания будут появляться все новые и новые.