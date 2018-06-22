Финансовые новости
- |
- 22.06.18
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании
Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.
Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.
Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования.
"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы", - подчеркнул он. "Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это - наша единственная просьба", - добавил министр.
Примечательно, что Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.
Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.
"Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. - ЕП) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. - ЕП). Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не имеют подпадать под требования этого закона ", - пояснил Сийярто.
Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.
"Наши коллеги пообещали, что не будет никаких препятствий этому. Мы были рады это слышать, но обещания должны быть выполнены", - отметил Петер Сийярто.
Заметим, что законопроекты о выполнении этих требований Венецианской комиссии уже утверждены правительством и ожидают принятия Верховной радой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, но блокирует двусторонний саммит
|Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании
|В мае промышленное производство выросло на 2,5%
|Законопроект о «цензуре» в Интернете: Почему активисты против усиления кибербезопасности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Глава Верховного Суда Данишевская заявляет об уменьшении количества визитов в Администрацию после избрания на должность
|Торговцы отказались ее «Украинской биржи», и начали переводить активы на ПФТС
|Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти
|Валютный рынок Украины дожил до шанса ощутить полномасштабную либерализацию
|Умерили пыл. Почему все попытки «гибридов» подобраться к Мариуполю обречены на провал
|СНБО Украины расширил санкционные списки физических и юридических лиц
Это интересно
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее
|Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET
|Смартфон Oppo Find X получил уникальный выдвижной блок камер
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая