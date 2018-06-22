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В мае промышленное производство выросло на 2,5%
17:03 22.06.2018 |
В мае 2018 года промышленное производство выросло на 2,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с маем 2017 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в мае 2018 года промпроизводство выросло на 3,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 2,2% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2018 года.
В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года промпроизводство выросло на 2,6%.
Как сообщало агентство, в апреле 2018 года промышленное производство выросло на 3,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 3,0% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2017 года.
В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.
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