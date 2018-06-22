В мае промышленное производство выросло на 2,5%

В мае 2018 года промышленное производство выросло на 2,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с маем 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в мае 2018 года промпроизводство выросло на 3,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 2,2% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2018 года.

В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года промпроизводство выросло на 2,6%.

Как сообщало агентство, в апреле 2018 года промышленное производство выросло на 3,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 3,0% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2017 года.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.