Глава Верховного Суда Данишевская заявляет об уменьшении количества визитов в Администрацию после избрания на должность

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Верховного Суда Данишевская заявляет об уменьшении количества визитов в Администрацию после избрания на должность

12:51 22.06.2018 |

Политика

 

15 декабря 2017 года в Украине наконец-то начало работу главное "детище" Президента Петра Порошенко в сфере правосудия - новый Верховный Суд. Новый конкурсный отбор, новые лица, новые принципы работы - все это должно, по задумке реформаторов, вернуть доверие к судебной системе в стране.

При этом, главой наивысшей судебной инстанции совершенно неожиданно на пленуме стала экс-судья Валентина Данишевская, а не одиозный глава Высшего хозсуда Богдан Львов, которого называют приближенным к Администрации Президента. Последний, впрочем, сразу же получил должность единственного заместителя главы Верховного Суда и, по мнению некоторых экспертов, фактически стал "теневым" руководителем органа правосудия.

В эксклюзивном интервью Українським Новинам Данишевская разъяснила данный вопрос, рассказала о своих контактах с АП и Посольством США, а также поведала о том, как судьи нового Верховного Суда справляются с колоссальной нагрузкой, давлением общественности и завышенными ожиданиям.

Кроме того, она озвучила сумму своей зарплаты и пояснила, почему считает ее не большой, а адекватной.

Удалось выяснить также отношение Данишевской к своеобразному "двоевластию" в украинской судебной системе - параллельному существованию 2 Верховных судов в стране.

По ее словам, в данной достаточно абсурдной ситуации проблемы нет и скоро она будет решена.

15 июня исполнилось ровно полгода работы нового Верховного Суда. Как Вы оцениваете этот период, считаете ли эффективной свою работу? Расскажите, пожалуйста, о количестве дел, которые Суд получил в наследство от ликвидированных высших спецсудов и Верховного Суда Украины. Сколько уже из них рассмотрено?

Если считать, что основная работа Верховного Суда - это рассмотрение дел, то мы ее наладили и сделали все возможное, чтобы не было перерыва в принятии дел между судами, чтобы люди не почувствовали перехода полномочий между судебными институциями в рамках реформирования.
Относительно количества дел, то мы получили от высших спецсудов и Верховного Суда Украины 75 тыс. дел, которые не были ими рассмотрены в предыдущие годы. На сегодня непосредственно в новый Верховный Суд поступило 41 тыс. дел.
Все эти дела зарегистрированы и распределены между судьями, рассмотрены уже около 40 тыс. дел.

Это большая нагрузка?

Это очень большая нагрузка. И, если говорить о том, когда мы сможем рассмотреть все эти остатки, то в некоторых судах это перспектива на ближайшие 2 года.
Но все судьи настроены преодолеть эту ситуацию. И, например, Кассационный хозяйственный суд уже рассмотрел все остатки, но у них и было меньше дел, чем, например, в Кассационном административном и Кассационном гражданском судах.

То есть невозможно до конца этого года рассмотреть все эти оставшиеся дела?

Думаю, что нет. Но мы декларировали, что рассмотрим в течение двух лет, и очень надеемся, что это нам удастся. Для этого есть и определенные инструменты, и определенные возможности.

По Вашим наблюдениям, как новые судьи справляются с такой нагрузкой, учитывая, что некоторые из них до этого вообще не работали в судебной системе?

Трудно всем судьям. Например, в Кассационном административном суде в среднем на каждого судью было распределено более 2,5 тыс. дел. Это такое количество документов, что даже в комнату не помещается! Такое количество бумаг, дел и ожиданий общества может давить на любого человека.
Но проблем, связанных с новыми судьями, нет. Даже статистика, которую мы ведем, свидетельствует о том, что молодые судьи рассматривают не меньше, а иногда даже больше дел, чем опытные. Такой тенденции, чтобы молодые судьи отставали от опытных, не зафиксировано.

Это довольно неожиданно.

Возможно, но факты говорят сами за себя.

Чувствуете ли Вы лично давление или, возможно, знаете о фактах давления на судей Верховного Суда, в частности при рассмотрении резонансных дел? В этом контексте вспоминаются, например, массовые акции протеста при рассмотрении дела о гражданстве Саакашвили в Кассационном админсуде ... Проводится какая-то подготовка судей к таким стрессовым ситуациям, чтобы не провоцировать людей в зале?

Такая подготовка планово происходит. Все мы вошли в стены Верховного Суда после двухнедельного обучения, на котором говорили и о таких вещах, в частности, об этичности, о возможном давлении, о том, как не давать повода для такого отношения ... Но Вы сами знаете, что все это существует - и митинги, и публичные нападения на судей. Относительно давления есть даже обращение судьи Верховного Суда в Высший совет правосудия.
Думаю, что не следует ожидать, что мы найдем таких смелых судей, которые все время будут "бросаться на амбразуру" и рисковать жизнью. Такого не бывает. О том, чтобы судья не чувствовал давления, был независимым, должно заботиться все общество.
Но судебная система иногда чувствует давление даже от государственных органов, которые должны заботиться о безопасности судьи.

Вы имеете в виду ситуацию со снятием Министерством внутренних дел охраны с помещения Шевченковского райсуда Киева, которое произошло в феврале этого года? Вы после этого общались на эту тему с ответственными чиновниками? Кстати, как идет процесс создания Службы судебной охраны, которая должна перенять функцию охраны судебных учреждений от полиции и Нацгвардии?

Служба судебной охраны не создана, и в ближайшее время создана не будет. Потому что Служба судебной охраны - это не сторож на входе, это большая серьезная вооруженная служба со своей структурой. Те средства, которые предусмотрены в бюджете всей судебной системы на создание этой службы, очень незначительны.
Я думаю, на высоком уровне еще будет обсуждаться вопрос, способна ли вообще Украина надлежащим образом финансировать Службу судебной охраны. Это очень сложный комплексный вопрос, и пока он еще окончательно не решен.
Мы убеждены, что судьи и посетители судов должны быть надлежащим образом защищены именно тем органом, который сейчас охраняет суды (МВД. - ред.).

 

Когда будет доукомплектован Верховный Суд? Собственно говоря, сейчас Суд работает не в полном составе из 200 судей, а только в количестве 115 человек.

Осенью будет объявлена ​​новая волна конкурса. Так планирует Высшая квалификационная комиссия судей, но учитывайте, что сейчас на Комиссию очень большая нагрузка - и квалифоценивание, и конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и в суды первой инстанции. В ближайшее время начнется также конкурс в Высший антикоррупционный суд ...

Кстати, каково Ваше отношение к Антикоррупционному суду? Некоторые из юристов считают его создание неуместным и указывают на неудачный опыт стран Европейского Союза.

Я думаю, что ответить на этот вопрос можно будет несколько позже, потому Антикоррупционный суд - это не самоцель. Структура судов в стране должен отвечать потребностям времени, и если бы мы могли сказать, что у нас с борьбой с коррупцией все в порядке, то тогда бы мы могли говорить и о ненужности расходования средств на Антикоррупционный суд.

Антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, - это фактически специализации, которые сейчас актуальны. Это возможность лучше рассматривать такие дела.

Главное - достичь необходимых результатов, и если Антикоррупционный суд будет должным образом работать, то это будет означать, что он был нужен.

Во время принятия Закона "О Высшем антикоррупционном суде" дискутировался вопрос о предоставлении права Верховному Суду рассматривать апелляции на решение Антикоррупционного суда. По Вашему мнению, это было бы уместно?

Различные подходы имеют как свои недостатки, так и свои преимущества. С одной стороны, необходимо, чтобы такие дела проходили быстрее путь от начала рассмотрения до вступления приговора в силу, с другой стороны - и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, а также Верховный Суд имеют разные инстанции (первую и апелляционную. - ред.) под одной крышей.

Если мы будем принимать честные и беспристрастные решения, то где именно будут эти инстанции - не так важно.

Еще один теоретический вопрос, а именно об инициативе создания военных судов. Каково Ваше отношение к этой идее?

К тому времени, когда их ликвидировали (2010 год - ред.), я была абсолютно уверена, что это был правильный шаг. На тот момент не было никаких оснований для существования военных судов. К тому же содержание этих судов требует определенных средств.

Военные суды оправданы для тех стран, где продолжаются военные действия.

Сейчас наша страна тоже в таком состоянии, и нужно учитывать, как долго оно еще затянется. Но вопрос актуальности их создания - это вопрос для открытой дискуссии в обществе. Необходимо взвесить все за и против. Я думаю, что можно поставить вопрос о том, что это могут быть не отдельные суды, а специализация судей (в действующих судах - ред.). Можно создать специализированные коллегии для рассмотрения дел касательно военных преступлений. Например, у нас есть много судей, в частности, в Верховном Суде, которые ранее были судьями военных судов. Подчеркиваю, что по этому поводу должна быть дискуссия, чтобы определить лучший и самый дешевый путь для достижения результата.

В конце прошлого года Президент издал указы о ликвидации всех районных судов и создании вместо них окружных местных судов. Вы можете сообщить, когда именно состоится эта реорганизация и не приведет ли она к хаосу в судебной системе?

Во-первых, Верховный Суд как раз и показал, как можно сделать этот процесс незаметным для людей. Если бы мы сами и вы также (журналисты. - ред.) не привлекали к этому внимание, то я думаю, что обычные люди ничего бы не заметили. Дела направляются и рассматриваются, паузы в приеме дел не произошло ...

В процессе реорганизации окружных и апелляционных судов главной задачей Государственной судебной администрации и этих судов является то, чтобы люди не заметили, как все произойдет. И для этого если не все, то многое уже сделано.

Мне известно, что председатель Государственной судебной администрации Зеновий Васильевич Холоднюк уже начал подписывать приказы о назначении руководителей аппаратов новых судов. Это будут те лица, которые начнут эту работу, потому что для того, чтобы состоялась реорганизация, нужно зарегистрировать юридическое лицо, а потом уже передавать имущество, переводить судей, проводить конкурсы на вакантные места.

Мы собирались с председателями апелляционных судов для того, чтобы ориентировать на более короткий путь. Они получат методическую помощь, будет "дорожная карта", как все быстро и профессионально сделать.

То есть осенью начнут работу уже новые реорганизованные местные суды?

Одни закроются, другие откроются. Паузы быть не должно. Есть определенные вопросы с квалификационным оцениванием, потому что членам ВККС просто не хватает времени в сутках.

Вы затронули тему создания нового Верховного Суда, и я хотел бы заметить, что здесь ситуация не такая простая и однозначная, как может показаться. Фактически мы можем говорить о параллельном существовании двух Верховных Судов в Украине, ведь 13 судей старого состава Суда (Верховного Суда Украины) не признают факта его ликвидации и создания вместо него новой инстанции. Они принципиально продолжают ходить на "работу" в это здание (Кловский дворец, в котором размещается Верховный Суд. -ред) и даже заявляют, что не передадут документы из режимно-секретного отдела. Как Вы относитесь к этой ситуации?

Двух Верховных Судов в Украине нет. Есть государственные органы, которые функционируют непрерывно. Верховный Суд Украины с 15 декабря 2017 передал нам все дела и прекратил свою процессуальную деятельность. То есть все функции высшей судебной инстанции в государстве выполняет Верховный Суд.

Сейчас речь идет только о существовании двух юридических лиц, а не судов. Юридическое лицо "Верховный Суд Украины" должно быть прекращено, но эта процедура до сих пор не начата.

Мне кажется, что у "исполняющего обязанности Главы" Верховного Суда Украины Василия Гуменюка немного другой взгляд на эту ситуацию. Он считает незаконным само создание нового суда и ликвидацию предыдущего учреждения. Собственно, поэтому он и отказывается передавать помещения, секретные документы и тому подобное ...

Главное, что дела в Верховном Суде рассматриваются. Все остальное - это технические вопросы.

Я так понимаю, что эти судьи ожидают решения Конституционного Суда Украины относительно конституционности реорганизации Верховного Суда Украины. Но что будет, если КС удовлетворит их представление и признает неконституционным создание нового Верховного Суда?

Если такое произойдет, то парламент должен будет урегулировать эту ситуацию.

 

Кстати, когда два года назад принимался закон о создании Верховного Суда, остро дискутировался вопрос о высокой зарплате судей нового суда. Вы сейчас можете назвать размер своей зарплаты и скажите, считаете ли Вы его адекватным экономической ситуации в стране?

Оклад судьи Верховного Суда составляет примерно 165 тыс. гривен, при этом есть надбавки за стаж, ученую степень, административную должность и работу с секретными документами. Это структура заработной платы судьи.

Если Вас интересует моя зарплата, то она составляет примерно 280 тыс. гривен. Например, за май я получила 227 тыс. гривен (Сумма без налогов - ред.).

Для Вас это адекватный размер оплаты труда?

Смотря с чем сравнивать. Если взять среднюю заработную плату в Украине, то она составляет примерно 10 тыс. гривен или чуть больше ...

Если я не ошибаюсь, то она на самом деле составляет около 8 тыс. гривен.

Хорошо, пусть 8 тыс. Если взять среднюю зарплату юриста, то у нас есть юридические компании, в которых юристы получают не меньшие деньги (чем судьи Верховного Суда - ред.), Есть те, которые едва находят клиентов, чтобы получить 10 или 20 тыс. гривен.

Что касается меня, то я имела достаточно высокую заработную плату и на предыдущей работе. Но если на предыдущей работе я работала 8 часов, а в напряженные времена - 9-10 часов, то в Верховном Суде я работаю 15-16 часов, а в понедельник и вторник - 18 часов. Учитывая это, я считаю такую ​​зарплату соразмерной.

Вернемся на более чем 6 месяцев назад, на Пленум 30 ноября 2017, где Вас избрали Председателем нового Верховного Суда. Я был на этом Пленуме, и, честно говоря, это избрание было полной неожиданностью для многих присутствующих ...

Вы, наверное, видели и мое состояние, мою растерянность ...

То есть для Вас это было тоже неожиданно? Как так случилось, что Вы заняли наивысшую должность в судебной системе Украины?

Да, я не планировала быть Председателем Верховного Суда. Но давайте вспомним ход подготовки к первому Пленуму, когда судьи друг друга не знают, многие пришли не из судебной системы, слились все юрисдикции ... Люди только познакомились, а уже встал вопрос избрания Председателя Верховного Суда.

Сначала я была просто "наблюдателем", а где-то после третьей встречи судьи, которые пришли в Верховный Суд не из судебной системы, подошли ко мне и начали предлагать выдвинуть мою кандидатуру. Я сначала отказывалась. Но потом подумала о том, как это трудно сделать, чтобы за кого-то проголосовало большинство, учитывая, какие мы разные, и сколько кандидатов намеревались выдвигать свою кандидатуру. Мы могли зайти в такую ​​ситуацию, что собирались бы неделями и не могли бы избрать Председателя Суда. Просто потому что ни один бы кандидат не набрал необходимого количества голосов.

Лишь накануне Пленума, когда все стали настаивать на моей кандидатуре, я сказала: "Давайте попробуем".

Как Вас убедили?

У меня есть стаж работы в суде, но при этом я работала и со стороны общественного сектора, экспертной среды. Мы разрабатывали законопроекты по правовым реформам экономического направления. При этом я не теряла связи с судами, особенно с хозяйственными. Часть судей меня знали, кто лично, а кто-то - по публичным мероприятиям. Я поняла, что я должна взять на себя эту ответственность, что пришло мое время.

Прошло полгода, Вы не разочаровались в этой работе?

Ой, что Вам сказать по этому поводу? (Улыбается. - ред.). Когда берешься, то надо делать, а не думать об этом. Это нелегкая работа, желание просто поспать есть каждый день ...

Но я думаю, что всем бы на этом посту было трудно. Мне тоже.

Главное - это оправдать надежды, чтобы всем через 3-4 года было очевидно, что судебная реформа проведена правильно.

Скажите, почему Вы решили выдвинуть экс-главу Высшего хозяйственного суда Богдана Львова на должность своего заместителя? И это несмотря на его достаточно одиозную репутацию, вето Общественного совета добропорядочности ... Какие у него сейчас функциональные обязанности? Потому что, извините, есть такое мнение, что Львов фактически руководит Верховным Судом, а Вы выполняете роль публичного представления Суда как лицо, не вызывающее раздражения в обществе.

Такая мысль могла возникнуть только у людей, которые меня не знают. Совсем не знают (смеется. - ред.).

Богдан Юрьевич находится в подчинении Председателя Верховного Суда и исправно выполняет свои обязанности.

На Пленуме я позвала всех "формальных лидеров" кассационных судов, секретаря Пленума и кандидатов, которых также выдвигали на пост Председателя ВС, чтобы посоветоваться. В этой, условно говоря, "совещательной комнате" мы этот вопрос обсудили.

Я не была ранее знакома ни с кем из участников этого мини-совещания, знала только Богдана Юрьевича Львова, поскольку он работал в суде, но знала не лично, а только как судью.

Это не был мой личный выбор. Так решили все.

Каковы его обязанности сейчас?

Он мой заместитель, и, когда меня нет, выполняет обязанности Председателя Верховного Суда. Он занимается также технической частью, электронным судопроизводством, обеспечением единства судебной практики. Также на нем функция по рассмотрению обращений граждан.

Вы часто бываете в Администрации Президента?

Я там бываю как член Совета по вопросам судебной реформы.

Вы только на заседание этого Совета приходите в АП?

У меня нет других поводов приходить туда. Была там всего несколько раз. Раньше, когда занималась реформой исполнительной службы, я там бывала чаще.

То есть до избрания Председателем Верховного Суда Вы чаще бывали в АП?

Да. Когда занималась реформой исполнительной службы и экономическими вопросами в рамках Совета по вопросам судебной реформы и Нацсовета реформ.

Учитывая, что длительное время Вы сотрудничали с Правительством США по программе USAID (агентство США по международной помощи), общаетесь ли Вы сейчас с посольством США?

Да, общаюсь с Посольством США. Так же, как и с другими посольствами. В большей степени с теми, которые оказывают техническую помощь Украине в части реформирования сферы правосудия.

Вы говорили, что обеспечены государственной охраной. Понадобилась ли она Вам или сталкивались ли Вы в должности Председателя Верховного Суда с реальными угрозами, давлением, опасностью?

Мои охранники - профессиональные люди, они как раз и работают для того, чтобы их помощь не понадобилась. Я не чувствую никакого давления или опасности. Но это благодаря благоприятной ситуации в стране, или благодаря их деятельности, я не выясняю этого, потому что мне некогда.

Я думала сначала, что могу отказаться от охраны. Но это предусмотрено законом и не зависит от моего желания (улыбается. - ред.).

Неужели за все время пребывания в должности к Вам не было даже телефонных звонков от чиновников с просьбами или угрозами?

Было сначала несколько звонков с целью поздравить. Но сейчас уже меня никто не беспокоит.

Ситуаций, когда бы кто-то звонил и пытался что-то решить, не было. По крайней мере, у меня. Я надеюсь, что и не будет. Я верю, что уже даже на самом высоком уровне поняли необходимость действительно независимого суда в Украине.
 

ПО РУБРИКАМ

14:42 Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2412 грн

13:26 Биржи АТР 22 июня закрылись в основном ростом вопреки напряжению в отношениях США и КНР

12:36 Goldman Sachs готовит новые сервисы для работы с криптовалютами

12:12 Курсы валют по карточным операциям на 22.06.18

11:42 Торговцы отказались ее «Украинской биржи», и начали переводить активы на ПФТС

10:55 Остатки средств на корсчетах банков 22.06.18

10:52 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 21.06.18

10:41 На межбанке 21 июня объем торгов долларом увеличился на $96,1 млн до $259 млн

09:47 НБУ продал 21 июня банкам депозитные сертификаты на 3 809 млн гривен

09:20 Валютный рынок Украины дожил до шанса ощутить полномасштабную либерализацию

08:37 Евро умеренно дорожает 21 июня после новостей по выходу Греции из программы финпомощи

08:13 Умный ошейник Xiaomi стоимостью $30 сообщит, где находится ваш питомец

07:49 Рынок акций США закрылся падением 21 июня, Dow Jones снизился на 0,80%

21.06 Курс доллара на межбанке 21 июля резко обвалили после панического роста

21.06 Рада приняла закон «О валюте»

• дальше…

15:32 ОПЕК договорились в целом об увеличении добычи на 1 млн б/с, но реальный рост будет на уровне 600 тыс. б/с

11:13 Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти

09:51 Схемы уходят. Банки Кипра ужесточили требования к клиентам

08:31 Цены на нефть растут, рынки ждут решения ОПЕК+ по добыче

21.06 Уровень теневой экономики в Украине в 2017г снизился до 33% ВВП - МЭРТ

21.06 Цены на нефть снижаются 21 июня в ожидании повышения добычи ОПЕК, Brent подешевела до $73,6 за баррель

21.06 Высокооктаны в рознице продолжают дешеветь. Сжиженный газ 21 июня остался на уровне 13.20 грн

21.06 Рада приняла закон «О валюте»

21.06 Грузооборот в Украине за 5 мес.-2018 сократился на 3% – Госстат

21.06 Темпы роста ВВП в 1-м квартале на 3,1% оказались выше ожиданий НБУ

• дальше…

12:27 Airbus может покинуть Британию

09:51 Схемы уходят. Банки Кипра ужесточили требования к клиентам

08:44 ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

07:54 Ответные пошлины Евросоюза на товары из США вступили в силу

21.06 Китай сократил инвестиции в США на 92% в январе-мае из-за напряженности в отношениях - CNBC

21.06 Парламент Австралии утвердил крупнейшую налоговую реформу в истории страны - на $106 млрд

21.06 Турция вводит ответные пошлины на продукцию из США на $1,8 млрд

21.06 Китай продолжит вести сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США

21.06 Иранская нефть понемногу исчезает с рынка, экспорт в июне упал до минимума за год

21.06 MSCI признал Аргентину и Саудовскую Аравию emerging markets

21.06 Deutsche Bank в США вновь подвергли крупному штрафу

21.06 Парламент Венгрии одобрил законы «Стоп Сорос»: правозащитники негодуют

21.06 В Панаме начато расследование в отношении компании Ролдугина

20.06 Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из России в атаке на энергосети

20.06 Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.

• дальше…

13:06 Украинские дороги сузят к евростандартам

21.06 Уровень теневой экономики в Украине в 2017г снизился до 33% ВВП - МЭРТ

21.06 Киевсовет решил музеефицировать артефакты на Почтовой площади без разрыва инвестдоговора

21.06 Минрегионстрой отменил обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах

21.06 Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen

20.06 Въезд в центр Киева предлагают сделать платным

20.06 Украина поднялась в рейтинге цифровой конкурентоспособности

18.06 Украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля, суббота, 23 июня, является рабочей

18.06 Суд обязал застройщиков снести многоквартирный дом в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства

15.06 Киевтеплоэнерго требует в суде от Нафтогаза признать заключенными договоры о поставках газа

14.06 Киевсовет обнародовал список улиц, где могут разрешить ездить со скоростью 80 км/ч

14.06 НКРЭКУ выдала лицензии на производство электрической и тепловой энергии для Киевтеплоэнерго

14.06 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

13.06 Совет ЕС рассмотрит выделение ЕС €1 млрд макрофинансовой помощи Украине 26 июня

12.06 Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место

• дальше…

14:48 Александр Куць назначен новым главой Донецкой ОВГА

13:49 Законопроект о «цензуре» в Интернете: Почему активисты против усиления кибербезопасности

12:51 Глава Верховного Суда Данишевская заявляет об уменьшении количества визитов в Администрацию после избрания на должность

11:13 Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти

09:00 Умерили пыл. Почему все попытки «гибридов» подобраться к Мариуполю обречены на провал

08:17 СНБО Украины расширил санкционные списки физических и юридических лиц

21.06 Мэрские «шатуны»: Когда городские советы накроет предвыборный психоз

21.06 Чего ждать Донецкой области от сменщика Жебривского

21.06 Луценко в августе заново внесет в Раду представления по неприкосновенности на четырех нардепов

21.06 Рада создала Антикоррупционный суд

21.06 Рада приняла закон о нацбезопасности

21.06 Контроль над ProZorro. В чем интерес Яценко

21.06 Ирина Фриз: Министерство ветеранов должно стать «единым окном» для героев войны

21.06 Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление

20.06 Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора

• дальше…

13:23 В США мониторинг дорожного движения хотят доверить дронам

12:19 CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн

21.06 Nissan «заморозила» разработку водородного автомобиля

21.06 Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970

21.06 Компания Volvo представила седан S60 нового поколения

21.06 Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире

20.06 Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее

20.06 Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO

20.06 Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC

20.06 Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее

19.06 Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки

19.06 Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET

19.06 Смартфон Oppo Find X получил уникальный выдвижной блок камер

19.06 Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента

19.06 Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая

• дальше…

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно