Глава Верховного Суда Данишевская заявляет об уменьшении количества визитов в Администрацию после избрания на должность

15 декабря 2017 года в Украине наконец-то начало работу главное "детище" Президента Петра Порошенко в сфере правосудия - новый Верховный Суд. Новый конкурсный отбор, новые лица, новые принципы работы - все это должно, по задумке реформаторов, вернуть доверие к судебной системе в стране.

При этом, главой наивысшей судебной инстанции совершенно неожиданно на пленуме стала экс-судья Валентина Данишевская, а не одиозный глава Высшего хозсуда Богдан Львов, которого называют приближенным к Администрации Президента. Последний, впрочем, сразу же получил должность единственного заместителя главы Верховного Суда и, по мнению некоторых экспертов, фактически стал "теневым" руководителем органа правосудия.

В эксклюзивном интервью Українським Новинам Данишевская разъяснила данный вопрос, рассказала о своих контактах с АП и Посольством США, а также поведала о том, как судьи нового Верховного Суда справляются с колоссальной нагрузкой, давлением общественности и завышенными ожиданиям.

Кроме того, она озвучила сумму своей зарплаты и пояснила, почему считает ее не большой, а адекватной.

Удалось выяснить также отношение Данишевской к своеобразному "двоевластию" в украинской судебной системе - параллельному существованию 2 Верховных судов в стране.

По ее словам, в данной достаточно абсурдной ситуации проблемы нет и скоро она будет решена.

15 июня исполнилось ровно полгода работы нового Верховного Суда. Как Вы оцениваете этот период, считаете ли эффективной свою работу? Расскажите, пожалуйста, о количестве дел, которые Суд получил в наследство от ликвидированных высших спецсудов и Верховного Суда Украины. Сколько уже из них рассмотрено?

Если считать, что основная работа Верховного Суда - это рассмотрение дел, то мы ее наладили и сделали все возможное, чтобы не было перерыва в принятии дел между судами, чтобы люди не почувствовали перехода полномочий между судебными институциями в рамках реформирования.

Относительно количества дел, то мы получили от высших спецсудов и Верховного Суда Украины 75 тыс. дел, которые не были ими рассмотрены в предыдущие годы. На сегодня непосредственно в новый Верховный Суд поступило 41 тыс. дел.

Все эти дела зарегистрированы и распределены между судьями, рассмотрены уже около 40 тыс. дел.

Это большая нагрузка?

Это очень большая нагрузка. И, если говорить о том, когда мы сможем рассмотреть все эти остатки, то в некоторых судах это перспектива на ближайшие 2 года.

Но все судьи настроены преодолеть эту ситуацию. И, например, Кассационный хозяйственный суд уже рассмотрел все остатки, но у них и было меньше дел, чем, например, в Кассационном административном и Кассационном гражданском судах.

То есть невозможно до конца этого года рассмотреть все эти оставшиеся дела?

Думаю, что нет. Но мы декларировали, что рассмотрим в течение двух лет, и очень надеемся, что это нам удастся. Для этого есть и определенные инструменты, и определенные возможности.

По Вашим наблюдениям, как новые судьи справляются с такой нагрузкой, учитывая, что некоторые из них до этого вообще не работали в судебной системе?

Трудно всем судьям. Например, в Кассационном административном суде в среднем на каждого судью было распределено более 2,5 тыс. дел. Это такое количество документов, что даже в комнату не помещается! Такое количество бумаг, дел и ожиданий общества может давить на любого человека.

Но проблем, связанных с новыми судьями, нет. Даже статистика, которую мы ведем, свидетельствует о том, что молодые судьи рассматривают не меньше, а иногда даже больше дел, чем опытные. Такой тенденции, чтобы молодые судьи отставали от опытных, не зафиксировано.

Это довольно неожиданно.

Возможно, но факты говорят сами за себя.

Чувствуете ли Вы лично давление или, возможно, знаете о фактах давления на судей Верховного Суда, в частности при рассмотрении резонансных дел? В этом контексте вспоминаются, например, массовые акции протеста при рассмотрении дела о гражданстве Саакашвили в Кассационном админсуде ... Проводится какая-то подготовка судей к таким стрессовым ситуациям, чтобы не провоцировать людей в зале?

Такая подготовка планово происходит. Все мы вошли в стены Верховного Суда после двухнедельного обучения, на котором говорили и о таких вещах, в частности, об этичности, о возможном давлении, о том, как не давать повода для такого отношения ... Но Вы сами знаете, что все это существует - и митинги, и публичные нападения на судей. Относительно давления есть даже обращение судьи Верховного Суда в Высший совет правосудия.

Думаю, что не следует ожидать, что мы найдем таких смелых судей, которые все время будут "бросаться на амбразуру" и рисковать жизнью. Такого не бывает. О том, чтобы судья не чувствовал давления, был независимым, должно заботиться все общество.

Но судебная система иногда чувствует давление даже от государственных органов, которые должны заботиться о безопасности судьи.

Вы имеете в виду ситуацию со снятием Министерством внутренних дел охраны с помещения Шевченковского райсуда Киева, которое произошло в феврале этого года? Вы после этого общались на эту тему с ответственными чиновниками? Кстати, как идет процесс создания Службы судебной охраны, которая должна перенять функцию охраны судебных учреждений от полиции и Нацгвардии?

Служба судебной охраны не создана, и в ближайшее время создана не будет. Потому что Служба судебной охраны - это не сторож на входе, это большая серьезная вооруженная служба со своей структурой. Те средства, которые предусмотрены в бюджете всей судебной системы на создание этой службы, очень незначительны.

Я думаю, на высоком уровне еще будет обсуждаться вопрос, способна ли вообще Украина надлежащим образом финансировать Службу судебной охраны. Это очень сложный комплексный вопрос, и пока он еще окончательно не решен.

Мы убеждены, что судьи и посетители судов должны быть надлежащим образом защищены именно тем органом, который сейчас охраняет суды (МВД. - ред.).

Когда будет доукомплектован Верховный Суд? Собственно говоря, сейчас Суд работает не в полном составе из 200 судей, а только в количестве 115 человек.

Осенью будет объявлена ​​новая волна конкурса. Так планирует Высшая квалификационная комиссия судей, но учитывайте, что сейчас на Комиссию очень большая нагрузка - и квалифоценивание, и конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и в суды первой инстанции. В ближайшее время начнется также конкурс в Высший антикоррупционный суд ...

Кстати, каково Ваше отношение к Антикоррупционному суду? Некоторые из юристов считают его создание неуместным и указывают на неудачный опыт стран Европейского Союза.

Я думаю, что ответить на этот вопрос можно будет несколько позже, потому Антикоррупционный суд - это не самоцель. Структура судов в стране должен отвечать потребностям времени, и если бы мы могли сказать, что у нас с борьбой с коррупцией все в порядке, то тогда бы мы могли говорить и о ненужности расходования средств на Антикоррупционный суд.

Антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, - это фактически специализации, которые сейчас актуальны. Это возможность лучше рассматривать такие дела.

Главное - достичь необходимых результатов, и если Антикоррупционный суд будет должным образом работать, то это будет означать, что он был нужен.

Во время принятия Закона "О Высшем антикоррупционном суде" дискутировался вопрос о предоставлении права Верховному Суду рассматривать апелляции на решение Антикоррупционного суда. По Вашему мнению, это было бы уместно?

Различные подходы имеют как свои недостатки, так и свои преимущества. С одной стороны, необходимо, чтобы такие дела проходили быстрее путь от начала рассмотрения до вступления приговора в силу, с другой стороны - и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, а также Верховный Суд имеют разные инстанции (первую и апелляционную. - ред.) под одной крышей.

Если мы будем принимать честные и беспристрастные решения, то где именно будут эти инстанции - не так важно.

Еще один теоретический вопрос, а именно об инициативе создания военных судов. Каково Ваше отношение к этой идее?

К тому времени, когда их ликвидировали (2010 год - ред.), я была абсолютно уверена, что это был правильный шаг. На тот момент не было никаких оснований для существования военных судов. К тому же содержание этих судов требует определенных средств.

Военные суды оправданы для тех стран, где продолжаются военные действия.

Сейчас наша страна тоже в таком состоянии, и нужно учитывать, как долго оно еще затянется. Но вопрос актуальности их создания - это вопрос для открытой дискуссии в обществе. Необходимо взвесить все за и против. Я думаю, что можно поставить вопрос о том, что это могут быть не отдельные суды, а специализация судей (в действующих судах - ред.). Можно создать специализированные коллегии для рассмотрения дел касательно военных преступлений. Например, у нас есть много судей, в частности, в Верховном Суде, которые ранее были судьями военных судов. Подчеркиваю, что по этому поводу должна быть дискуссия, чтобы определить лучший и самый дешевый путь для достижения результата.

В конце прошлого года Президент издал указы о ликвидации всех районных судов и создании вместо них окружных местных судов. Вы можете сообщить, когда именно состоится эта реорганизация и не приведет ли она к хаосу в судебной системе?

Во-первых, Верховный Суд как раз и показал, как можно сделать этот процесс незаметным для людей. Если бы мы сами и вы также (журналисты. - ред.) не привлекали к этому внимание, то я думаю, что обычные люди ничего бы не заметили. Дела направляются и рассматриваются, паузы в приеме дел не произошло ...

В процессе реорганизации окружных и апелляционных судов главной задачей Государственной судебной администрации и этих судов является то, чтобы люди не заметили, как все произойдет. И для этого если не все, то многое уже сделано.

Мне известно, что председатель Государственной судебной администрации Зеновий Васильевич Холоднюк уже начал подписывать приказы о назначении руководителей аппаратов новых судов. Это будут те лица, которые начнут эту работу, потому что для того, чтобы состоялась реорганизация, нужно зарегистрировать юридическое лицо, а потом уже передавать имущество, переводить судей, проводить конкурсы на вакантные места.

Мы собирались с председателями апелляционных судов для того, чтобы ориентировать на более короткий путь. Они получат методическую помощь, будет "дорожная карта", как все быстро и профессионально сделать.

То есть осенью начнут работу уже новые реорганизованные местные суды?

Одни закроются, другие откроются. Паузы быть не должно. Есть определенные вопросы с квалификационным оцениванием, потому что членам ВККС просто не хватает времени в сутках.

Вы затронули тему создания нового Верховного Суда, и я хотел бы заметить, что здесь ситуация не такая простая и однозначная, как может показаться. Фактически мы можем говорить о параллельном существовании двух Верховных Судов в Украине, ведь 13 судей старого состава Суда (Верховного Суда Украины) не признают факта его ликвидации и создания вместо него новой инстанции. Они принципиально продолжают ходить на "работу" в это здание (Кловский дворец, в котором размещается Верховный Суд. -ред) и даже заявляют, что не передадут документы из режимно-секретного отдела. Как Вы относитесь к этой ситуации?

Двух Верховных Судов в Украине нет. Есть государственные органы, которые функционируют непрерывно. Верховный Суд Украины с 15 декабря 2017 передал нам все дела и прекратил свою процессуальную деятельность. То есть все функции высшей судебной инстанции в государстве выполняет Верховный Суд.

Сейчас речь идет только о существовании двух юридических лиц, а не судов. Юридическое лицо "Верховный Суд Украины" должно быть прекращено, но эта процедура до сих пор не начата.

Мне кажется, что у "исполняющего обязанности Главы" Верховного Суда Украины Василия Гуменюка немного другой взгляд на эту ситуацию. Он считает незаконным само создание нового суда и ликвидацию предыдущего учреждения. Собственно, поэтому он и отказывается передавать помещения, секретные документы и тому подобное ...

Главное, что дела в Верховном Суде рассматриваются. Все остальное - это технические вопросы.

Я так понимаю, что эти судьи ожидают решения Конституционного Суда Украины относительно конституционности реорганизации Верховного Суда Украины. Но что будет, если КС удовлетворит их представление и признает неконституционным создание нового Верховного Суда?

Если такое произойдет, то парламент должен будет урегулировать эту ситуацию.

Кстати, когда два года назад принимался закон о создании Верховного Суда, остро дискутировался вопрос о высокой зарплате судей нового суда. Вы сейчас можете назвать размер своей зарплаты и скажите, считаете ли Вы его адекватным экономической ситуации в стране?

Оклад судьи Верховного Суда составляет примерно 165 тыс. гривен, при этом есть надбавки за стаж, ученую степень, административную должность и работу с секретными документами. Это структура заработной платы судьи.

Если Вас интересует моя зарплата, то она составляет примерно 280 тыс. гривен. Например, за май я получила 227 тыс. гривен (Сумма без налогов - ред.).

Для Вас это адекватный размер оплаты труда?

Смотря с чем сравнивать. Если взять среднюю заработную плату в Украине, то она составляет примерно 10 тыс. гривен или чуть больше ...

Если я не ошибаюсь, то она на самом деле составляет около 8 тыс. гривен.

Хорошо, пусть 8 тыс. Если взять среднюю зарплату юриста, то у нас есть юридические компании, в которых юристы получают не меньшие деньги (чем судьи Верховного Суда - ред.), Есть те, которые едва находят клиентов, чтобы получить 10 или 20 тыс. гривен.

Что касается меня, то я имела достаточно высокую заработную плату и на предыдущей работе. Но если на предыдущей работе я работала 8 часов, а в напряженные времена - 9-10 часов, то в Верховном Суде я работаю 15-16 часов, а в понедельник и вторник - 18 часов. Учитывая это, я считаю такую ​​зарплату соразмерной.

Вернемся на более чем 6 месяцев назад, на Пленум 30 ноября 2017, где Вас избрали Председателем нового Верховного Суда. Я был на этом Пленуме, и, честно говоря, это избрание было полной неожиданностью для многих присутствующих ...

Вы, наверное, видели и мое состояние, мою растерянность ...

То есть для Вас это было тоже неожиданно? Как так случилось, что Вы заняли наивысшую должность в судебной системе Украины?

Да, я не планировала быть Председателем Верховного Суда. Но давайте вспомним ход подготовки к первому Пленуму, когда судьи друг друга не знают, многие пришли не из судебной системы, слились все юрисдикции ... Люди только познакомились, а уже встал вопрос избрания Председателя Верховного Суда.

Сначала я была просто "наблюдателем", а где-то после третьей встречи судьи, которые пришли в Верховный Суд не из судебной системы, подошли ко мне и начали предлагать выдвинуть мою кандидатуру. Я сначала отказывалась. Но потом подумала о том, как это трудно сделать, чтобы за кого-то проголосовало большинство, учитывая, какие мы разные, и сколько кандидатов намеревались выдвигать свою кандидатуру. Мы могли зайти в такую ​​ситуацию, что собирались бы неделями и не могли бы избрать Председателя Суда. Просто потому что ни один бы кандидат не набрал необходимого количества голосов.

Лишь накануне Пленума, когда все стали настаивать на моей кандидатуре, я сказала: "Давайте попробуем".

Как Вас убедили?

У меня есть стаж работы в суде, но при этом я работала и со стороны общественного сектора, экспертной среды. Мы разрабатывали законопроекты по правовым реформам экономического направления. При этом я не теряла связи с судами, особенно с хозяйственными. Часть судей меня знали, кто лично, а кто-то - по публичным мероприятиям. Я поняла, что я должна взять на себя эту ответственность, что пришло мое время.

Прошло полгода, Вы не разочаровались в этой работе?

Ой, что Вам сказать по этому поводу? (Улыбается. - ред.). Когда берешься, то надо делать, а не думать об этом. Это нелегкая работа, желание просто поспать есть каждый день ...

Но я думаю, что всем бы на этом посту было трудно. Мне тоже.

Главное - это оправдать надежды, чтобы всем через 3-4 года было очевидно, что судебная реформа проведена правильно.

Скажите, почему Вы решили выдвинуть экс-главу Высшего хозяйственного суда Богдана Львова на должность своего заместителя? И это несмотря на его достаточно одиозную репутацию, вето Общественного совета добропорядочности ... Какие у него сейчас функциональные обязанности? Потому что, извините, есть такое мнение, что Львов фактически руководит Верховным Судом, а Вы выполняете роль публичного представления Суда как лицо, не вызывающее раздражения в обществе.

Такая мысль могла возникнуть только у людей, которые меня не знают. Совсем не знают (смеется. - ред.).

Богдан Юрьевич находится в подчинении Председателя Верховного Суда и исправно выполняет свои обязанности.

На Пленуме я позвала всех "формальных лидеров" кассационных судов, секретаря Пленума и кандидатов, которых также выдвигали на пост Председателя ВС, чтобы посоветоваться. В этой, условно говоря, "совещательной комнате" мы этот вопрос обсудили.

Я не была ранее знакома ни с кем из участников этого мини-совещания, знала только Богдана Юрьевича Львова, поскольку он работал в суде, но знала не лично, а только как судью.

Это не был мой личный выбор. Так решили все.

Каковы его обязанности сейчас?

Он мой заместитель, и, когда меня нет, выполняет обязанности Председателя Верховного Суда. Он занимается также технической частью, электронным судопроизводством, обеспечением единства судебной практики. Также на нем функция по рассмотрению обращений граждан.

Вы часто бываете в Администрации Президента?

Я там бываю как член Совета по вопросам судебной реформы.

Вы только на заседание этого Совета приходите в АП?

У меня нет других поводов приходить туда. Была там всего несколько раз. Раньше, когда занималась реформой исполнительной службы, я там бывала чаще.

То есть до избрания Председателем Верховного Суда Вы чаще бывали в АП?

Да. Когда занималась реформой исполнительной службы и экономическими вопросами в рамках Совета по вопросам судебной реформы и Нацсовета реформ.

Учитывая, что длительное время Вы сотрудничали с Правительством США по программе USAID (агентство США по международной помощи), общаетесь ли Вы сейчас с посольством США?

Да, общаюсь с Посольством США. Так же, как и с другими посольствами. В большей степени с теми, которые оказывают техническую помощь Украине в части реформирования сферы правосудия.

Вы говорили, что обеспечены государственной охраной. Понадобилась ли она Вам или сталкивались ли Вы в должности Председателя Верховного Суда с реальными угрозами, давлением, опасностью?

Мои охранники - профессиональные люди, они как раз и работают для того, чтобы их помощь не понадобилась. Я не чувствую никакого давления или опасности. Но это благодаря благоприятной ситуации в стране, или благодаря их деятельности, я не выясняю этого, потому что мне некогда.

Я думала сначала, что могу отказаться от охраны. Но это предусмотрено законом и не зависит от моего желания (улыбается. - ред.).

Неужели за все время пребывания в должности к Вам не было даже телефонных звонков от чиновников с просьбами или угрозами?

Было сначала несколько звонков с целью поздравить. Но сейчас уже меня никто не беспокоит.

Ситуаций, когда бы кто-то звонил и пытался что-то решить, не было. По крайней мере, у меня. Я надеюсь, что и не будет. Я верю, что уже даже на самом высоком уровне поняли необходимость действительно независимого суда в Украине.