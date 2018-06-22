Умерили пыл. Почему все попытки «гибридов» подобраться к Мариуполю обречены на провал

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на то, что информация из зоны боевых действий ныне поступает крайне дозировано, тем не менее, кое-какие выводы по обострению на том или ином участке сделать можно даже по отрывочным данным.

Стоит сказать, что в целом картина уже второй год позиционной войны меняется не особо - по-прежнему обстрелы и какие-то активные действия концентрируются буквально на нескольких точках - Авдеевская промка, Светлодарская дуга в широком смысле, Докучаевск и, конечно, Мариупольское направление.

Тут "артиллерийский пинг-понг" наиболее жесткий - линия фронта проходит далеко вне населенных пунктов, что позволяет использовать огневые средства обеим сторонам в полном объеме. Поэтому днем тут, как правило, широко используют 120-мм минометы, а ночью - калибры побольше.

Так, в официальных сводках от пресс-службы ООС и неофициальных - от "гибридов" за 20-21 июня фигурируют обстрелы таких населенных пунктов как Пикузы (Коминтерново) и Ужовка (Ленинское) Новоазовского района. По всей видимости, обстрелы носят демонстрационный характер и призваны несколько умерить пыл прежде всего боевиков, которые в открытую обстреливают наши позиции.

Как это бывает на период ротации на передовую вывели и артиллерию полка НГУ "Азов" "не запрещенных минском калибров", что привело к увеличению потерь противника. Кроме того, в Сети появилось сразу несколько весьма неплохого качества роликов с поражением опорных пунктов врага. Причем именно от "азовцев".





Вообще, выдвижение "Азова" "на передок" - это нормальная практика последних двух лет во время ротаций как ВСУ, так и морской пехоты на Мариупольском направлении. Ведь противник именно в этот момент пытается активизировать свои действия.

Весьма неспокойно в последние дни и севернее Мариуполя - в направлении Староигнатьевки - Доучаевска. Этот участок фронта по-прежнему вызывает у нашего командование опасения. Так как именно тут есть тактический выступ, который может быть чисто теоретически использован противником для начала наступления вглубь нашей обороны.

Косвенно о том, что ситуация тут под полным нашим контролем свидетельствуют и очередные заявления кремлевских марионеток о том, что "вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае республика будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции, которые были до начала разведения". Речь идет о зоне разведения в районе села Петровское Старобешевского района.

Напомним, что село является одним из трех пилотных участков разведения, о которых договорились участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в сентябре 2016 г. Официально отвод сил и средств должен был произойти сразу на трех участках фронта - также в районе Золотого и Станице Луганской. Однако после отвода наших сил под Петровским российско-оккупационные войска просто проигнорировали отводы в двух остальных местах, потому что это сильно ухудшало их позиции на этих направлениях.

Именно поэтому наше командование посчитало договоренности сорванными и частично вернуло части на исходные позиции. Что вызывает "пропагандистскую изжогу" у "деятелей" типа выпускника Донецкого военно-политического училища Басурина и прочих Марочко. При каждом удобном и неудобном случае они вворачивают тезис о неотведении ВСУ около Петровского, скромно молча об остальных участках.

Для общего стратегического расклада позиции около Петровского достаточно важны, но не настолько, чтобы Украина отказывалась от попыток реализации Минских договоренностей. Которые де-факто оккупационные власти и РФ не соблюдали никогда - достаточно вспомнить Донецкий аэропорт или зимнюю кампанию под Дебальцево в 2015 г.

В целом можно сказать, что, несмотря на усиление обстрелов и общее ухудшение обстановки под Мариуполем, в ближайшее время не стоит ждать никаких локальных обострений. На сегодня нет никаких маркеров переброски боевиками дополнительных средств и сил, ГСМ или боеприпасов. Всегда, правда, остается открытая граница в районе Новоазовска, но уж очень маловероятно, чтобы Россия прямо во-время мундиаля начала открытое вторжение. Вот после 17 июля и ближе к августу вполне возможно российские генералы и "покажут зубы". Но опять-таки на локальном участке и без особых шансов на успех.