СНБО Украины расширил санкционные списки физических и юридических лиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц.

"По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физических лица и 786 юридических лиц", – говорится в сообщении на сайте СНБО Украины в пятницу.

Подчеркивается, что СНБО Украины ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня 2018) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности: Научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис", ООО "Цифровые технологии безопасности", ERPScan BV, Embedi Limited.

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Избирательная комиссия "Республики Крым"; Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР), Всероссийская политическая партия "Родина", Политическая партия "Демократическая партия России", Союз ветеранов Афганистана, Политическая партия "Патриоты России", Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России", Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России", Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", Всероссийская общественная организация "Боевое братство", Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

"Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны", – сказано в сообщении.

В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении: Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа", Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио", ООО "АРД Сатком Сервис", ООО "РусИнтеКо", ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации", ООО "Лидер Строй", ООО "ПРОЕКТ", ООО "М-Телеком", ООО "Альфател", ООО "ПБР", ООО "АСЗ".

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополя в рамках выборов в ГосДуму, и в отношении которых введены санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Как сообщалось, в четверг президент Украины Петр Порошенко Указом № 176 ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".