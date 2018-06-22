Курс доллара на межбанке 21 июля резко обвалили после панического роста

Елена Лысенко / UBR.ua

Недельное ралли по подорожанию доллара завершилось на положительной ноте: 21 июня его курс на межбанке откатился сразу на 14 копеек, и зафиксировался в рамках 26,25-26,28 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В начале торгов не было ясно ничего - крупные валютные продавцы придерживали доллар в надежде на новый курсовой скачок, и никто не понимал куда пойдет курс. Потому котировки и стояли в рекордно широких диапазонах (26,20-26,40 грн./$). Но в конце концов нервы экспортеров не выдержали (ведь нужно платить налоги), и они устроили настоящую распродажу СКВ. За которой лавинообразно скатились межбанковские котировки.

«Уже ближе к 10:15 они снизились до 26,27-26,35 грн./$, а к 11 часам - вообще к 26,29-26,31 грн./$. После этого предложение снова увеличилось, и мы увидели еще две просадки: к 26,28-26,30 грн./$ и к 26,25-26,27 грн./$ с дальнейшей коррекцией к вечеру», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Активнее всего распродавали доллар ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank и УкрСиббанк. А из покупателей более всего отличился Нацбанк, который активно откупал валюту в резервы после нескольких дней распродаж. Чиновники отлично справились с задачей: приобрели, по разным оценкам, порядка $20 млн. по единому курсу - 26,2850 грн./$. С учетом того, что вчера НБУ продавал «американца» по 26,50 грн./$, можно говорить просто о шедевральных заработках на арбитраже. Кроме него более-менее активно валюту закупали Ситибанк, ProCredit Bank и Креди Агриколь Банк (хотя поначалу последний стоял на продаже).

Не видели на торгах госбанки, с которых начиналось валютное подорожание на прошлой неделе, а также иностранцев, сыгравших главную роль в раскрутке курсового маховика. Казначеи уверены, что нерезиденты не закончили свои покупки, а просто отложили их из-за роста котировок. Так что вернутся на рынок, как только сложится наилучший курс.

На этом фоне межбанк скатывался вниз под давлением вчерашних настроений.

«Укреплению гривны способствовал вчерашний вечерний задел, созданный действиями НБУ и выходом на рынок крупных продавцов валюты и продолжившийся сегодня, в связи с завершением периода бюджетных платежей», - подчеркнул директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По итогу дня финансисты нарастили объемы сделок в полтора раза и вышли более чем на солидный результат: со вчерашних $325,72 млн. до $518,1 млн.

Благодаря всему этому сразу на 10 копеек откатилась максимальная стоимость наличного доллара на продаже людям в обменниках - до 26,55 грн./$ (с ним работали ВТБ Банк и Мисто Банк), и где-то также просел средний ценник. К вечеру он укладывался в рамки 26,30-26,45 грн./$, и в нем торговало большинство структур: Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк, Проминвестбанк Креди Агриколь Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк, Кредобанк, Правэкс-Банк.

Выкупали доллар у населения в рамках 25,50-26,25 грн./$.

Расценки черного рынка обвалились еще сильнее - и межбанка, и касс. Менялы начинали день в рамках 26,21-26,31 грн./$, но уже к полудню просадили свои цены к 26,18-26,26 грн./$, а к вечеру вообще к 26,16-26,23 грн./$.

Финансисты считают, что это не конец, и что межбанк и наличные курсы могут провалиться еще сильнее. «Думаю, завтра межбанковская торговля начнется широко - в рамках 26,20-26,30 грн./$. После чего все будут смотреть на валютных продавцов и их объемы предложения. Хотя по пятницам они обычно не скупятся на продажи», - сказал Юрий Гриненко.

Еще оптимистичнее настроен Олег Куринной, который ждет 22 июня межбанковских торгов в рамках 26,15-26,20 грн./$.