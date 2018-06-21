Уровень теневой экономики в Украине в 2017г снизился до 33% ВВП - МЭРТ

Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году снизился до 31% ВВП, сократившись на 4 процентных пункта по сравнению с показателем 2016 года, свидетельствуют данные на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Все методы, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня в сравнении с 2016 годом", - указывается в отчете министерства.

Как отмечает МЭРТ, детенизация экономики в минувшем году стала следствием, в частности, снижения инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабильности и продолжения реформирования экономики.

В то же время этот процесс сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением значительных вызовов стабильности финансовой системы, наличием неподконтрольных власти территорий, говорится в отчете министерства.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения - розничный товарооборот" - 47% ВВП, хотя это на 4.п.п. меньше показателя за 2016 год. МЭРТ объясняет это большим ростом объема продажи населению потребительских товаров на 6,2% по сравнению с объемом за 2016 год, чем скорректированные денежные траты населения на приобретение таких товаров, что составило 3,4%.

По мнению МЭРТ, тенденция к уменьшению уровня теневой экономики по этому методу, начавшись в 2016 году благодаря сокращению нагрузки на фонд оплаты труда через введение ставки ЕСВ в 22%, продолжилась в 2017-м на фоне повышения реальной заработной платы.

Согласно отчету, сокращение теневой экономики по усовершенствованному монетарному методу (методологические положения расчета по которым сейчас апробируются) на 2 п.п. - до 38% ВВП происходило на фоне незначительного сокращения удельного веса наличных средств в денежной массе (27,5% по состоянию на конец 2017 года против 28,5% на конец 2016-го) при возрастающем потребительском спросе.

Электрический и монетарный методы показали сокращения уровня теневой экономики на 3 п.п. каждый и составили соответственно 28% и 24% от объема официального ВВП, свидетельствуют материалы МЭРТ.

По методу убыточности предприятий уровень теневой экономики сократился в 2017-м по сравнению с позапрошлым годом на 2 п.п. (до 20% от объема официального ВВП). Как отмечает МЭРТ, это происходило на фоне благоприятной внешней конъюнктуры для товаров отечественного экспорта и ревальвации национальной валюты в феврале-августе прошлого года.

Среди сдерживающих факторов детенизации в этом сегменте расчетов МЭРТ называет "транспортную блокаду" в Донецкой и Луганской областях и ее негативный эффект на работу горно-металлургического комплекса и энергетики, а также более низкую урожайность отдельных сельскохозяйственных культур и сложную ситуацию в животноводстве.

По данным отчета, наилучшую динамику по уменьшению уровня теневого сегмента по этому методу показала перерабатывающая промышленность - 7 п.п. по сравнению с 2016 годом. Детенизация в добывающей промышленности составила 1 п.п., по внэшнеэкономической деятельности (ВЭД) "Финансовая и страховая деятельность" - 2 п.п., ВЭД "Операции с недвижимым имуществом" - на 4. п.п. В остальных видах экономической деятельности по итогам 2017 года наблюдалось увеличение теневой экономики.