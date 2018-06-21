Рада приняла закон «О валюте»

За принятие во втором чтении законопроекта №8152, зарегистрированном в Раде 19 марта, проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно тексту документа, валютное регулирование в Украине основывается на следующих принципах: гибкий валютный курс; независимость Национального банка в формировании и реализации валютной и монетарной политики; приоритет рыночных инструментов валютного регулирования над административными; свобода осуществления валютных операций; обеспечение стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины.

Согласно законопроекту, валютные операции осуществляются без ограничений, за исключением случаев введения Национальным банком в соответствии с этим законом мер защиты.

Валютные операции осуществляются в соответствии с валютным законодательством.

Отмечается, что в сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины.

Вместе с тем в законопроекте говорится, что гривна является единственным законным платежным средством в Украине и принимается всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины для проведения расчетов и переводов.

Порядок проведения расчетов по валютным операциям, осуществляемым в иностранной валюте и банковских металлах, определяется Национальным банком.

Согласно 6 статье законопроекта, торговля валютными ценностями осуществляется на межбанковском валютном рынке Украины.

Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные учреждения в порядке, установленном Национальным банком Украины.

Отмечается, что трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро, подлежит письменному декларированию центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную налоговую и таможенную политику.

Порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций определяется Национальным банком.

Согласно 9 статье законопроекта, банки осуществляют валютные операции на основании банковской лицензии.

Небанковские финансовые учреждения осуществляют валютные операции на основании лицензии Национального банка на осуществление таких валютных операций: обмен валют (осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме) перевод средств; предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита; факторинг (в части осуществления расчетов на территории Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по операциям с международным факторингом по уступке права требования к должнику-нерезиденту); другие валютные операции, определенные НБУ.

Согласно пункту 3 статьи 9 законопроекта, национальный оператор почтовой связи осуществляет валютные операции на основании лицензии Национального банка на осуществление таких валютных операций: перевод средств; деятельность по обмену валют.

Отмечается, что лицензии Национального банка на осуществление валютных операций действуют бессрочно.

Также, согласно законопроекту, Национальный банк осуществляет валютный контроль за уполномоченными учреждениями.

Согласно пункту 1 статьи 14 законопроекта, в случае нарушения банками валютного законодательства Национальный банк Украины адекватно совершенному нарушению применяет меры воздействия в соответствии с законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о валюте.

Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.

Национальный банк Украины рассчитывает на принятие Радой законопроекта "О валюте" в 2018 году.

9 августа 2017 года Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.

2 марта Национальный совет реформ под председательством Порошенко рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.