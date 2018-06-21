Темпы роста ВВП в 1-м квартале на 3,1% оказались выше ожиданий НБУ

Темпы роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-марте 2018 года на 3,1% оказались выше ожиданий НБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В 1-м квартале 2018 года украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении и по сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 0,9%.

"Фактические темпы роста реального ВВП в 1-м квартале 2018 года были выше ожиданий Национального банка, опубликованных в инфляционном отчете за апрель 2018 (2,3% г/г)", - указано в сообщении.

Как и в 2017 году, основным двигателем роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный.

Регулятор отмечает, что рост инвестиций ускоряется третий квартал подряд.

В частности, темпы роста валового накопления основного капитала (ВНОК) увеличились до 17% г/г, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий, а также дальнейшее улучшение их финансовых результатов.

В отличие от прошлого года, рост инвестиций значительно меньше был связан с наращиванием строительства, темпы роста валовой добавленной стоимости (ВДС) которого стремительно замедлились (до 2,2% г/г).

Зато высокими темпами продолжался рост инвестиций в промышленности, в частности, добывающей, металлургическом производстве, машиностроении и поставке электроэнергии, пара, воды и кондиционированного воздуха, а также торговле, транспорте и телекоммуникациях.

Отмечается, что потребительский спрос также продолжал уверенно усиливаться, поддержанный значительными темпами роста реальной заработной платы, повышением пенсий в предыдущие периоды и улучшением потребительских настроений населения.

"Впрочем, рост конечных потребительских расходов домохозяйств замедлился по сравнению с предыдущим кварталом (до 5,6% г/г), что можно прежде всего объяснить низкими темпами роста реальной заработной платы (10,7% г/г в 1 квартале 2018 года по сравнению с 20% г/ г в 4 квартале 2017 года) вследствие повышения базы сравнения", - говорится в сообщении.

Зато потребительские расходы сектора общего государственного управления уменьшились на 1,4% г/г, что отражало достаточно сдержанную фискальную политику в начале 2018 года.

Подчеркивается, что объемы экспорта товаров и услуг в 1 квартале 2018 года сократились на 9,9% г/г.

"Падение экспорта было вызвано преимущественно уменьшением физических объемов поставок зерновых и масличных культур, что отражало низкий урожай прошлого года, а также уменьшение объемов транзита энергетических ресурсов", - отмечает регулятор.

В 1-м квартале 2018 года также существенно снизился импорт (на 5,4% г/г) в первую очередь из-за уменьшения энергетического импорта.

В результате отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост уменьшился (до 2,3 п.п.), что и обусловило ускорение роста реального ВВП по сравнению с показателями 4 квартала 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 1-м квартале ВВП увеличился на 3,1%.

Президент Петр Порошенко недоволен темпами роста ВВП и заявляет, что Кабинет Министров проинформирован об этом.