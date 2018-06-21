Луценко в августе заново внесет в Раду представления по неприкосновенности на четырех нардепов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен в конце августа вновь внести в Верховную Раду представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева (все трое - фракция "Оппозиционный блок"), а также Александра Пономарева (группа "Воля народа") в связи с истечением сроков рассмотрения поданных ним ранее представлений.

"Я обязательно внесу представления по четырем народным депутатам вновь в Верховную Раду Украины. Но, учитывая, что срок работы ваш, уважаемые коллеги, подходит к концу, к летним каникулам (последнее сессионное заседание текущей сессии запланировано на 13 июля - ИФ), я вынужден это сделать лишь в конце августа месяца", - сказал он с трибуны парламента на пленарном заседании в четверг.

Ю.Луценко указал, что речь идет о представлениях по неприкосновенности нардепов А.Вилкула, Д.Колесникова, С.Дунаева, А.Пономарева.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что все эти представления сейчас рассматриваться не могут из-за того, что все требования закона о регламенте были сорваны при рассмотрении этого вопроса, а фактически - не рассмотрении этого вопроса", - сказал он.

Ю.Луценко отметил, что регламентный комитет Верховной Рады вернул документы генеральному прокурору через спикера парламента в связи с тем, что "они не понимают, что они получили".

Он считает это нарушением закона о регламенте и полномочий профильного комитета.

Ю.Луценко добавил, что комитет может вернуть представление инициатору в двух случаях, но такое решение должно быть принято на заседании комитета при участии генпрокурора. "Я не был на заседании комитета, и его не было при моем участии по представлениям относительно народного депутата Вилкула и Колесникова", - сказал он.

"На сегодняшний день законом установленные сроки рассмотрения моих представлений относительно господина Колесникова и Вилкула, которые устанавливают до 5 дней не ознакомление, до 20 - на рассмотрение комитетом, до 7 - на рассмотрение Верховной Рады - все эти сроки сорваны. Эти представления рассматриваться не могут. Иначе они будут обжалованы в судебном порядке", - пояснил генпрокурор.

По его словам, представление относительно нардепа А.Пономарева рассмотрено комитетом и направлено спикеру, но с нарушением сроков, что также делает невозможным его рассмотрение в сессионном зале.

"Я, как генеральный прокурор, настаиваю, чтобы в следующий раз все фамилии депутатов Вилкула, Колесникова, Дунаева, Пономарева рассматривала Верховная Рада, пользуясь действующим законом и относясь к ним, как к любому гражданину Украины", - заявил Ю.Луценко.

Как сообщалось, 15 мая генпрокурор подписал представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности С.Дунаева. По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации. Предусматривается наказание - штраф от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

18 мая стало известно, что генпрокурор подписал представление о предоставлении согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народы" А.Пономарева. По информации пресс-секретаря генпрокурора, А.Пономарев подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а так же умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

25 мая Ю.Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности Д.Колесникова и А.Вилкула.

Что касается Д.Колесникова, то следствие установило: находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, он совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

А.Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

