Финансовые новости
- |
- 21.06.18
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада создала Антикоррупционный суд
Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.
За принятие в целом законопроекта №8497 проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Принятый закон создает Антикоррупционный суд с местонахождением в Киеве.
Своим решением парламент поручил Кабинету Министров обеспечить финансирование мероприятий, необходимых в связи с созданием суда.
14 июня Рада приняла закон, который регламентирует работу Антикоррупционного суда.
Согласно Конституции, для создания суда необходимо принятие отдельного закона, который вносится в Раду Президентом после консультаций с Высшим советом правосудия.
Как сообщали Українськi Новини, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает принятия поправок к закону о "Высшем антикорупционном суде" и действий Кабинета Министров относительно цен на газ и бюджета для предоставления транша Украине.
Председатель комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (фракция "Блок Петра Порошенко") не считает необходимым изменять норму об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон о нацбезопасности
|Контроль над ProZorro. В чем интерес Яценко
|Ирина Фриз: Министерство ветеранов должно стать «единым окном» для героев войны
|Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление
|Неожиданные вечерние продажи экспортеров просадили курс доллара на межбанке 20 июня
|Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора
|Генерал Литвин в Армении: Почему Порошенко наступает на кадровые грабли
|Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.
|10 схем на таможне, которые хочет убить Гройсман
|КС признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020
Это интересно
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET
|Смартфон Oppo Find X получил уникальный выдвижной блок камер
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?