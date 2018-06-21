Контроль над ProZorro. В чем интерес Яценко

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Большой любитель тендеров, народный депутат Антон Яценко пытается наделить Счетную палату дополнительными полномочиями контролировать госзакупки. Это может нарушить целостность системы контроля над тендерами.

В реальной жизни серый волк из леса обычно не претендует на то, чтобы официально помогать пастуху контролировать благополучие стада овец. Но в политической жизни Украины порой сбываются и самые сказочные сюжеты. В данном случае в роли сказочного персонажа выступает народный депутат Антон Яценко, который уже обвинялся во взятках в системе госзакупок, но опять горит желанием контролировать эту сферу.

Итак, Яценко пытается создать подконтрольный Раде и параллельный правительственному механизм контроля за госзакупками. Он подготовил и зарегистрировал в парламенте проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по обеспечению государственного внешнего финансового контроля (аудита) в сфере публичных закупок". Суть документа проста: Счетная палата получает право контролировать госзакупки, причем на всех этапах процесса. Включая анализ их законности и эффективности, а также сроков проведения и всех прочих нюансов.

По сути, этот законопроект создает систему контроля за госзакупками. Однако систему ProZorro, созданную Минэкономразвития, уже контролирует набсовет, в состав которого входят представители этого министерства, а также независимые эксперты. Получается, что две ветви власти: законодательная (Верховная Рада) и исполнительная (Кабинет Министров) будут иметь собственные средства контроля за госзакупками, со схожими полномочиями и возможностями. А еще больше смущает личность того, кто инициирует создание такой системы параллельного контроля.

Мутная история

К деликатной сфере тендерных закупок Антон Яценко приобщился еще в 1999 г. Тогда молодой помощник народного депутата Василия Цушко поучаствовал в подготовке законопроекта о тендерных закупках. Позднее выяснилось, что в документ непонятно кем были внесены изменения и дополнения, которые впоследствии позволили создать огромный и относительно легальный бизнес по "обеспечению" проведения тендеров.

В 2000-м с участием Яценко были зарегистрированы ООО "Европейские консалтинговые агентства" и общественная организация "Центр тендерных процедур и бизнес-планирования". Эта "тендерная инфраструктура" начала работать в 2002 г.: тогда Яценко возглавил информационно-аналитический отдел управления общественно-политических вопросов Главного управления по вопросам внутренней политики в Администрации президента Украины. 31 мая 2002 г. Министерство экономики подписало с общественной организацией "Центр тендерных процедур" договор, по которому центр получил права на разработку образцов тендерной документации.

Как раз в этот момент Яценко, по сути, "приватизировал" отдельные части закона Украины о тендерных закупках. Сперва - в августе 2002-го - вице-премьер Владимир Семиноженко разослал органам исполнительной власти требование "уделять необходимое внимание вопросу заключения между заказчиками и Центром тендерных процедур соответствующих лицензионных договоров или привлекать его к совместной работе". А в ноябре того же года Центр тендерных процедур и бизнес-планирования сам поставил правительство перед фактом: его учредители - граждане Антон Яценко и Владимир Врублевский, - являются правообладателями "Образцов тендерной документации", "Методики оценки тендерных предложений" и "Методики проведения проверки соблюдения заказчиками требований действующего законодательства при закупке товаров, работ и услуг за государственный счет".

Это означало, что проводить тендерные закупки отныне можно только с использованием данных "разработок". Вскоре следователи Минюста и СБУ выяснили, что запатентованные "разработки" - это части закона Украины о тендерных закупках. Их "приватизация" позволила учредителям Центра тендерных процедур зарабатывать на продаже участникам тендеров бланков "официальных договоров" и других платных услуг - явно излишних.

Но это разоблачение не имело последствий. Яценко стал помощником первого вице-премьера Николая Азарова. В 2004-м парламент принял поправки к закону, дав общественной организации "Центр тендерных процедур" полномочия государственного управляющего органа. Тогда же Яценко зарегистрировал еще пять "изобретений" в сфере тендерных торгов, что позволило ему взимать новые "авторские отчисления". В апреле 2005 г. была зарегистрирована общественная организация "Тендерная палата Украины" - она сменила Центр тендерных процедур, получив эксклюзивные права на осуществление тендерных закупок и контроль за ними.

Именно тогда в Украине заговорили про "тендерную мафию", расцвет деятельности которой пришелся на 2006-2007 гг. Яценко в полной мере использовал в своих интересах Закон "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" (принятый в декабре 2005 г.). Помимо торговли бланками и документацией для тендерных торгов, Яценко взял под контроль систему электронных тендеров и сайт "Портал Государственных закупок Украины", через который проходили все тендеры. Как писали украинские СМИ, доходы от коррупционных операций, связанных с тендерами, в 2007 г. исчислялись сотнями миллионов гривень в месяц. Называлась и "стандартная" доля, которую посредник якобы брал за допуск к процедуре госзакупок: 10%.

Но потом история закончилась. Тендерную палату лишили права заниматься тендерами, у Яценко забрали монополию на интернет-портал электронных торгов. Но за ним сохранились патенты на "интеллектуальную собственность". В августе 2010-го Яценко проходил по делу о мошенничестве в размере $1,5 млрд. Но за этим опять ничего не последовало...

"Избыточный" закон

С 2007 г. Яценко действует уже как народный депутат от Блока Юлии Тимошенко, но уже с 2011 г. он стал членом Партии регионов, которую, естественно, бросил в 2014-м. И во всех своих ипостасях он так или иначе имеет отношение к тендерным закупкам. В том числе в ипостаси подозреваемого: Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает Яценко "в злоупотреблении служебным положением путем организации через подконтрольный ему СОО "Тендерная палата Украины" как посредника незаконной схемы получения обязательных платежей" от участников процедур государственных тендеров.

Однако антикоррупционное расследование не отбило у Яценко желание контролировать госзакупки. Теперь он хочет делать это через парламент, расширив полномочия Счетной палаты Украины - она мониторит использование средств из госбюджета. С одной стороны, Счетная палата подконтрольна Верховной Раде, с другой - по информации "ДС", Яценко имеет достаточно неформальные отношения с главой Счетной палаты Валерием Пацканом. Автор законопроекта входит в группу экс-"регионалов" "Відродження", сопредседателем которой является Виталий Хомутынник, однако его личные лоббистские возможности на сегодня достаточно скромны, чтобы надеяться внедрить такую масштабную схему, а вот слово Пацкана, входившего до назначению в Счетную палату во фракцию БПП, весит намного больше. Впрочем, и Хомутынник имеет возможность заходить в кабинеты на Банковой.

"Фактический контроль Счетной палаты за проведением публичных закупок уже осуществляется, и это определено законодательно. Немного о результатах такого контроля. За все время контроля Счетной палатой установлено нарушений на общую суму 326 298,56 тыс. грн., в основном это искусственные манипуляции для обхода процедуры проведения тендера и применения процедуры допороговых закупок, - сказал в комментарии для "ДС" Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры". - То есть по большому счету с принятием закона не изменится ровно ничего. Кроме права проводить аудит закупок и анализа их законности, Счетной палате не предоставляется законом никаких дополнительных полномочий. Роль Счетной палаты в части контроля госзакупок очень схожа с работой Государственной аудиторской службы".

По сути, предложенный закон просто избыточен для правового поля Украины.

"Есть большие сомнения касательно обоснованности данного законопроекта. Например, предлагаемые полномочия Счетной палаты явно пересекаются с полномочиями Антимонопольного комитета и Госаудитслужбы. Какая цель стоит за наделением Счетной палаты дублирующими полномочиями, оценить сложно, но, учитывая, что Счетная палата подотчетна Верховной Раде, мы не можем исключить желание политического влияния через данный орган на отдельные государственные структуры", - сказала партнер АО "Арцингер" Лана Синичкина.

По ее словам, текст законопроекта Яценко не предполагает наделение Счетной палаты полномочиями по отмене проведения публичных закупок или результатов уже проведенных закупок. "Но, учитывая широкую формулировку данного законопроекта, мы не исключаем, что в подзаконных актах, которые будут детализировать такие полномочия, будет предусмотрена возможность влияния на текущие публичные закупки и на результаты уже проведенных закупок. В целом принятие данного законопроекта может привести к нарушению целостности системы контроля над публичными закупками, и, учитывая наличие широкого перечня субъектов, которые уже контролируют законность проведения закупок, является излишним и противоречащим принципу дерегуляции", - отметила эксперт.