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Ирина Фриз: Министерство ветеранов должно стать «единым окном» для героев войны
11:48 21.06.2018 |
БПП официально выдвинул кандидатуру Ирины Фриз в в министры по делам ветеранов. Кандидат рассказала о том, какой видит работу нового министерства.
- Зачем Украине нужно Министерство ветеранов? И что это вообще такое?
- Я считаю, что Министерство ветеранов - это в первую очередь государственный менеджмент, введенный в большинстве стран, которым пришлось познать войну. Работа Министерства ветеранов должна, в первую очередь, исключить коррупционные проявления, сократить время предоставления услуг, а также обеспечить честное и прозрачное распределение ресурсов между ветеранами, которые в них нуждаются.
Четвертый год Украина противостоит российской агрессии. Сотни наших воинов возвращаются с фронта в мирную жизнь. Многие из них получили ранения. Практически всем нужна психологическая, медицинская, социальная и общественная поддержка. А еще им надо быстро решать вопросы, за которые отвечают разные министерства и службы (Минобороны, Минсоцполитики, МВД и т.д.).
Статус и возможности Службы по делам ветеранов не позволяют эффективно решать эти вопросы. Ветераны неделями без результатов обивают пороги различных кабинетов. Служба не имеет реального голоса и влияния в исполнительной ветви власти. Это не работает. Министерство ветеранов по сути должен стать "единым окном" для решения этих проблем. Защищать ветеранов и лоббировать их интересы на всех уровнях власти.
- Не считаете ли Вы, что Министерство ветеранов должен возглавить ветеран?
- В случае моего назначения на эту должность, в министерство придет не один человек. Это будет команда, костяк которой будут составлять в первую очередь ветераны, военные и гражданские специалисты из основных векторов реформ, и, конечно, мы будем активно сотрудничать с иностранными партнерами, перенимая мировой опыт. Свою роль я вижу в роли государственного менеджера, который будет координировать и направлять соответствующие процессы реформ. Считаю, что моя подготовка и профессиональный опыт, а также тесные контакты с армией, другими силовыми структурами и западными партнерами, соответствуют поставленным задачам.
- Вы не имеете никакого отношения к АТО или проблемам ветеранов, почему Вы идете на эту должность?
- Я работаю в парламенте и вхожу в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Основное направление моей работы как депутата - это вопрос развития армии, интеграция в НАТО и решение различных проблем людей в форме. За последние годы самое активное направление моей работы, как народного депутата Украины, проходит по линии Минобороны, Генштаба и НАТО. Моя фамилия известна тем, кто защищал и защищает Родину в войне с Россией. И на Западе, и в Москве хорошо знают мою непримиримую позицию по России.
- Не считаете ли Вы, что новое Министерство станет еще одним "мертвым" органом?
- Есть такая поговорка: "Если ничего не делать, то ничего и не будет". Если мы будем "рубить" идеи, которые апробированы во всем мире, на начальном этапе их создания, то мы не достигнем никакого результата. Я понимаю все риски, поэтому своей задачей на посту министра вижу создание условий при которых никто не сможет сказать, что Министерство не работает. И главное, как первый кандидат на эту должность я буду работать над тем, чтобы создать действенную модель, которая будет работать независимо от персоналии любого будущего министра.
- Зачем создавать новое министерство, возможно лучше наладить работу системы?
- Есть мировой опыт, демонстрирующий эффективность структуры соответствующего министерства при схожих социальных условиях. Мы хотим создать единый центр решения проблем ветеранов вместо десятков государственных "точек", которые слабо координируются между собой. Подчеркиваю: создание министерства - это дебюрократизация системы. Мы создадим "единое окно" для ветеранов для того, чтобы упростить коммуникацию и процесс решения проблем.
- Чем министерство будет отличаться от госслужбы по делам ветеранов?
- Создание министерства - это не самоцель. Вопрос в создании удобного и эффективного механизма по решению проблем, "единого окна" для всех ветеранов и органа, с которым на равных смогут сотрудничать внешние доноры и соответствующие государственные внешние партнерские структуры. Простой смены вывески не будет. Мы создадим по западным лекалам эффективный механизм, который заработает и поможет сотням тысячам людей. Разница будет в результатах и эффективности.
- Новое министерство заберет на себя все финансовые потоки по ветеранам, это большое поле для коррупции, какие предохранители от этого Вы видите?
- Предохранители в рамках демократического контроля устанавливает Верховная Рада. Кроме того, существует действенный и внимательный общественный контроль и антикоррупционная инфраструктура из специализированных органов и судов. Также в механизмы работы министерства будут заложены антикоррупционные меры предохранения в виде ежемесячной отчетности, создания с первых дней существования опекунского/общественного совета со стороны ветеранов. Я привыкла четко выполнять фронт работ, за которые несу ответственность и работать на результат.
- Каким образом будет налажена социальная адаптация ветеранов, ведь это сейчас первоочередной вопрос?
- Это один из первоочередных вопросов, которые будут рассматриваться в случае избрания меня министром. На основе западных стандартов мы представляем обществу стратегию деятельности министерства, план действий, задачи и дорожную карту ее внедрения. Это будут конкретные шаги с учетом лучшего зарубежного опыта. Лично я видение этого процесса, но озвучивать его без соответствующей работы с ветеранами, не вижу сегодня смысла.
- Какие первоочередные реформы во вверенном Вам секторе Вы видите?
- Создание единого окна по решению проблем ветеранов, вместо десятков институтов, которые "отфутболивают" людей; действенные программы по социальной адаптации и медицинской реабилитации, на основе как мирового опыта, так и лучших эффективных кейсов, родившихся уже в Украине за последние два года; единый государственный электронный реестр ветеранов; новый закон о ветеранах; онлайн кабинет для каждого ветерана.
- Как планируете это осуществлять?
Моя функция - это роль государственного менеджера, который координирует процесс реформирования и несет политическую ответственность за реализацию.
Я осознаю, что до следующих выборов не так много времени, поэтому ставлю себе задачу-минимум: создать структуру Министерства и систему предохранителей, которые не позволят любому другом министру злоупотреблять ресурсами и возможностями. Те, кто меня знает, понимают я готова работать для результата в режиме 24/7. Путь одолеет идущий, но мы способны это качественно сделать, если будем едины. Это наш общественный долг перед ветеранами, которые защитили нашу Независимость. Мы должны защитить их в мирной жизни, как бы это парадоксально ни звучало.
- Какие планы по сотрудничеству с международными партнерами?
- Это одно из главных направлений деятельности. Активное сотрудничество с международными партнерами, фондами и организациями, в частности структурами НАТО. Мы уже имеем предварительные договоренности о встрече по обсуждению направлений работы с представителями трастовых фондов НАТО, канадскими структурами, немецкими и США. Но международные партнеры хотят видеть адекватную структуру, с которой можно будет сотрудничать и, которая будет нести ответственность за качественную реализацию совместных программы и проектов.
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